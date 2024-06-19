Днём 18 июня на улице Виктора Ярмолы в Киеве прозвучали выстрелы. В Нацполиции Украины сообщили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошёл неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего убежал. Женщина ранений не получила.

ИА Регнум

По сообщениям СМИ, на место ЧП прибыл и замглавы Нацполиции, начальник уголовной полиции Андрей Небытов. Присутствие высокопоставленного полицейского неслучайно: пострадавшим оказался беглый казахстанский блогер Айдос Садыков.

О произошедшем его жена Наталья сообщила в соцсетях, а уже вскоре обвинила в произошедшем президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

«В Айдоса стреляли в центре украинской столицы. Нагло, цинично, средь бела дня, на глазах у свидетелей. Это произошло, когда Айдос за рулём заезжал во двор нашего дома. Я сидела рядом, на пассажирском сиденье.

Сейчас Айдоса прооперировали, он в реанимации в тяжёлом состоянии. Молитесь, прошу, чтобы он выжил. Мой любимый муж — честный, справедливый и принципиальный, всегда защищал интересы казахов. Я уверена, что заказчик этого покушения — президент Казахстана Токаев», — написала Садыкова.

До этого в комментарии СМИ на месте событий она заявила, что утром 18 июня они с мужем на своём YouTube-канале «БАСЕ» выпустили видео о Токаеве, где заявляли, что президент Казахстана — «марионетка Путина».

«Я не знаю, выживет он или нет, это неизвестно сейчас. Но очень прошу вас понимать, что это всё связано только с его профессиональной деятельностью», — на ломаном украинском рассказала Садыкова, добавив, что им с мужем «постоянно угрожают».

На следующий день случившееся прокомментировал сам глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами, — сказал он. — Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее вчера преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова».

Токаев сообщил, что поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов «направить официальные запросы по данному серьезному инциденту», а в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.

«Канал номер один»

В декабре 2023 года Наталья Садыкова сообщила, что их с мужем YouTube-канал «Басе» преодолел отметку в миллион подписчиков. На канале регулярно выходили видео с жёсткой критикой властей Казахстана и «разоблачениями окружения Токаева», а также обвинения в адрес России.

Одно из опубликованных видео, если верить Садыкову, привело к угрозам в его адрес. Уже после покушения на него в Киеве казахстанский оппозиционный политик Мухтар Аблязов у себя в YouTube-канале выложил видео, на котором Садыков сообщал о встрече с угрожавшим ему мужчиной в Киеве.

«Мужчина сказал, что предложение касается публикации на канале «Басе» про Гаджи Гаджиева — это смотрящий за «Хоргосом», смотрящий за казахско-китайской границей, которого поставило руководство Казахстана. Человек — я буду называть его агентом КНБ — предложил мне за удаление публикаций $5 тысяч», — рассказывал весной 2023 года Садыков.

Он также сообщил об угрозах и заявил, что передаст всю информацию СБУ.

В октябре 2023 года Садыкова объявили в розыск в Казахстане за «разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни». Сам блогер с женой с 2014 года живёт в Киеве. При этом в Казахстане и за его пределами даже оппозиционные власти журналисты и активисты считают, что реальной угрозы властям страны Садыковы не несли.

«Айдор Садыков и Наташа, Наталья Садыкова, известные в Казахстане журналисты. Наташа — профессиональный журналист. И Айдос, и Наташа работали в общественно-политической жизни страны, находились в оппозиции.

Одновременно они стали известны как общественные деятели. Они были председателями филиалов по Актюбинской области оппозиционных движений и партий. Это партии «Азат» и «Ак-Жол». Они часто выступали против руководства партий, которые кулуарно, на уровне политсовета, решали какие-то вопросы без согласования с активом филиалов, руководством филиалов и членами партий», — рассказывал в комментарии «Настоящему времени» (признано нежелательной организацией в РФ) активист Галым Агелеулов.

Он назвал «Басе» каналом номер один для Казахстана и всей Центральной Азии.

«Имеем дело со спектаклем»

В то же время известный казахстанский журналист Гульнар Баткенова, которой глава киевского режима Владимир Зеленский давал интервью в Харькове, отметила: несмотря на всю оппозиционность Садыковых, власти Казахстана их спокойно терпели.

«Наталья и Айдос Садыковы уже давно в Украине, я их в Казахстане и не помню, и всегда они на полную катушку писали про тёмные делишки власть имущих. Про Назарбаевых, Сатыбалды, Б. Н, Даригу…

Но никто не пытался их убить. Там, может быть, скрежетали зубами от злости, но терпели. Этого как-то не было в политической традиции нашей власти — сажать направо и налево журналистов, которые суют нос куда не следует, стрелять в них… Хотя люди там простые были, дети чабанов, сантехники без образования, как мы над ними смеялись», — написала Баткенова в своём Telegram-канале, однако вскоре удалила пять последних слов в посте.

В свою очередь популярный в Казахстане Telegram-канал «Келин услышала» обратил внимание на странности в поведении Натальи Садыковой. Авторы канала проанализировали видео, которое выложил другой казахстанский канал, «РЕСПУБЛИКА. KZ. media».

«Во-первых, жена — близкий родственник и может сопровождать пострадавшего в карете скорой помощи, это общемировая практика. Во-вторых, если был серьёзно ранен близкий человек, также странно, что до приезда скорой помощи находившаяся рядом самостоятельно не пыталась остановить кровь, об этом говорит отсутствие следов крови на руках или платье.

Если первое ещё можно списать на шок, то вот полное отсутствие следов крови на Наталье Садыковой прямо указывает на то, что мы имеем дело с каким-то спектаклем, провокацией, постановкой», — написали авторы канала.

В целом в Казахстане с большим скепсисом относятся к версии, что власти страны могли заказать убийство пусть и популярного, но уже 10 лет как живущего за пределами центральноазиатской республики блогера.

«Деколонизаторы»–русофобы

При этом в самом Казахстане сегодня наблюдается рост оппозиционных и русофобских настроений, связанный с активной работой так называемых деколонизаторов — поддерживаемых Западом молодых журналистов и активистов, выступающих за ревизию казахстанской истории.

Покушение на Садыкова может иметь целью вызвать рост оппозиционных к власти и русофобских настроений в обществе Казахстана. Примечательно, что покушение состоялось после публикации видео, где Токаева называли «марионеткой российских агентов влияния». Под последними имелись в виду русские по происхождению вице-премьер-министр республики Роман Скляр, бизнесмены Андрей Лаврентьев и Тимур Турлов.

При этом никаких фактов, подтверждающих связь Скляра, Лаврентьева и Турлова с Россией, а также того, что «Токаев ничем не управляет, а лишь марионетка в руках Кремля», в 2,5-минутном видео приведено не не было.