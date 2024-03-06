Материалы с тегом «Валентина Матвиенко»
Матвиенко напомнила, что Донбасс не место для покаяния артистов
Донбасс не должен быть местом, куда деятели культуры могут ездить для так называемого покаяния. Особенно это касается тех, которые поменяли отношение к специальной военной операции. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты российского...
6 марта 2024
На выставке «Россия» состоялось вручение премии «По зову женского сердца»
Вручение премии «По зову женского сердца» прошло 5 марта в рамках Всероссийского женского форума «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» на Международной выставке-форуме «Россия», говорится в пресс-релизе автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений «Россия». Награды...
6 марта 2024
В Москве открылся форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию»
Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» начал работу в Москве, сообщили в пресс-службе Совета Федерации РФ. Гостям и участникам мероприятия своё видеообращение направил президент России Владимир Путин. «Ваш форум собрал здесь, на площадке выставки «Россия»...
5 марта 2024
Матвиенко заявила, что Россия готова оказать содействие Гагаузии
Руководство России готово оказать содействие Гагаузии, являющейся автономным образованием в составе Молдавии. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко с главой автономии Евгенией Гуцул. «Есть автономное территориальное образование Гагаузия, которое заботится о своих гражданах, которое...
1 марта 2024
Россия, семья, СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы обозначены поддержка семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни...
29 февраля 2024
Премьер Йемена прилетит в Москву 26 февраля
Глава правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибудет в Москву 26 февраля. В ходе визита в столицу России он намерен провести несколько встреч с официальными представителями РФ, сообщило посольство Йемена в Москве. «Прилёт ожидается сегодня вечером. Он рассчитывает в ближайшие дни встретиться...
26 февраля 2024
Матвиенко подарила Путину на День защитника Отечества три пары перчаток
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину перчатки в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил журналист холдинга «ВГТРК» Павел Зарубин в Telegram-канале. Журналист выложил видео, где на столе лежат три пары перчаток для президента. Серые...
23 февраля 2024
Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград»
Президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства пятого серийного универсального атомного ледокола «Ленинград». 26 января он принял участие в церемонии закладки ледокола проекта 22 220 на верфи «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге. Вместе с главой государства в ней приняли...
26 января 2024
Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет
Незаконное санкционное давление Запада никуда не денется, однако его мечте о стратегическом поражении России не суждено сбыться. Об этом 24 января заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Нужно отдавать себе отчёт в том, что незаконное санкционное давление на нашу страну никуда...
24 января 2024
На выборы президента России пригласили иностранных наблюдателей
Совет Федерации направил большое количество приглашений иностранным наблюдателям на выборы президента России, сообщила 24 января председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. «Мы заинтересованы в том, чтобы в наблюдении за выборами принимали участие и зарубежные наблюдатели», —...
новость часа
24 января 2024
Ничто не помешает России выполнить цели спецоперации, заявила Матвиенко
Никакие внешние факторы не смогут повлиять на решимость России следовать целям спецоперации, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 12 января на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Совет Федерации — палата регионов». «Никакие внешние факторы не смогут повлиять на...
12 января 2024
Матвиенко заявила, что Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета займётся отслеживанием всех попыток вмешательства в предстоящие президентские выборы. Об этом она сказала 12 января на церемонии награждения по итогам конкурса «Совет Федерации — палата...
12 января 2024
Матвиенко рассказала, планируют ли власти повышать налоги для бизнеса
Правительство России не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, заявила 21 декабря на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно», —...
21 декабря 2023
Матвиенко назвала сильную президентскую власть в РФ вакциной от кризисов
Сильная президентская власть в России не только стала для страны вакциной от политических кризисов, но и гарантировала ей реальный суверенитет, заявила 20 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Очевидно, что сильная президентская власть не только стала для нас вакциной от...
20 декабря 2023
SHAMAN неожиданно приостановил тур по Сибири
Певец SHAMAN ( Ярослав Дронов ) приостановил тур по Сибири после встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. «К моему большому сожалению, наши декабрьские встречи в Томске и Новосибирске по техническим причинам пока не состоятся», — написал исполнитель в своём Telegram-канале...
14 декабря 2023
«Мысли разные»: что сказал Путин о своём выдвижении на новый срок
Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину, объявившему 8 декабря о своём участии в выборах 2024 года, составляет 78,5%, таковы итоги опроса ВЦИОМ, проведённого с 27 ноября по 3 декабря. Показатель за минувшую неделю не изменился. Уровень одобрения гражданами деятельности главы...
8 декабря 2023
Матвиенко заявила, что поддерживает решение Путина идти на выборы
Президент России Владимир Путин принял решение о выдвижении на выборы, исходя из интересов страны и её граждан. Об этом 8 декабря заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём Telegram-канале. «Наш президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он ещё раз...
8 декабря 2023
«Старт дан»: в России объявили дату президентских выборов
Выборы президента Российской Федерации состоятся 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление принял 7 декабря Совет Федерации. «Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — сказано в тексте...
7 декабря 2023
Как изменится размер маткапитала и пособий в 2024 году
Поддержка семей — одна из приоритетных задач государства. Пособия, выплаты и помощь россиянам предоставляются на каждом этапе — от рождения ребенка до его совершеннолетия. И в 2024 году, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, объём поддержки только увеличится...
7 декабря 2023
В Совфеде прокомментировали решение о дате проведения президентских выборов
С принятым постановлением а даты выборов президента России 17 марта дан старт избирательной кампании. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 7 декабря. «По сути этим решением даётся старт начала предвыборной кампании по выборам президента», — сказала спикер СФ. От...
7 декабря 2023