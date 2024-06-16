Земляне снова устремились в космос. По данным консалтинговой компании Euroconsult, мировые вложения в космическую отрасль в 2023 году превысили 95 миллиардов долларов, а к 2030 году сумма вырастет до 110 миллиардов. При этом общий объём международного рынка космических услуг оценивается в 300–400 миллиардов долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Привычной практикой в зарубежной космонавтике стало привлечение негосударственных инвестиций. Явление даже получило собственное название — New Space. В проекте участвует ряд аэрокосмических компаний, работающих на коммерческой основе. Цель движения — предоставить дешёвый доступ в космос вплоть до освоения Марса и дальнейшей колонизации космического пространства.

Космос становится доступнее, поскольку современные технологии позволяют создавать всё меньшие, а значит, более дешёвые космические аппараты. Если раньше спутники были тяжёлыми, сложными и дорогими, то в последние годы резко выросло количество запусков особо малых спутников — до 600 килограммов. Примером служат системы OneWeb и StarLink. По прогнозам экспертов отрасли, в ближайшие 8-9 лет количество выводимых в космос спутников вырастет в 4–5 раз.

Больше и дешевле

Сегодняшний лидер коммерческого космоса — SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) Илона Маска. Прорывом стала реализация идеи компании использовать многоразовые ракеты, что позволяет в разы снижать стоимость запусков.

Фактически Маск обрушил стоимость космических услуг, поскольку SpaceX удаётся невероятно быстро по меркам индустрии менять конструкцию аппаратов и ракет, не сталкиваясь с бюрократическими процедурами. Даже первый Falcon-9 от SpaceX снизил цену запуска почти в два раза, а программа Starship в будущем удешевит её ещё сильнее.

Если взять плановый прогноз Маска себестоимости запуска полезной нагрузки на Starship, получится 200 долларов за килограмм уже к 2025 году. Паление цен переформатировало целые направления в космической отрасли. Например, рынок малых аппаратов вырос взрывным образом благодаря тому, что массовые пуски SpaceX сформировали рынок «вторичной загрузки», когда ракетоносители в дополнение к основной нагрузке начали доукомплектовывать малыми аппаратами — микроспутниками и даже наноспутниками (кубсатами).

Даже если скорректировать оценки Маска в два-три раза, получится, что его ракеты будут летать примерно за 100–150 долларов за 1 килограмм к 2035 году. Показательно, что новая китайская программа многоразовых ракет также ставит целью достижение цифры 150 долларов за килограмм к 2040 году.

Global Look Press/Joel Kowsky/Nasa Ракета SpaceX Falcon 9 с капсулой Crew Dragon

Именно успехи SpaceX позволили НАСА отдать компании на откуп доставку на МКС грузов с помощью многоразового беспилотного корабля Dragon. Таким образом госструктуры высвободили средства на другие программы, прежде всего военные.

Помимо корпорации Маска в мире существует немало других компаний, связанных с коммерческим космосом: ULA, Blue Origin, Vector Space Systems, Rocket Lab, Virgin Galactic и Bigelow Aerospace, Arianespace, Mitsubishi Heavy Industries и т.д. Компании не только запускают космические аппараты, но и предоставляют широкий комплекс профильных услуг — спутниковые данные, телекоммуникацию и связь, навигацию и прочее.

Примером успешной коммерческой космической компании служит также британская Reaction Engines Limited (REL), которая в сотрудничестве с другими организациями вела разработку проекта SABRE (Synergetic Air Breathing Rocket Engine — «Гибридный воздушный ракетный двигатель»).

Цель проекта — создать принципиально новый гибридный двигатель, способный использовать как атмосферный воздух, так и жидкий окислитель. Наверняка подобные двигатели появятся уже в следующем десятилетии, что даст новый толчок развитию космических самолётов. Они гораздо удобнее традиционных ракет-носителей, а работать должны как классическая авиация.

В общем, космос становится на три порядка дешевле, а ракеты и иные системы доставки — значительно мощнее и совершеннее.

Меньше внимания со времён СССР

Нигде так наглядно, как в космосе, не проявляется принцип «если не вкладываешь, отстаёшь». Долгое время отечественная космическая программа удерживала ключевые позиции благодаря советскому наследию.

В своё время России удалось занять немалую долю мирового рынка, прежде всего за счёт запусков. В 1996 году, когда на российских ракетоносителях начали запускать иностранные спутники, она достигла 60%. Сейчас же доля российских запусков — всего 3%.

По мнению руководителя Института Космической политики Ивана Моисеева, причина кроется в двух ключевых проблемах — неэффективности структуры «Роскосмоса» и малых вложениях в отрасль.

Нашумевшее падение автоматической станции «Луна-25» само по себе стало неприятным сюрпризом для российской общественности. При этом стоит понимать, что работы по ней начали еще в 2005 году — на разработку проекта ушло 18 лет. Для сравнения: с начала проекта первой советской лунной станции и её посадкой на Луну прошло всего 6 лет.

Не меньше вопросов вызывают другие примеры. Ракетоноситель «Ангара» начали разрабатывать еще 23 года назад, первый старт состоялся в 2014 году. В последующие 10 лет было всего 6 стартов — мало для подобного проекта. Так и не вступил в строй пилотируемый корабль «Орёл» («Федерация»), разработка которого была начата РКК «Энергия» имени С. П. Королёва в 2009 году.

Основной рабочей лошадкой отечественной космонавтики остаются средние по грузоподъемности ракетоносители семейства «Союз», в то время как та же SpaceX Маска преимущественно использует тяжёлые носители.

«Роскосмос» совмещает регулятивные и производственные функции, по сути став монополией, — рассказывает Иван Моисеев ИА Регнум. — В мире подобной конструкции не существует. К сожалению, здесь российский опыт уникален в плохом смысле слова».

Роскосмос Медиа/ТАСС «Ангара-А5»

Злую шутку с российской космонавтикой сыграло и активное использование иностранных деталей и элементной базы, активно практиковавшееся в прежние десятилетия. Для понимания: в 2013 году за рубежом покупали 70–80% комплектующих. На тот момент это было оправдано, поскольку позволило «Роскосмосу» получить ряд инноваций. В частности, довести срок активного существования российских спутников до мировых стандартов.

Но ситуация изменилась уже весной 2022 года, когда против российской космической отрасли ввели многочисленные международные санкции. Их можно разделить на две категории. Первые затрудняют выход со своими предложениями на мировой рынок. Вторые затрудняют покупку комплектующих за рубежом. При этом угроза вторичных санкций не даёт России в полной мере рассчитывать на параллельный импорт.

Усугубил положение введённый США 1 января 2023 года запрет государствам использовать возможности российской космической отрасли. Это фактически закрыло запуск нашими ракетами спутников других стран.

Частный космос и прорывы стартапов

Несмотря на пока что пессимистичную картину, в России есть всё необходимое для активного развития космической деятельности: ресурсы, опыт космической деятельности, промышленность, способная работать по всем направлениям, специалисты и общественная поддержка космонавтики.

Прежде всего, считает Иван Моисеев, нужно реформировать систему «Роскосмоса» и восстановить космическое агентство. А кроме того, обеспечить импортозамещение и переход к импортонезависимости и радикально пересмотреть Федеральную космическую программу, отказавшись от затратных программ в направлениях, на которых невозможно получать прибыль.

Также, говорит собеседник ИА Регнум, нужна действенная правовая база. В ныне существующей — много противоречий и пробелов, поэтому её сложно использовать на практике. По мнению Моисеева, необходимо разработать и опубликовать Концепцию развития российской космонавтики до 2040 года. А следующим шагом может стать режим максимального благоприятствования частному российскому космосу и условия для негосударственных средств финансирования.

Сейчас в России доля практических негосударственных инвестиций по массе полезной нагрузки составляет лишь 0,0057%. Но даже при этом в стране теплится небольшой сектор частной космонавтики, который держится за счёт энтузиастов.

В России пока нет компаний, подобных SpaceX Маска. Но подвижки происходят.

В 2020 году предприниматель Олег Мансуров на деньги частных инвесторов создал компанию SR — Success Rockets (АО «Успешные ракеты»). Позже её переименовали в SR Space. Компания собирает и обрабатывает спутниковые данные, а также разрабатывает собственные суборбитальные ракеты. Одна из них, под названием Nebo, в 2021 году даже совершила успешный тестовый пуск.

Стартап Tensor Lab разрабатывает сервис «Тензор. Автопилот», который призван предотвращать столкновения спутников на орбите. Его создали выходец из «Роскосмоса» Денис Зеленов и Андрей Устюжанин, заведующий лабораторией методов анализа больших данных в НИУ ВШЭ. С учётом постоянного роста числа коммерческих космических аппаратов, подобный проект может быть очень востребован.

Проект «аэрокосмическая лаборатория «Стратонавтика» запускает в стратосферу, на высоту от 11 до 50 километров, аэростаты и небольшие ракеты. У компании есть несколько видов стратосферных платформ, система дальней связи, мобильный центр управления полетами, система сбора данных телеметрии. Благодаря этому она может выполнять некоторые частные заказы, в основном речь идёт о рекламе.

Одна из старейших отечественных компаний, связанных с космосом, — «Совзонд». С 1992 года она занимается геоинформационными технологиями и проведением космического мониторинга. Компания с помощью спутников передает данные для муниципального управления и сельского и лесного хозяйства, строит топографические карты, 3D-модели рельефа местности, предоставляет ПО для аналитики и визуализации данных.

Ещё один любопытный проект — RoTech. Это стартап, в рамках которого студенты МГТУ имени Баумана разрабатывают собственные ракетоносители. Начав в 2020 году, в мае 2022-го они сумели успешно запустить твердотопливную ракету «Мечта-ТТ-1». Правда, невысоко, всего на 183 метра, но это только начало.

Специалисты отмечают, что в России практически нет негосударственного финансирования космической деятельности. Положение дел должно измениться — и чем раньше, тем меньше будут потери для космической отрасли России.

При этом ещё в 2007 году на заседании Президиума Государственного совета глава государства Владимир Путин отмечал, что в космической отрасли не хватает «осмысленных и хорошо просчитанных государственных подходов… Нет ни чёткого перечня космических услуг, ни практики информирования потребителей, ни маркетинговых исследований… В стране практически отсутствует институт операторов, обеспечивающих оказание космических услуг».

За минувшие годы ситуация практически не изменилась, поскольку это невозможно без реорганизации схемы оплаты космических услуг федеральными и региональными органами власти, без отхода от государственного монополизма и появления устойчивых коммерческих компаний, связанных с направлением New Space.

А делать всё это нужно, поскольку уже в ближайшем будущем космос может стать куда прибыльнее деятельности на земле.