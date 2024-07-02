Полтава, Украина, 2 июля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры удара по украинским Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области. Видеозапись была опубликована в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Расчётами ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанесён групповой ракетный удар по стоянке самолётов ВСУ. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники», — указано в сообщении под видео.

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Отмечается, что в результате удара российской армии на аэродроме Миргород было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27.

14 июня появились кадры уничтожения моста в районе посёлка Старый Салтов в Харьковской области российскими военными. Также в сообщении под видеозаписью сказано, что в результате атаки несколько пролётов моста оказались разрушены и ушли под воду, тем самым ВСУ лишились «важной артерии снабжения».

Как сообщало ИА Регнум, в Сети появились кадры удара четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления Вооружённых сил Украины под Херсоном. На видеозаписи видны «прилёты» четырёх авиабомб, от удара которых несколько зданий разрушились до основания.