Эхо пенсильванского выстрела глухим звоном отозвалось в кабинетах на улице Банковой в городе Киеве, заставив офис Владимира Зеленского судорожно задёргаться. Ведь просроченный президент буквально на днях вернулся из США, от самого Джо Байдена, где провел ряд теплых встреч и подписал несколько меморандумов. Однако резкий поворот в предвыборной кампании, когда неудавшееся покушение на Дональда Трампа резко повысило его шансы на победу, спутал все карты.

ИА Регнум

Все ставки киевским режимом были сделаны на «черное» — демократов, второй срок дедушки Джо и дальнейшую поддержку войны. А позиция Трампа и его объявленного вице-президента Джея Ди Вэнса, «заядлого украинофоба», как пишут украинские комментаторы, всем известна: прекращение войны и финансирования Украины.

На самом деле в последние месяцы соратники Зеленского пытались выйти на окружение республиканского кандидата, чтобы наладить с ним хотя бы какие-то контакты на всякий пожарный случай, а также в общих чертах понять, стоит ли на самом деле ждать от него по украинскому направлению тех решений, которые он анонсирует. Может быть, это лишь игра на публику, а фактически всё будет сохранено так, как есть — «ведь враг у нас один»?

Но безуспешно.

Так сложилось исторически, что на этом треке существует целый набор непреодолимых проблем, в основе которого, как обычно, лежит примитивное колониальное мышление украинской власти и её несамостоятельность. А лидеры мнений и их читатели теперь мучительно определяются, ненавидеть им «антиукраинскую» позицию трампистов или же с Америкой ссориться не стоит.

Повеяло ветром перемен, и от него у киевского режима крупные мурашки по всему телу.

Старые обиды

Отношения миллиардера и актера комедийного жанра не сложились ещё с той поры, когда Трамп сидел в Белом доме. У него была непростая политическая ситуация, оппоненты поджимали со всех сторон, накачивали общественное мнение, а Зеленский лично обещал помощь в расследовании по Хантеру Байдену.

Вкратце напомним суть той интересной истории.

После государственного переворота на Майдане в 2014 году отношения с Украиной в администрации Барака Обамы курировал вице-президент Байден, который заодно решал проблемы благосостояния своей семьи. В ходе своего визита в Киев 22 апреля 2014 года он призвал украинские власти «уменьшить свою зависимость от России в поставках природного газа» и увеличить добычу на Украине.

Главным ноу-хау этого сложного процесса стало назначение в совет директоров украинской энергетической фирмы Burisma Holdings младшего сына Байдена Хантера. За свои услуги, как утверждается, он получал до 50 тысяч долларов в месяц, а заодно лоббировал вопросы на миллионы. Но поскольку в отношении владельца компании Burisma Николая Злочевского ещё в 2012 году Генпрокуратурой Украины (ГПУ) было начато расследование в связи с обвинениями в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и коррупции, это дело снова всплыло в 2015-м.

При президенте Петре Порошенко вашингтонской администрации удавалось успешно блокировать действия ГПУ и разваливать дело. А киевские коллеги ей всячески содействовали, не веря в победу Трампа. А он неожиданно победил и сам попросил Зеленского заняться делом Байдена-младшего, к которому подключился личный адвокат нового главы Белого дома Руди Джулиани.

Matt Slocum/AP/TASS Хантер Байден

Впоследствии запись этих разговоров была обнародована, и Трамп заработал процедуру импичмента и множество проблем. И такие подставы не прощают.

Во-вторых, война на Украине и её небритый вождь в зеленой рубашке повсеместно (а в первую очередь — внутри США) воспринимаются как личная тема Джо Байдена. Зеленский — его детище и любимый подопечный, которого он называет «своим парнем».

Вряд ли он сможет стать таким же для Трампа. Крестовый поход против Владимира Путина и постоянные призывы продолжать войну до победы над Россией, поставки дальнобойных ракет и разрешение на удары по российской территории — это тоже конкретный стиль, присущий действующему президенту.

«Дональд Федорович» же играет на контрприемах, утверждая, что закончит конфликт за пять минут и при нем такого вообще бы не случилось. А если кто и должен платить за войну на Украине — так это Евросоюз, которому вообще следует её принять в своей состав как доказательство своей принципиальности. Каким бы ни был «мирный план Трампа», он по определению предполагает демонтаж действующей украинской власти.

И кстати, теперь ей совсем непонятно, нужно ли «предвыборное наступление» ВСУ, которое, если верить разным источникам, может случиться в августе–сентябре текущего года. Как и предыдущий «контрнаступ», оно готовится под Байдена, а выстрел в Пенсильвании изменил расклады.

Стерпится-слюбится

Руководитель страны, в которой политическая оппозиция физически истреблена, сразу после покушения на кандидата в президенты США заявил, что такому насилию нет оправдания и «не должно быть места где-либо в мире».

После этого Киевом выбрана стратегия молчания, любые комментарии по поводу происходящего за океаном максимально сдержанны, особенно по поводу молодого кандидата в вице-президенты, представленного Трампом. Резкие высказывания в колонках ведущих украинских СМИ позволяют себе только иностранные журналисты.

Сейчас лучшие умы Зеленского трещат от попыток придумать такую позицию, чтобы остаться на плаву. Он сам только вернулся из Америки, где кроме саммита НАТО в Вашингтоне побывал в ряде штатов, доехав даже до Юты, виделся с мормонами и делегацией Конгресса. Но вот с Трампом встречи у него не было, а теперь уже и не будет.

Но в линейном варианте развития событий уже осенью присягу примет именно президент Трамп, а под него «контрнаступа» еще не изобрели и поддержкой не заручились. Поэтому, по неподтвержденной информации, пока на Банковой принято решение усилить работу по подготовке всеукраинского референдума, который может состояться в январе 2025 года — в зависимости от исхода выборов в США.

Главным вопросом станет принятие обществом мирных переговоров по «корейскому» сценарию (с остановкой по фактической линии фронта), чтобы предварить обещанный Трампом шантаж. Он сам говорил, что принудить Киев к переговорам довольно легко, отключив от денег и оружия. Но для Зеленского главное, чтобы не потребовал выборов. Так что как-то очень неслучайно в медиаполе начался разгон итогов опроса Центра Разумкова по заказу газеты «Зеркало недели», в котором 44% украинцев считают, что время мирных переговоров с Россией настало.

Это игра под Трампа, в той мере, в которой можно спрогнозировать его желания. А пока каким-то образом нужно одновременно демонстрировать совсем плохому Байдену, что Зеленский по-прежнему «его парень», а Украина — его проект, причем успешный. Иначе от денег и оружия отключат гораздо раньше.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

О сложности этой задачи говорит пример 40-летнего сенатора от Огайо Вэнса, которого характеризуют как «трамписта большего, чем Трамп». «Украинофобом» его клянут в соцсетях не зря. Еще осенью прошлого года сенатор высказывался за прекращение войны на Украине ценой территориальных уступок и неоднократно выступал также в защиту Украинской православной церкви, заявляя о преследованиях на религиозной почве.

В марте 2024 года The Wall Street Journal приводила цитату Вэнса: «Когда американские лидеры представляют это как войну за демократию и права человека, было бы хорошо, если бы получатель помощи был немного более осторожным с правами человека, включая религиозные свободы».

В прошлом году он вместе с 18 другими республиканцами подписал обращение к Байдену с призывом прекратить «неограниченную помощь». И пригрозил блокировать следующие пакеты, если они не будут привязаны к стратегии скорейшего завершения российско-украинской войны. Перед визитом Зеленского в Вашингтон в декабре 2023-го Вэнс потребовал от Белого дома признать, что Украина в конце концов уступит часть своих территорий России.

«У нас продовольственный кризис… У нас есть энергетический кризис… В интересах Америки признать, что Украине придется уступить некоторые территории россиянам, и нам необходимо положить конец войне», — говорил он.

За это патриотически настроенные граждане Украины от души называют его «еще одним врагом», «сволотой», призывают американских украинцев не отдавать голоса за Трампа и пророчат тяжкие времена. Те, кто претендует на экспертность, успокаивают аудиторию тем, что 40 млрд долларов военной помощи в 2025 году уже расписаны. А далее — «расчет на себя, ЕС и на НАТО с минимальным участием США, затем — вступление Украины в НАТО сразу после выхода США из Альянса».

В конце концов, всегда есть надежда, что новая команда в Белом доме не наступит на горло песне американских производителей оружия, ведь им это выгодно. А значит, «еще повоюем». Лишь редкие голоса, прорывающиеся в череде одинаково эмоциональных комментариев, выражают надежду на скорый мир и катастрофу для «зелебобиков». То же слово употребил и некий высокопоставленный чиновник ЕС в интервью Politico.

В феврале 2024 года, когда Вэнс впервые появился на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал тому же изданию, что США необходимо пересмотреть свою поддержку Киева, и пропустил встречу делегации Украины с сенаторами. А после своего выдвижения заявил о планах Трампа отправиться на переговоры с Россией и Украиной, «чтобы быстро решить эту проблему».

Для современной Украины в её текущем состоянии это действительно катастрофа. Так что украинские голоса вполне могут вскоре зазвучать совсем по-другому.