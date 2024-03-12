Материалы с тегом «Вячеслав Володин»
Госдума приняла обращение к бундестагу после утечки переговоров военных ФРГ
Депутаты Госдумы России призвали парламент ФРГ провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины. Об этом говорится в обращении к бундестагу, принятом на пленарном заседании 12 марта. Поводом для обращения к немецким парламентариям стала...
новость часа
12 марта 2024
От трёх регионов РФ потребовали пересадить депутатов на отечественные авто
В Ингушетии, Амурской и Калининградской областях депутатам по-прежнему предоставляют автомобили иностранного производства, им будет направлено требование исправить ситуацию, сообщили 11 марта ТАСС в пресс-службе Госдумы. «Есть три региона — Республика Ингушетия, Амурская и Калининградская области...
11 марта 2024
Госдума заслушает вопрос об обсуждении офицерами ФРГ атаки на Крымский мост
Госдума заслушает вопрос об обсуждении офицерами ФРГ атаки на Крымский мост на ближайшем заседании, сообщил 1 марта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Обсуждение пройдёт после возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, уточнил спикер. Также он заявил о...
1 марта 2024
В Госдуме заявили о возможности избавиться от статуса иноагента
Чтобы избавиться от статуса иноагента в России, нужно отвергнуть подачки других стран, заявил 27 февраля на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Нам надо здесь объяснять, что тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть, можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув...
27 февраля 2024
Премьер Йемена прилетит в Москву 26 февраля
Глава правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибудет в Москву 26 февраля. В ходе визита в столицу России он намерен провести несколько встреч с официальными представителями РФ, сообщило посольство Йемена в Москве. «Прилёт ожидается сегодня вечером. Он рассчитывает в ближайшие дни встретиться...
26 февраля 2024
Володин прибыл с делегацией в Саудовскую Аравию
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Это первый визит уровня председателя Госдумы в Королевство. Вместе с Володиным в страну прилетела делегация депутатов Госдумы. Помимо Володина, в...
26 февраля 2024
В Госдуме объяснили денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве
Денонсация соглашения с Великобританией о рыболовстве у побережья Кольского полуострова в Баренцевом море стала ответом на антироссийские санкции, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Его выступление 21 февраля опубликовали в Telegram-канале законодательного органа. «Объявили...
21 февраля 2024
В ГД предложили лишить иноагентов возможности зарабатывать на рекламе в РФ
В Государственной Думе обсуждают законопроект о запрете гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Об этом 10 февраля сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Люди возмущены: блогеры, действующие...
10 февраля 2024
Путин наградил орденом председателя Госдумы
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Государственной думы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю...
4 февраля 2024
Госдума выступит с обращением к Конгрессу США из-за крушения Ил-76
Госдума России 1 февраля рассмотрит обращение к Конгрессу США в связи с применением ВСУ зенитного ракетного комплекса Patriot при атаке на самолёт Ил-76 в Белгородской области. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале. Он отметил, что транспортный самолёт Ил-76...
1 февраля 2024
ГД обратится к парламенту Франции после гибели наёмников в Харькове
Депутаты Госдумы на ближайшем заседании рассмотрят обращение к парламентариям Франции в связи с присутствием наёмников на Украине, сообщил 19 января спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «В истории взаимоотношений наших стран есть разные этапы. Было время, когда наши деды и прадеды...
19 января 2024
Начало спецоперации предотвратило третью мировую войну, заявили в Госдуме
Начало Россией специальной военной операции предотвратило третью мировую войну, заявил 16 января председатель Государственной думы Вячеслав Володин. «Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших», —...
16 января 2024
В Госдуме возложили на КПРФ ответственность за рост цен на яйца
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция Коммунистической партии России (КПРФ) несёт ответственность за рост цен на яйца в стране, так как ключевым комитетом по аграрным вопросам руководит депутат от этой политической силы Владимир Кашин. Об этом Володин заявил на пленарном заседании в...
15 декабря 2023
В Госдуму внесли поправку о запрете использования телефона в школе
В Госдуму внесли поправку о запрете использования телефонов в школах даже в рамках учебного процесса, что в первоначальной версии законопроекта являлось исключением. Об этом пишет «РИА Новости». Авторами поправки стали депутаты Госдумы во главе со спикером нижней платы российского парламента...
1 декабря 2023
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая углублять отношения с Россией
Китай готов вместе с Россией работать над углублением двусторонних отношений, заявил 22 ноября на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным председатель КНР Си Цзиньпин. «Китайская сторона готова с Россией прилагать совместные усилия, постоянно углублять двусторонние отношения...
22 ноября 2023
Набиуллина предложила ввести разные ставки по ипотеке в регионах
Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала предложение устанавливать разные ставки по ипотекам в регионах, учитывая их специфику. Об этом она заявила 16 ноября, выступая в Государственной думе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести дифференциацию ипотечных ставок с учётом средней...
16 ноября 2023
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам. «Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей», — заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Страховые пенсии по...
14 ноября 2023
В ГД предупредили о симметричном ответе на кражу замороженных средств РФ
Воровство замороженных средств России потребует симметричного ответа, будут конфискованы большие активы, принадлежащие недружественным государствам. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Он отметил, что некоторые стремящиеся удержаться на своих местах европейские...
29 октября 2023
В Госдуме отвергли идею о работе бывших осуждённых учителями
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 18 октября не согласился с идеей разрешить бывшим осуждённым работать учителями, воспитателями или тренерами. Он назвал ошибкой соответствующий законопроект, предполагающий такую возможность для отбывших наказание за умышленные тяжкие и особо тяжкие...
18 октября 2023
Госдума в I чтении одобрила отзыв ратификации ДВЗЯИ
Законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) депутаты Госдумы приняли на заседании 17 октября в первом чтении. Об этом сообщается на сайте Государственной думы. «Депутатами Государственной думы единогласно принят в первом чтении законопроект об...
17 октября 2023