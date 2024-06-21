Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по международным делам подготовить проект решения о приостановке российского участия в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Официальным поводом стал отказ Румынии, на территории которой с 29 июня по 3 июля будет проходить сессия, выдать визы членам российской делегации.

ИА Регнум

Отказ предсказуемо мотивировали «агрессией России против Украины».

«Это черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение», — пояснила решение Матвиенко.

Следом аналогичное поручение дал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная: мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам», — заявил Володин.

Учитывая синхронность действий Госдумы и Совфеда, можно смело предполагать, что решение о приостановке членства — вопрос решенный. И возникают три вопроса. Во-первых, почему именно сейчас? Во-вторых, почему приостановка, а не выход? В-третьих, что дальше?

Сама Парламентская Ассамблея ОБСЕ (которую иногда путают с Парламентской Ассамблеей Совета Европы, из которой Москва уже вышла) — неэффективная и, по сути, бесполезная организация, уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Организация абсолютно политизированная, где доминируют русофобские настроения. Никакой добавленной стоимости от участия там не было, а были лишь минусы в виде выслушивания русофобского нарратива», — поясняет Суслов ИА Регнум.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая создавалась как СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе), изначально должна была обеспечить равноправный и уважительный диалог между разными европейскими державами — прежде всего в вопросах безопасности.

Однако с падением коммунистического блока роль экономических и правозащитных вопросов в СБСЕ резко выросла, поскольку нужно было распространять и укоренять либерально-демократические ценности в странах бывшего Варшавского договора. Тогда Совещание превратилось в Организацию, которая стала для России бесполезной, когда Москва перестала принимать навязываемый Западом образ мыслей и политической жизни.

С 2022 года российские делегаты перестали участвовать в заседаниях Парламентской Ассамблеи. Либо им не давали визы, либо они сами отказывались ехать. Поэтому официальная приостановка участия давно назрела.

«Предположу, что искали повод. Наша система работает, отталкиваясь от конкретного повода. Когда Румыния отказала в выдаче виз членам российской делегации, пожелавшим прилететь на ПА ОБСЕ, Россия сделала шаг, который давно напрашивался», — рассказывает ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачёв.

Да, не давали визы и раньше, но в 2022–2023 годах Москва еще допускала, что удастся договориться с Европой, найти компромисс в украинском вопросе. Сейчас же, когда Запад взял курс на эскалацию — поставки киевскому режиму самолетов, возможная отправка войск, — Москва отвечает.

В то же время речь идёт именно о приостановке — это принципиальный момент, уверен Дмитрий Суслов. Россия не приостанавливает участие в ОБСЕ как международной организации, продолжает участвовать в совете министров иностранных дел ОБСЕ, в совете организации.

Причин тому несколько. Прежде всего, ОБСЕ, в отличие от Совета Европы, хоть и бесполезный, но всё-таки респектабельный орган. При этом необъективный, говорит ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Достаточно посмотреть, например, на итоги работы миссии ОБСЕ в Донбассе с 2014 года — её сотрудники «не видели» и не фиксировали львиной доли украинских военных преступлений.

Однако ОБСЕ остаётся единственным институтом коллективной безопасности в Европе, в котором участвует Россия — лишний раз изолировать себя не стоит, считает Офицеров-Бельский.

Кроме того, выход из ОБСЕ может усложнить отношения Москвы с её соседями из числа тех, кто не участвует в антироссийской гибридной войне.

«За участие России в ОБСЕ выступают многие наши партнёры, в том числе по постсоветскому пространству. Они не хотят развала ОБСЕ и выхода России оттуда, ведь им тогда тяжелее будет сохранять сбалансированную внешнюю политику», — говорит Дмитрий Суслов.

Проще говоря, Москва не хочет, чтобы её обвиняли в развале ОБСЕ. В то же время развал неизбежен в постукраинскую эру. ОБСЕ — рудимент евроатлантического подхода, который объединял Северную Америку, Европу и Россию. А это полностью противоречит новой геополитической ситуации, особенно если реализуется идея Владимира Путина о создании общеевразийской системы коллективной безопасности.

«После Украины придётся создавать новую архитектуру безопасности, которая будет включать как минимум европейские страны, Россию, а также страны постсоветского пространства. Значит, должны быть созданы новые организации», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

И у ОБСЕ есть, по сути, два пути. Первый — модернизироваться за счет возвращения к истокам. Единственной формой выживания ОБСЕ может быть её возвращение к формату СБСЕ, в качестве форума общения Запада с Востоком в условиях новой холодной войны, считает Дмитрий Суслов.

«Нам нужно будет в постукраинском мире вырабатывать новый режим деконфликтинга в Европе. Создать новые элементы контроля над обычными вооружениями в Европе, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений и прямого военного столкновения между Россией и НАТО в постукраинском мире. Для этого ОБСЕ может оказаться полезной, если она вернётся к СБСЕ, то есть именно к военно-политическим вопросам», — поясняет собеседник ИА Регнум.

Однако Запад вряд ли пустит ОБСЕ по этому пути, ведь для этого нужно отказаться от приоритета евроатлантизма, от идеи безальтернативности западного порядка и универсальности западного понимания прав человека

Поэтому не исключено, что ОБСЕ пойдёт по второму пути, то есть мирно умрет, уступив место новой, более эффективной и справедливой системе.