Материалы с тегом «F-16»
Нидерланды заявили, что не планируют отправлять военных на Украину
Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом 12 марта заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в эфире телеканала NPO 1. «Мы не собираемся отправлять голландских военных. Технический персонал — возможно», — сказала Оллонгрен. Она добавила, что программа...
12 марта 2024
В США назвали причину задержки обучения украинских лётчиков в Дании
Обучение лётчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16 в Дании замедлилось на несколько месяцев из-за незнания пилотами английского языка и западных техник пилотажа, пишет 11 марта газета The New York Times (NYT), ссылаясь на датских чиновников. «Украинские пилоты были готовы...
11 марта 2024
Летом у ВСУ будет только шесть истребителей F-16, сообщили в США
Только шестью истребителями F-16 будут располагать к лету украинские военные, сообщает The New York Times. Европейские союзники обещали Киеву 45 истребителей, говорится в материале. Двенадцать украинских пилотов проходят обучение в Дании, Великобритании и США, подготовка рассчитана на десять...
11 марта 2024
Военный эксперт рассказал, о каких «сюрпризах» ВСУ говорил Госдеп
Украинские военные мало чем сейчас могут удивить российскую армию, но риски в любом случае сохраняются. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Васильев в интервью корреспонденту ИА Регнум, комментируя заявление официального представителя госдепа США о том, что киевский режим якобы заготовил...
новость часа
6 марта 2024
Небензя заявил, что у РФ есть время подготовиться к поставкам F-16 в Киев
У России есть время подготовиться на случай, если западные страны передадут истребители F-16 киевскому режиму, заявил 2 марта постпред РФ в ООН Василий Небензя. На такие возможные поставки будет дан адекватный ответ, подчеркнул постпред. «Сейчас, когда мы услышали о том, что планы такие есть — о...
2 марта 2024
В США сообщили, с какими проблемами столкнётся Киев в случае поставки F-16
Если западные страны передадут киевскому режиму истребители F-16, у ВСУ возникнет масса проблем как с использованием и ремонтом самих самолётов, так и с базами, где они будут размещаться, отметили в своей публикации 2 марта обозреватели издания Politico. Истребители станут главной целью ВС РФ, ВСУ...
2 марта 2024
Не все на Западе хотят победы Киева, заявил глава СНБО Украины
Не все западные страны должным образом помогают Украине, заявил 24 февраля секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью британской газете The Times. «Если бы они хотели [победы Украины], они бы своевременно передали нам современное оружие», — сказал Данилов. Он...
24 февраля 2024
Пушков ответил на громкое заявление Столтенберга о России и Украине
В случае поставки Киеву американских истребителей F-16 и нанесению ими ударов по российской территории, на что ранее намекал генсек НАТО Йенс Столтенберг, только возрастёт риск прямого конфликта России с альянсом. Об этом 24 февраля заявил председатель комиссии Совета федерации по информационной...
24 февраля 2024
Премьер Дании объяснила задержку поставок Украине истребителей F-16
Вооружённые силы Украины могут получить первые американские истребители F-16 уже этой весной, задержки их поставки связаны с техническими сложностями, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским, видеозапись которой 23 февраля опубликовал офис...
24 февраля 2024
Дания пообещала отправить Украине первые F-16 летом
Власти Дании летом 2024 года передадут Украине первые американские истребители F-16. Об этом 22 февраля заявил глава министерства обороны королевства Троельс Лунд Поульсен, его слова процитировало агентство Reuters. «Украина получит от нас первые F-16 летом 2024 года», — сказал он. Количество...
22 февраля 2024
В Киеве признали ограниченный эффект в случае передачи ВСУ F-16
В случае поставки Киеву американских истребителей F-16 эффект от этого будет ограниченным. Об этом 21 февраля заявил спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат в интервью агентству «Укринформ». По словам Игната, «все» ждут от F-16 «победы», однако он подчеркнул, что так не будет. «Вы же понимаете...
21 февраля 2024
Спикер ВВС Игнат: Киев не сможет содержать западные самолёты разного типа
Украинские ВВС не смогут одновременно содержать и обслуживать западные самолёты разных типов. Об этом заявил 19 февраля спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». «Мы не сможем много самолётов разных типов ставить на вооружение, содержать их, обслуживать, обучать пилотов»...
19 февраля 2024
В Литве сообщили, когда на Украине могут появиться первые истребители F-16
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, слова которого приводит издание Foreign Policy. «Думаю, в июне мы увидим их на Украине», — сказал он. Такую же точку зрения высказал анонимный европейский чиновник, беседовавший с...
новость часа
18 февраля 2024
Румыния ночью поднимала истребители F-16 для наблюдения у границ
Минобороны Румынии 10 февраля сообщило о ночном наблюдательном полёте истребителей F-16 ВВС Турции, которые поднимались в воздух с авиабазы НАТО в городе Фетешти. В румынском оборонном ведомстве заявили, что истребители НАТО поднимались в воздух из-за российских беспилотников, которые засекли...
10 февраля 2024
Нидерланды пообещали Украине шесть дополнительных истребителей F-16
Нидерланды пообещали предоставить Украине дополнительно ещё шесть истребителей F-16 помимо уже обещанных ранее, доведя общее количество до 30 самолётов. Об этом заявила 5 февраля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. «Нидерланды готовят к поставке Украине ещё шесть истребителей F-16», —...
5 февраля 2024
В Киеве заявили, что ВСУ получат F-16 с ракетами дальностью до 500 км
Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил 5 февраля, что НАТО передаст Киеву истребители F-16 вместе с ракетами дальностью до 500 км, сообщило агентство УНИАН. «В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждёт самолёты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300–500 километров...
5 февраля 2024
В Румынии ответили на слухи о боевой миссии румынских F-16 под Херсоном
Министерство обороны Румынии опровергло сообщения о якобы секретной боевой миссии F-16 на Украине, пишет Newsweek. По данным издания, сообщение об этом опубликовали украинские СМИ. «Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте X, в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел...
30 января 2024
В США назвали условие возвращения Турции в программу по F-35
Соединённые Штаты готовы вернуть Турцию в программу по производству истребителей F-35, если удастся решить вопрос с приобретёнными Анкарой российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Очевидно, что если...
30 января 2024
СМИ узнали о подготовке четырёх пилотов ВСУ для F-16 в Аризоне
Четыре лётчика украинской армии обучаются боевому применению американских истребителей F-16 в штате Аризона. Об этом 26 января сообщил журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источник в минобороны США. По словам последнего, пилотов ВСУ начали обучение на F-16 с октября 2023 года на...
26 января 2024
В Киеве признали неготовность применять истребители F-16
Союзники уже готовы поставить киевским властям американские истребители F-16, однако на Украине сомневаются в готовности принять и использовать эти самолёты. Об этом 25 января заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. «Партнёры готовы предоставлять нам...
25 января 2024