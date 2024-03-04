Материалы с тегом «Антон Силуанов»
Почти ₽260 млрд выделят из бюджета на продление семейной ипотеки
На продление программы семейной ипотеки из федерального бюджета потребуется дополнительно выделить примерно 260 млрд рублей. Об этом 4 марта сообщили в Министерстве финансов. «Общий прогнозный показатель расходов с учётом продления программы до 2030 года ― 1,5 трлн рублей», ― уточнили в ведомстве...
4 марта 2024
Минфин проработает инициативы по дифференциации налогообложения в 2024 году
Министерство финансов совместно с депутатами Госдумы и представителями бизнеса будет работать над созданием более справедливой системы налогообложения, сообщил 29 февраля журналистам министр финансов Антон Силуанов. Так он прокомментировал заявления президента Владимира Путина, который в своём...
29 февраля 2024
Россия, семья, СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы обозначены поддержка семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни...
29 февраля 2024
Силуанов пообещал найти ресурсы на реализацию новых нацпроектов
Все необходимые ресурсы для реализации поручений президента России Владимира Путина, прозвучавших в ходе послания Федеральному собранию, просчитаны и будут обеспечены, заявил 29 февраля министр финансов Антон Силуанов. «При подготовке бюджета на трёхлетний цикл мы будем смотреть на то, что поручал...
29 февраля 2024
Экономика России выросла, несмотря на санкции Запада — Силуанов
Санкции повлияли на Россию, но по итогам 2023 года экономика, реальные доходы населения и инвестиции выросли. Об этом «РИА Новости» рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. «Экономика выросла, и реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции растут на 10,5%. Поэтому западники вводят...
новость часа
27 февраля 2024
Силуанов назвал желание США передать Украине активы РФ в корне ошибочным
Желание США передать Украине замороженные активы России в корне ошибочно, западные политики этим сделают хуже только себе, заявил 27 февраля министр финансов России Антон Силуанов. «Считаю, что оно (желание. — Прим. ред.) в корне ошибочно, потому что оно подрывает основы и устои финансовой системы...
новость часа
27 февраля 2024
Силуанов заявил, что Запад нарушает свои же принципы
Запад нарушает собственные принципы ограничения долга, дефицита бюджета и свободной торговли. Об этом 26 февраля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Принципы, которые раньше проповедовали западные страны — ограничения по долгу и дефициту бюджета, теперь сами нарушают. Принцип свободной...
26 февраля 2024
Силуанов предупредил о симметричном ответе в случае изъятия активов России
Власти России дадут симметричный ответ на любые действия с российскими активами за рубежом, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Он напомнил, что Россия в свою очередь заморозила большой объем активов, принадлежащих Западу. «У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими...
26 февраля 2024
Силуанов указал на начавшиеся сдвиги в мировой экономике
Экономики ряда развивающихся стран обогнали по своему потенциалу страны «Большой семёрки» (G7), мировая экономика претерпевает переломный момент. Об этом в интервью «РИА Новости» 26 февраля заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов. «Быстрая динамика развития стран с развивающимися...
26 февраля 2024
В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну
Правительство Южной Кореи следит за развитием сотрудничества между Россией и КНДР, включая недавнее получение северокорейским лидером Ким Чен Ыном российского автомобиля Aurus. Сеул рассчитывает, что обмены и отношения двух стран не будут нарушать санкций Совета Безопасности ООН, заявил официальный...
новость часа
20 февраля 2024
Путин: Силуанов доложил об устойчивости бюджетной системы России
Президент России Владимир Путин, который находится на Чукотке с рабочей поездкой, сообщил, что министр финансов Антон Силуанов доложил ему об итогах года. Об этом он заявил 10 января на встрече с представителями общественности в Анадыре. «Только что, вот прямо только что закончил разговор с...
10 января 2024
Путин поручил помочь Большому театру организовать гастроли в Таиланд
Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры и Министерству финансов оказать содействие Большому театру в организации в 2024 году гастролей в Таиланд, соответствующее поручение опубликовано 5 января на сайте Кремля. «Минкультуры России совместно с Минфином России оказать содействие...
5 января 2024
Силуанов допустил дополнительные траты из ФНБ в 2024 году
При падении цен на нефть в 2024 году могут использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), но «обнулять» фонд не планируется. Такой вариант не исключили в Министерстве финансов России. Как напомнил глава Минфина Антон Силуанов, пополнение ФНБ, согласно бюджетному правилу, возможно...
28 декабря 2023
Силуанов заявил, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura
Новый автомобиль Lada Aura получился очень комфортным, не хуже, чем зарубежные аналоги, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов 26 декабря на телеканале «Россия 24». «И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного...
26 декабря 2023
Есть что забрать. Чем ответит Россия на воровство её активов на Западе
Симметричный ответ на попытку конфисковать российские активы в Европе пообещал глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». «У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах так называемых «С» — это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те...
22 декабря 2023
Силуанов назвал бюджет России на 2024–2026 годы устойчивым
Бюджет на 2024–2026 годы устойчивый и предусматривает дефицит 1% от ВВП. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря. «Хочу сказать, что бюджет устойчивый. Бюджет предусматривает минимальный размер дефицита —...
21 декабря 2023
Силуанов рассказал, сколько россиян смогут вернуть замороженные активы
Около 2,5 млн российских инвесторов смогут вернуть свои вложения в рамках обмена замороженными активами. Об этом 21 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, число российских граждан, пострадавших от...
21 декабря 2023
В Минфине намерены привлечь в экономику 40 трлн рублей от граждан
Минфин России рассчитывает, что 40 трлн рублей, которыми располагают граждане, будут привлечены в экономику. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «В первую очередь мы планируем задействовать те сбережения граждан...
21 декабря 2023
Угроза конфискации российских активов в ЕС: как ответит Россия
Ответ России на конфискацию своих активов в Европе будет «симметричен». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в беседе с телеканалом «Россия-24». «Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации», — отметил Силуанов. По его...
21 декабря 2023
Минфин предложил правительству приватизировать примерно 30 компаний
Министерство финансов России внесло в правительство список из примерно 30 крупных компаний для возможной приватизации, сообщил 21 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». «Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля...
21 декабря 2023