ВВС Израиля наносят массированные удары по югу Ливана после того, как на границе двух стран произошла эскалация боевых действия между ЦАХАЛ (армией обороны Израиля) и ливанской «Хезболлой». Активность современной израильской авиации дополняется неожиданным использованием сухопутными войсками средневековых катапульт и требушетов для метания зажигательной смеси.

Иван Шилов ИА Регнум

Кажущаяся весьма странной средневековая тактика, вероятно, стала единственным пришедшим в голову командирам ЦАХАЛ способом поджечь заросли на ливанской стороне, где могут скрываться бойцы «Хезболлы». Это также может свидетельствовать о начале подготовки сухопутного вторжения израильтян в Южный Ливан и создания безопасного предполья для развертывания более крупных сил непосредственно у границы.

Эскалация началась во вторник, 11 июня, когда в результате израильского удара был убит Талеб Абдулла, командир дивизии «Наср», — одного из трёх основных соединений «Хезболлы». В ответ «Хезболла» провела ракетные атаки на север Израиля и оккупированные Голанские высоты.

Поддерживаемая Ираном группировка, чье название переводится как «Партия Бога», в среду выпустила 170 ракет по позициям израильских войск. В четверг атаки продолжались.

В частности, удары пришлись по шести израильским военным объектам, а арсенал применяемых средств дополнили эскадрильей беспилотников, поразивших три израильские базы. В число целей входил и главный разведывательный центр на севере Израиля.

Нынешняя эскалация между «Хезболлой» и Израилем стала крупнейшей после 7 октября 2023 года, когда «Хезболла» выступила в поддержку союзников из палестинского ХАМАС и теперь грозит перерасти в полномасштабную войну между Израилем и Ливаном.

Поход на север

Беспокойство вызывает факт, что нынешний виток противостояния случился сразу после того, как 5 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения приграничных сел на ливано-израильской границе заявил, что израильская армия готова «к очень мощным действиям» на севере страны, а правительство объявило о дополнительном призыве 50 тысяч резервистов в армию.

Еще в апреле израильский 13-й канал сообщал, что ЦАХАЛ завершил подготовку к потенциальной военной кампании на севере. По его данным, первоначальный план военных — отбросить бойцов «Хезболлы» на 8–10 километров вглубь ливанской территории. Де-факто это бы соответствовало сути принятой в 2006 году резолюции 1701 Совбеза ООН, которая предписывала «Хезболле» отвести своих военных до реки Литани.

Следует иметь в виду, что сама «Хезболла» не ставила задачу начать вторжение в Израиль, лишь поддерживая своих союзников из ХАМАС ракетными атаками и ударами по позициям ЦАХАЛ в приграничье. Красной чертой, после которой «Партия Бога» будет готова перейти к полномасштабным операциям, станет угроза полного уничтожения ХАМАС. Однако до сих пор этого не случилось.

Сдерживающим же фактором для более активного вовлечения «Хезболлы» в конфликт является её положение в Ливане.

«Партия Бога» — это, в первую очередь, ливанская политическая сила, представленная в правительстве страны и парламенте и лишь во вторую — участник «оси сопротивления» во главе с Ираном.

Поэтому любой свой шаг «Хезболла» будет соотносить с тем, как это воспримут сами ливанцы, которые отнюдь не горят желанием быть втянутыми в конфликт и в той или иной мере разделить участь палестинцев Газы, гибнущих под бомбами. Естественно, подобный сценарий негативно скажется и на популярности «Хезболлы» в Ливане.

Исходя из этого, сама «Хезболла» склонна выступать с позиции не «копья», но «щита» против Израиля, и если сам Израиль начнет вторжение в Ливан, то здесь «Партия Бога», выступив в качестве защитника Ливана, наоборот, может укрепить позиции. Особенно, если как и в 2006 году, группировке удастся выйти победителем из противостояния. Или как минимум не проиграть.

ТАСС/AP Photo/Mohammed Zaatari

Хотя следует отметить, что, несмотря на успех в 2006-м, лидер «Хезболлы» Хассан Насралла всё равно был вынужден оправдываться перед ливанцами, которые пострадали от конфликта, утверждая, что не предполагал столь жёстких и жестоких действий Израиля, решившегося на вторжение.

Сильный противник

Для Израиля «Хезболла» всё равно будет оставаться «дамокловым мечом», который не позволяет находиться его жителям в безопасности.

События 7 октября уже продемонстрировали, как уязвима израильская оборона. Теперь же израильским лидерам необходимо вновь убедить свое население, что на этот раз разведывательные службы могут предвидеть любую атаку, а военные могут её остановить.

Это трудная задача, учитывая возможности «Хезболлы», а из-за дискредитации военных и представителей разведки после «Потопа Аль-Аксы» она стала ещё сложнее.

У ливанской «Партии Бога» военный потенциал значительно выше, чем у палестинского ХАМАС. И в случае решения о вторжении ДРГ этой группировки могут прорваться гораздо глубже на территорию Израиля, поставив под угрозу крупные города — например Хайфу.

В этом контексте единственным выходом для режима Нетаньяху может оказаться превентивное вторжение в Ливан. Пока не будет создана буферная зона в Южном Ливане, угроза прорыва пограничной линии и вторжение «Хезболлы» в Израиль будет фактором постоянного риска. Этот риск также не позволит начать возвращение на север страны временно перемещённых израильтян, которых насчитывается более 100 тысяч.

Правительство Нетаньяху уже подвергается критике за случившееся на северных границах.

Так, по словам Авигдора Либермана, бывшего министра финансов, возглавляющего оппозиционную партию, израильское правительство было слабым на севере: «Красная линия превратилась в белый флаг — военный кабинет сдался «Хезболле» и потерял север».

На пике формы

Израилю действительно есть чего опасаться, так как «Хезболла» сейчас находится на пике своей военной формы.

«Партия Бога» смогла полностью восстановиться от потерь, которые она понесла во время гражданской войны в Сирии. В строю сохранился костяк наиболее опытных бойцов, прошедших сирийскую кампанию, были сделаны соответствующие выводы и обобщён опыт участия «Хезболлы» в том конфликте.

Вместе с тем, группировка получила новые современные вооружения от Ирана, которых она еще не имела во время сирийской войны. Кроме того, по итогам сирийского конфликта «Партия Бога» смогла обзавестись и парком бронетехники, сформировав механизированные части, оснащённые танками Т-72, Т-62 и Т-55. По некоторым данным, «Хезболла» смогла получить и ЗРПК «Панцирь».

Элитой вооруженного крыла «Хезболлы» является полк «Аль-Хадж Радван» — штурмовое подразделение специального назначения, которое можно отнести к категории «коммандос», насчитывающее в своих рядах 2,5 тысячи бойцов.

Но основой сил «Хезболлы» по-прежнему остается легкая пехота, в её составе — около 30 000 активных бойцов, распределённых по трём пехотным дивизиям «Наср», «Бадр» и «Азиз», и до 20 000 обученных резервистов. Однако за короткое время численность вооруженных формирований «Партии Бога» и союзных сил может быть доведена до 100 тысяч человек.

В рядах «Хезболлы» уже действуют некоторые ливанские суннитские фракции, например, «Силы Рассвета», представляющие военное крыло ливанских «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ).

Группировка может рассчитывать и на бойцов союзного ей ливанского шиитского движения «Амаль», которое способно выставить до 15 тысяч человек, задействовав их под флагом «Хезболлы». И это при том, что около 3 тысяч бойцов «Амаль» уже формируют 6-ю бригаду ливанских сухопутных войск.

Очевидно, что помощь «Хезболле» придет и из Сирии, где развернуты многочисленные подразделения, действующие под эгидой «исламского сопротивления» (военное крыло «Хезболлы»), состоящие не только из ливанцев, но и из сирийцев, а также иракцев, и известные как «сирийская Хезболла».

«Хезболла» использует современные методы ведения войны, бойцы и командиры группировки обучены скрытности, мобильности и автономности, а её тактика основана на концепции, которую в НАТО называют «целевое командование» (mission command).

В соответствии с этой методологией подчинённым предоставляется возможность принимать независимые решения на поле боя лишь на основе общих намерений командира. Такая структура сил позволяет «Хезболле» эффективно действовать небольшими группами в условиях подавляющей огневой мощи Израиля.

После войны 2006 года «Хезболла» продолжала использовать сильные стороны этого подхода, продолжая децентрализовывать своё командование и реорганизовываясь.

В случае боевых действий она способна навязать ЦАХАЛ бои в горной или урбанизированной местности, где бойцы движения могут воспользоваться скрытыми укрепленными позициями и действовать из засад малыми группами.

Ракетный кулак

Внушителен и ракетный потенциал «Хезболлы», в котором находятся, в том числе, и различные версии советских ОТР SCUD численностью до 50 единиц с дальностью действия 300-500 километров. Кроме того, подобный класс ракет представлен и более современными иранскими Fateh-110, способными поражать цели на расстоянии 300 километров. Группировка располагает арсеналом из 400 таких ракет.

На вооружении «Хезболлы» находятся также тысячи иранских ракет Zelzal-1 и Zelzal -2 с 600-килограммовой боеголовкой и дальностью поражения до 200 клометров.

Наконец, у «Партии Бога» есть более 100 тысяч ракет РСЗО Fajr, Falaq, Raad, Shahin, Burqan и т.д., которые можно применять из различных нестандартных пусковых установок, обладающих высокой мобильностью и скрытностью применения. Многие пусковые установки сконструированы на лёгких автомобилях или вообще являются переносными. На их демонтаж и укрытие после выстрела может хватить всего полминуты.

Этот арсенал дополняют более 2000 беспилотников, среди которых есть и современные БПЛА иранского производства семейств Mohajer-4/Mirsad-2 (оснащен ПТУР), Shahed-129/Ayoub (c двумя 34 кг бомбами), Samed (KAS-04), Karrar (две 125 кг бомбы, ПТУР или ПКР), Saegheh и др. БПЛА «Хезболлы» уже успешно преодолевали ПВО Израиля, поражая военные объекты на его территории после 7 октября 2023 года.

«Партия Бога» обладает реальной возможностью при необходимости перегрузить израильское ПВО и поразить наиболее эффективными и тяжёлыми ракетами стратегически важные объекты на всей территории Израиля.

В целом же использование «Хезболлой» более совершенного вооружения, в том числе БПЛА, оснащённых ракетами, дронов-камикадзе и новой ПТУР иранского производства, известной как Almas-4, которая оказалась весьма эффективной, уже вызвало тревогу среди израильских военных. Здесь можно также вспомнить и ПТУР Tharallah, созданную специально для преодоления активной защиты израильских танков «Меркава».

Всё это накладывается на сложный рельеф местности, где в случае вторжения израильской армии придётся продвигаться по узким горным дорогам, подставляя бронетехнику под удары ПТУР и дистанционных мин.

История войн — не в пользу Израиля

Израиль неоднократно воевал с «Хезболлой» с момента её создания в начале 1980-х годов — в основном безуспешно.

Первым же успехом «Партии Бога» стал уход ЦАХАЛ из Южного Ливана и разгром местного произраильского марионеточного правительства в 2000 году.

С начала 1999 года группировка усилила атаки на израильских военных и их марионеток в оккупированной части Ливана. В засадах погибли командир израильской бригады «Голани» и целый взвод израильских десантников.

В собственном доме был взорван один из командующих марионеточных сил Южного Ливан Акль Хашем. Территория Израиля периодический обстреливалась ракетами «Хезболлы», что привело и к американским ударам по позициям группировки.

Весной 2000 года «Хезболла» значительно активизировалась, операции сопровождались постоянными атаками израильских военных постов на оккупированной территории Ливана. 24 мая Израиль объявил, что выведет все войска из Южного Ливана. Все его силы оставили Ливан к концу следующего дня, более чем за шесть недель до установленного срока.

Вывод ЦАХАЛ привел к быстрому продвижению сил «Хезболлы» и бегству из Южного Ливана произраильской армии. Это было расценено как убедительная победа «Хезболлы» и значительно повысило её популярность в стране, особенно после того, как ливанские мусульмане смогли вернуться на освобожденные территории, откуда они были прежде изгнаны произраильскими христианскими формированиями.

Несмотря на вывод войск Израиля из Ливана, «Хезболла» продолжала время от времени атаковать его под предлогом того, что небольшая территория на пересечении границы Ливана, Сирии и Израиля — фермы Шебаа остается оккупированной. «Хезболла» утверждала, что фермы являются ливанской территорией и, таким образом, израильская оккупация продолжается.

Конфликт низкого уровня интенсивности между Израилем и «Хезболлой» перерос в полномасштабную войну в 2006 году после трансграничной операции по похищению израильских военных, проведенной «Хезболлой».

Показательно, что тогда «Партия Бога» отвела удар от ХАМАС, против которого уже была развёрнута армия вторжения. В результате действий «Хезболлы» она была переброшена на север и начала наступление в Южном Ливане.

Многие израильтяне считали эту войну катастрофой из-за большого количества погибших и огромных потерь бронетехники. Тогда был выбит бригадный комплект, в частности, 52 танка «Меркава», большую часть из которых, однако, удалось восстановить и вернуть в строй после конфликта. Действия Армии обороны Израиля на поле боя подверглись широкой критике.

Война 2006 года закончилась резолюцией СБ ООН 1701, согласно которой израильские войска были вынуждены вновь покинуть Ливан. Между «голубой линией» (границей) и рекой Литани вдоль границ Израиля, Ливана и Сирии была создана буферная зона.

«Хезболла», однако, отвергла подобную формулировку, заявив, что её войска никуда не уйдут. Несмотря на это, ЦАХАЛ всё равно был вынужден покинуть Ливан, будучи не способен эффективно противостоять «Хезболле» и вытеснить её из буферной зоны.

Уроки ливанских войн в Израиле хорошо помнят, поэтому многие политики указывают на те риски, с которым столкнётся ЦАХАЛ в случае начала «Третьей Ливанской войны». Вплоть до прогнозов о разгроме израильских подразделений в Южном Ливане.

Тем не менее, на другой чаше весов лежит риск вторжения «Хезболлы» в сам Израиль, который заставляет страну жить под постоянной угрозой. В любом случае, у Израиля теперь нет хороших решений.