Материалы с тегом «Ракетный удар»
МЧС: ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
Ракетная опасность ночью 14 марта была объявлена на всей территории Белгородской области. Предупреждение опубликовал Telegram-канал МЧС по региону. Население призвали оставаться дома и не подходить к окнам, соблюдать спокойствие и осторожность. Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 14 марта...
новость часа
14 марта 2024
В Курске и Курском районе объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Курске и Курском районе, сообщила 13 марта пресс-служба ГУ МЧС в своём в Telegram-канале. «Авиационная опасность г. Курск, Курский район!» — сказано в сообщении. Губернатор Курской области Роман Старовойт также предупредил о ракетной опасности и призвал жителей...
13 марта 2024
Путин назвал угрозы атаковать Крымский мост фантазиями офицеров ФРГ
Переговоры немецких офицеров на тему возможных ракетных ударов по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но это не более чем фантазия. Своим выводом в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» поделился президент РФ Владимир Путин. «В Германии существуют проблемы...
новость часа
13 марта 2024
В США поразились ударом России по целям ВСУ
Уничтожение Россией американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot нанесло серьёзный удар по системе противовоздушной обороны Украины. Об этом написал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Петер Сучиу. По словам автора, ЗРК Patriot были одним из самых совершенных...
13 марта 2024
На территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили утром 12 марта на территории всей Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. «На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без...
12 марта 2024
В парламенте ФРГ объяснили утечку разговора военных российской «операцией»
Утечка разговора немецких высокопоставленных офицеров о планируемых ракетных ударах по Крымскому мосту стала результатом «российской операции». Об этом заявили в комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб по итогам заседания, в котором участвовал и министр обороны Германии Борис...
новость часа
11 марта 2024
В Харьковской области уничтожили расположение элитных военных ВСУ
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации элитных украинских формирований в Харьковской области. Об этом сообщил 11 марта представитель российских силовых структур. Он отметил, что по противнику был нанесён ракетный удар. В результате ВСУ понесли колоссальные потери. «Среди...
новость часа
11 марта 2024
«Искандер» уничтожил два американских ЗРК Patriot ВСУ, сообщил источник
Среди уничтоженных ударом «Искандера» в Донбассе комплексов ПВО — два американских ЗРК Patriot, сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах. «Произвели анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трёх уничтоженных машин —...
новость часа
9 марта 2024
Уничтожение «Искандером» украинской пусковой установки С-300 сняли на видео
Министерство обороны России 9 марта опубликовало видео уничтожения пусковой установки зенитной ракетной системы С-300 украинской армии в районе города Покровска в ДНР. Установку ЗРК С-300 уничтожил точным ударом оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Удар по С-300 сопровождался мощным...
9 марта 2024
Медведев прокомментировал взрыв в Одессе во время поездки Зеленского
Вооружённые силы России не наносили удар по кортежу главы киевского режима Владимира Зеленского в Одессе, заявил 7 марта в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Вот всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была...
7 марта 2024
Ракетную опасность объявили ещё в одном районе Курской области
В Суджанском районе Курской области 6 марта объявили ракетную опасность, сообщил 6 марта губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. «Суджанский район: ракетная опасность!» — сообщил Старовойт. Он призвал жителей района по возможности спрятаться в помещениях со сплошными стенами, без окон. Тем...
6 марта 2024
Военный эксперт допустил намеренный характер утечки разговора офицеров ФРГ
Успех России в отслеживании поставок на Украину западных высокоточных ракет с большим радиусом действия — таких как SCALP и Storm Shadow — зависит не от утечек вроде скандальной беседы немецких офицеров, обсуждавших возможность ударов по Крымскому мосту. И сообщение британской The Times о том, что...
4 марта 2024
Всё больше дронов и ракет РФ достигают целей на Украине — ДТЭК
Для Украины круглый год важно электроснабжение, но в последнее время всё больше российских дронов и ракет достигают намеченных целей. Об этом в интервью британской газете The Financial Times заявил глава украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко. «После двух лет боевых действий мы не можем...
4 марта 2024
Оппозиция ФРГ запросила собрание по обороне из-за утечки беседы военных
Внеочередное собрание комитета бундестага по обороне запросила крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС после публикации российскими СМИ разговора высокопоставленных немецких военных, обсуждающих возможный удар по Крымскому мосту. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на...
3 марта 2024
В секторе Газа сообщили о десятках погибших и раненых после удара Израиля
При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по кольцевой развязке Дауд десятки человек погибли и ранены. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы. «Оккупационные силы совершили ужасающую резню у кольцевой развязки Дауд, десятки погибли и ранены», — сказано в заявлении ведомства. Как...
новость часа
3 марта 2024
Писториус не стал говорить о кадровых последствиях утечки беседы военных
Говорить о кадровых последствиях утечки разговора немецких военных, в котором обсуждались возможные удары по Крымскому мосту, до завершения расследования рано. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления с докладом. Глава минобороны ФРГ призвал дождаться результатов...
3 марта 2024
Экс-глава МИД Австрии прокомментировала запись разговора немецких военных
Перехват разговора немецких военных, в котором они обсуждают возможную атаку на Крымский мост, говорит о непрофессионализме армейской элиты Германии. Такое мнение высказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Сириусе. «(Публикация разговора. — Прим...
3 марта 2024
В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. «В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении. Этим постом губернатор отметил предыдущее своё...
3 марта 2024
Симоньян обратилась к Шольцу после утечки разговора немецких военных
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале 2 марта предложила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу помощь в выяснении обстоятельств утечки беседы немецких офицеров. «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», — написала она. Как передавало ИА Регнум...
2 марта 2024
В Минобороны ФРГ не смогли сказать, менялась ли запись разговора военных
В немецком минобороны не смогли сказать, была ли запись разговора военных о планах атаки на Крымский мост изменена, сообщает 2 марта агентство DРА, ссылаясь на источник в военном ведомстве. «В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную...
2 марта 2024