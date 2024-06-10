За четыре дня Петербургского международного экономического форума представители власти и бизнеса подписали 982 соглашения на общую сумму 6,43 триллиона рублей. И это только сделки, суммы и детали которых не являются коммерческой тайной.

ИА Регнум

Прошедший 5–8 июня Форум стал уже 27-м по счёту. В этом году участие в сессиях ПМЭФ приняли свыше 21 тысячи человек из 139 стран мира.

Обсуждались тренды развития российской и мировой экономики, переход на национальные валюты в международных расчётах и грядущие налоговые изменения в России.

Традиционно главным событием форума стало пленарное заседание, на котором президент Владимир Путин рассказал о новых инициативах государства по поддержке предпринимательства и населения.

Отказ от доллара и евро

Основные показатели ПМЭФ-2024 превысили допандемийный уровень, заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Форума Антон Кобяков. По его словам, это во многом связано с постепенным установлением нового миропорядка.

На Форум прибыли представители более 3,6 тысячи компаний из 90 государств мира. 95 стран отправили на форум своих официальных лиц. Самыми многочисленными стали делегации из Китая, ОАЭ, Зимбабве, Казахстана, Индии и Омана.

«Ни о какой международной изоляции России речь не идёт. На Форуме собрались представители стран, желающих развивать свою экономику в парадигме справедливого и многополярного мира», — отметил Кобяков.

В этом году Форум стал более прикладным, чем в прошлом, рассказал в интервью ИА Регнум председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, активно обсуждались вопросы финансовой сферы. В центре внимания были варианты использования криптовалют и пути стимулирования майнинга. В этом сегменте, отмечает Аксаков, важно обозначить правила игры на законодательном уровне.

«Участники форума говорили о тенденциях в международных расчетах в условиях санкций. Очевидно, нам необходимо отходить от торговли в долларах и евро с дружественными странами, переходить на национальные валюты или рассчитываться с помощью цифровых активов», — заявил Аксаков.

Иран и Россия уже начали переговоры о создании единой валюты в рамках БРИКС, сообщил на полях форума посол исламской республики в Москве Казем Джалали. Он отметил, что лидеры других стран БРИКС тоже согласны с необходимостью ввести альтернативу доллару или евро для расчётов на фоне роста объёмов торговли между членами объединения.

По оценкам Минэкономразвития, в 2023 году товарооборот РФ с партнёрами по БРИКС вырос более чем на 27% и достиг рекордных $294,2 млрд. Суммарный же экспорт «пятёрки» составляет свыше 20% от мирового.

Вместе с тем формирование новой валюты сопряжено с соблюдением множества законодательных процедур. Процесс будет долгим, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Создание единой валюты требует сопряжения целого ряда законодательных и иных практик и процедур по линии центробанков. Удастся ли в ходе председательства РФ в БРИКС выйти на решение? Это вопрос не одного дня и года», — пояснил Панкин.

Налоги и скоростной мегапроект

Обсуждались на Форуме и утверждённые накануне правительством изменения в Налоговый кодекс. Поправки предусматривают переход к прогрессивной шкале НДФЛ, увеличение налога на прибыль для бизнеса и комплекс иных инициатив.

В ходе одной из сессий министр финансов Антон Силуанов дал однозначный ответ предпринимателям, как государство будет использовать дополнительные доходы.

«Сколько соберём от изменений налоговой системы, столько и отдадим. Нет предложений в «кубышку» складывать», — заверил Силуанов.

Также на ПМЭФ раскрыли подробности мегапроекта — запланированной к строительству ВСМ (высокоскоростной железнодорожной магистрали) Москвы до Минска. Она будет называться «Союз» и даст возможность доехать от российской до белорусской столицы всего за три часа.

Общая протяженность ВСМ Москва — Смоленск — Минск составит 715 километров. Поезда на ней смогут развивать скорость до 400 километров в час. Запланированный пассажиропоток — 3,8 миллиона человек в год (сейчас — 1,1 миллиона).

При этом первой магистралью может стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Владимир Путин поручил выделить на её строительство не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.

«Старые» банки на новых территориях

В этом году делегации из ДНР и ЛНР впервые стали полноценными участниками форума — наравне с другими российскими регионами.

Так, представители ДНР отчитались об успехах аграрного сектора и развитии транспортной инфраструктуры. Во многом рост инвестиционной активности в регионе обеспечивают налоговые льготы. В республике работает свободная экономическая зона, поэтому местный бизнес освобождён от налога на прибыль.

Также во время ПМЭФ-2024 главы двух крупнейших финансовых институтов России — Сбербанк и ВТБ — заявили о планах открыть свои отделения в ЛНР и ДНР.

Сегодня в республиках работает только Промсвязьбанк, поэтому заход других крупных игроков банковской отрасли повысит конкуренцию на рынке и улучшит качество финансовых услуг для жителей региона.

«Сбер» в ближайшее время откроет первые 16 отделений в новых регионах России, сообщил глава банка Герман Греф. По его словам, банк занимается этим уже с середины 2023 года, в настоящее время идёт ремонт и подготовка зданий.

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин в преддверии ПМЭФ заявлял, что банк откроет два отделения в Луганске, также отделения появятся в Мариуполе и Донецке. Офисы будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса.

«Развитые» страны могут позавидовать России

Ключевым событием прошедшего форума стало выступление Владимира Путина. Значительную часть своей речи глава государства посвятил экономике страны.

В частности, он заявил о необходимости уже со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим гражданам, а также изменить метод расчета минимального размера оплаты труда.

Кроме того, Путин предложил расширить условия семейной ипотеки под 6% годовых. Теперь единственным условием получения льготного кредита станет наличие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка в семье на момент оформления ссуды.

Президент выделил десять структурных изменений в развитии России до 2030 года. Речь идёт в том числе о снижении импорта до 17% ВВП и одновременном росте экспорта не менее чем на две трети, достижении нового качества рынка труда и экономического роста, повышении эффективности экономики, цифровой платформенной революции, опережающем насыщении отраслей современными инновациями и технологиями и трансформации малого и среднего бизнеса.

Одновременно власти должны усиленно работать над раскрытием потенциала регионов, снижением бедности, а также повышением качества жизни россиян.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на реализацию поручений президента из бюджета выделят девять триллионов рублей до 2030 года.

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова в комментарии ИА Регнум особо отметила поставленную Путиным задачу: до 2030 года Россия должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Это вполне достижимо, считает Фёдорова, учитывая текущие темпы экономического развития страны и активность зарубежных компаний на форуме.

Несмотря на попытки Запада ограничить развитие России, страна демонстрирует устойчивый рост и привлекает всё больше зарубежных инвесторов, добавила она.

«Отдельно хотелось бы отметить очень высокий уровень цифрового развития в России, включая безбумажное подписание соглашений при помощи цифровых инструментов. На Форуме был пример подписания такого соглашения, которое заняло всего лишь две минуты. Так называемые развитые страны могут позавидовать России в плане цифрового развития», — сказал ИА Регнум эксперт.