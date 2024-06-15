Мирные предложения президента России Владимира Путина относительно завершения российско-украинского конфликта вызвали настоящую бурю в западных медиа. Прокомментировали слова главы Кремля и знаковые фигуры мировой политики.

Иван Шилов ИА Регнум

В пятницу, 14 июня, на встрече с дипломатами Путин заявил: Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов.

Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО. Причём речь идёт не о временном перемирии, а о полном прекращении конфликта.

Немецкий общественно-политический журнал Spiegel назвал предложения российского президента «нереалистичными».

«Этим шагом Кремль явно пытается торпедировать мирный саммит в Швейцарии, в котором Россия сама не участвует. Условия, названные Путиным, вряд ли приемлемы для Киева», — считают журналисты в Гамбурге.

В то же время в Германии заявление российского лидера расслышали хорошо. А некоторые политики, относимые в ФРГ к категории «понимающих Путина», даже сочли предложение главы Кремля приемлемой отправной точкой для переговоров.

Так, основатель партии имени самой себя Сара Вагенкнехт призвала к открытости в отношении условий мирного урегулирования на Украине, выдвинутых президентом России.

«Украина и Запад должны избежать исторической ошибки, резко отвергнув сигналы из Москвы как нереалистичные максимальные требования. Вместо этого инициатива Путина должна быть воспринята с необходимой серьёзностью и понята как отправная точка для переговоров.

Постоянный безъядерный статус Украины и отказ от членства в НАТО — вполне понятные требования со стороны России, и в экзистенциальных интересах Европы найти компромисс сейчас, чтобы предотвратить опасность большой европейской войны. Главы государств и правительств G7 должны быстро отреагировать на это предложение», — заявила лидер «Альянса Сары Вагенкнехт», которую цитирует Tagesspiegel.

Вполне ожидаемо, что сразу нашлись и те, кто воспринял инициативу российского президента в штыки.

«Предложение Путина равносильно тому, что Украина признает своё поражение и откажется от суверенитета, оно не играет никакой роли в переговорах. Это попытка определить повестку дня за день до конференции в Швейцарии, посвящённой путям достижения мира», — заявил советник президента Украины Михаил Подоляк агентству Reuters.

Похожим образом выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвавший заявления Путина «абсурдными». По словам Кулебы, «цель Путина — ввести в заблуждение международное сообщество».

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свойственной ему манере провозгласил, что «условия Путина — это «не предложение мира, а предложение большей агрессии, большей оккупации».

А министр обороны США Ллойд Остин пошёл еще дальше и обвинил Путина в желании «диктовать Украине условия мира».

«Путин оккупировал украинскую территорию в нарушение международного права и не может указывать Украине, что она должна делать для достижения решения.

Мы не хотим, чтобы лидер страны однажды проснулся и решил стереть с лица земли границы своего соседа и аннексировать его территорию. Это не тот мир, в котором мы все хотим жить», — сказал министр обороны страны, значительную долю которой занимают аннексированные Техас и Калифорния.

В свойственной ему актёрской манере выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. В интервью телеканалу Sky TG24 на полях саммита G7 в Италии он отверг условия, выдвинутые Россией, как «ультиматум, напоминающий действия Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны».

Недалеко от вышеупомянутых ораторов ушли и журналисты некогда респектабельного канала CNN, заявившие, что «хотя условия Путина являются более максималистскими, чем те, на которые Путин намекал ранее, они отражают неспособность России достичь своих первоначальных целей в войне, когда Москва считала, что сможет захватить Киев за несколько дней, а остальную Украину — за несколько недель».

И это несмотря на то, что пресловутый нарратив «взять Киев за три дня» был создан именно американскими политиками и «экспертами».

Однако по уровню экспрессии всех превзошёл журналист немецкого агентства rnd Свен Кристиан Шульц, взбешённый не столько переговорными инициативами российского президента, сколько тем, что половина немцев, которая не верит в победу Украины, готова согласиться с российским мирным планом:

«Предложение Кремля не что иное, как очередная глава российской пропаганды, призванной укрепить позиции друзей России в Европе. Репрезентативный опрос, проведённый на этой неделе институтом Insa, показал, насколько успешно русские уже манипулируют западным обществом: 51% немцев не верит, что Украина победит. Поэтому требование Путина о капитуляции, скорее всего, ляжет на благодатную почву для многих.

Теперь от нас зависит, поддержим ли мы Украину всеми силами или позволим Путину убаюкать себя и будем готовы дать ему волю после более чем ста тысяч смертей».

Комментарии здесь излишни.

А вот кто откровенно удивил, так это журнал Focus. С одной стороны, авторы назвали президента РФ «кремлёвским деспотом» и обвинили Россию в нарушении международного права, а с другой, сделали практически то же самое в отношении США, чью роль в начале российско-украинского конфликта и его провоцировании трудно переоценить.

«США движет не только идеалистическое стремление к миру, но и макиавеллиевские интересы: американские политики рады ослабить заклятого соперника, Россию, сравнительно недорого, потому что он находится на чужой территории, а значит без необходимости размещать своих солдат.

А Конгресс США считает, что Украина обладает важными природными ресурсами. Для этой протестантской мировой державы внешняя политика всегда имела функцию обеспечения процветания собственной нации», — вполне справедливо заключает журналист FOCUS Ульрих Райц.

В целом оценки речи Владимира Путина в мировой прессе оказались противоречивыми. Но если в Германии нашлись журналисты и эксперты, готовые хотя бы попытаться проанализировать мирные инициативы российского лидера, то в США превалирует мнение, что ход президента РФ — не более чем попытка сорвать «мирный саммит» в Швейцарии, выдвинув «максималистские» и «нереалистичные» требования.

При этом практически никто на Западе не пишет, что следующее предложение Путина, если оно будет, для противоположной стороны окажется гораздо жёстче.