Материалы с тегом «Покушения»
France 24 опроверг выход в эфир сюжета о подготовке покушения на Макрона
Телеканал France 24 не подтвердил трансляцию в эфире сюжета об отмене визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев из-за предполагаемого покушения на него. «Этот сюжет никогда не транслировался нами, и наши журналисты никогда не выступали с такими утверждениями. Это видео было создано с...
14 февраля 2024
Медведев: Макрон отменил визит в Киев из-за страха возможного убийства
Президент Франции Эммануэль Макрон испугался возможного убийства в Киеве, поэтому решил отменить визит в столицу Украины и поделиться ядерным потенциалом со всем Евросоюзом, который на самом деле контролируют США. Об этом 14 февраля заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев...
14 февраля 2024
Житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и вытолкнул с пятого этажа
Жителя Астрахани задержали по подозрению в изнасиловании и покушении на убийство беременной женщины. Об этом сообщает 12 февраля пресс-служба следственного управления СК по Астраханской области. По данным следствия, мужчина, будучи пьян, изнасиловал свою 31-летнюю знакомую в квартире одного из...
12 февраля 2024
Суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемому в покушении на Прилепина
Басманный суд Москвы продлил до апреля срок ареста Александру Пермякову, который обвиняется в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщила 4 января пресс-служба суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову и продлил срок его содержания в СИЗО...
4 января 2024
Суд в Екатеринбурге отказался выносить приговор бывшему вице-мэру Контееву
Областной суд в Екатеринбурге на заседании 29 ноября отказался выносить приговор бывшему вице-мэру Виктору Контееву, обвиняемому в организации покушения на убийство и в вымогательстве. «Заседание отложено на 24 января до 14:00 (12:00 мск) в связи с тем, что требуется формирование нового судебного...
29 декабря 2023
СК возбудил дело после покушения на владельца птицефабрики под Воронежем
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после с расстрела автомобиля предпринимателя, владельца «Третьяковской» птицефабрики Геннадия Ширяева в Воронежской области, сообщили 28 декабря в пресс-службе ведомства. «В Воронежской области возбуждено уголовное дело по...
28 декабря 2023
В Воронежской области расстреляли машину владельца птицефабрики Ширяева
В Воронежской области произошло покушение на владельца птицефабрики «Третьяковская» Геннадия Ширяева, сообщил 28 декабря источник ИА Регнум. Ширяев 27 декабря ехал на своём Volkswagen по трассе Курск — Саратов. Примерно в шесть вечера в двух километрах от его дома в Борисоглебском районе по его...
28 декабря 2023
Покушение совершено на главу службы гражданской обороны в Новой Каховке
Покушение было совершено на начальника службы гражданской обороны Новокаховкого района Алексея Владко, сообщил источник ИА Регнум. По данным собеседника агентства, утром 30 ноября в момент, когда машина чиновника выезжала из двора, прогремел взрыв. Ни Владко, ни даже его автомобиль не пострадали...
новость часа
1 декабря 2023