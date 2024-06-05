Разрешив Украине бить по России американским оружием, президент США Джо Байден приблизил мир к большой войне. При этом никаких рецептов прекращения конфликта глава Белого дома не предлагает.

ИА Регнум

К таким выводам в статье для американского издания The Washington Post пришли руководитель отдела политики американской НПО Rand Сэмюэл Чарап и директор по исследованиям международных отношений ЕС Джереми Шапиро.

По их мнению, удары вглубь России могут замедлить военные операции российской армии вокруг Харькова, но глобально не изменят ход конфликта.

«Русские, скорее всего, адаптируются, как они адаптировались и к предыдущим подобным шагам США», — прогнозируют авторы статьи.

Они предлагают смотреть на вещи объективно: Россия выигрывает на поле боя, поэтому президенту Владимиру Путину не нужен прямой конфликт с Соединёнными Штатами и их союзниками. Москва, считают Чарап и Шапиро, вполне может ответить, но, скорее всего, сделает это асимметричным образом, а не «выпустит ракету по какой-нибудь европейской столице на следующей неделе».

Авторы предупреждают: российская армия продолжит наступление, и через три-шесть месяцев США, пытаясь спасти киевский режим, снова будут вынуждены повышать ставки. Но подобная эскалация без стратегии — неразумная политика.

«Требовалось бы продемонстрировать, что украинские удары по территории России с использованием американских систем являются частью комплексной стратегии по прекращению конфликта на условиях, выгодных Украине и Соединенным Штатам», — говорится в статье.

Но Байден ничего не заявлял о стратегии. Может быть, её просто нет. Более того, в Вашингтоне даже нет единого мнения, что считать приемлемым финалом на Украине, считает журналист и писатель Дэвид Сангер. В своей публикации для The New York Times он отмечает, что Украина рассуждает о «полной победе», в то время как в Вашингтоне подобные заявления звучат все менее убедительно, а российская армия продолжает наступать.

«Зеленский не раз конфликтовал с Байденом и его штабом из-за отказа предоставить ему сначала дальнобойную артиллерию, затем танки, F-16, а сейчас снова развернул кампанию общественного давления, чтобы вынудить Байдена смягчить ограничения на удары американским оружием через российскую границу», — сообщает Сангер.

Помощники Байдена подчеркивают, что президент «создал исключение из общего правила «неэскалации», но госсекретарь Энтони Блинкен в конце мая говорил, что это, возможно, не последнее исключение — США намерены реагировать на изменения на поле боя.

В непубличных разговорах, пишет автор статьи, советники американского президента признают, что приоритеты США и Украины расходятся. Киеву уже нечего терять, у Байдена же — иная ситуация.

«В Белом доме опасаются, что Владимир Путин развернёт тактическое ядерное оружие с целью убедить мир, что, если Киев продолжит сбрасывать бомбы и ракеты американского производства на российскую территорию, он не преминет им воспользоваться против Украины», — говорится в материале The New York Times.

На этом фоне НАТО готовится к возможной войне с Россией, убеждает брюссельский корреспондент издания The Telegraph Джо Барнс. По его информации, полученной от представителей Альянса, его высшее руководство предупреждает западные страны: нужно готовиться к конфликту с Россией, который может случиться в ближайшие 20 лет.

Уже готовятся «сухопутные коридоры» для переброски американских войск и техники на линию фронта, если в Европе разгорится наземная война с Россией, пишет Барнс. Сообщается, что солдаты высадятся в портах Нидерландов, а затем по железной дороге поедут через Германию в Польшу.

«Если прибывающие в Нидерланды силы НАТО попадут под российские удары, или порты в северной Европе будут разрушены, альянс переключит внимание на порты Италии, Греции и Турции. Из итальянских портов американские войска можно будет перебросить по суше через Словению и Хорватию в Венгрию, которая граничит с Украиной», — говорится в статье.

В то же время возглавляющий Объединённое командование НАТО по тыловому обеспечению генерал-лейтенант Александр Соллфранк заявил, что боевые действия в рамках проводимой Россией СВО показали: крупные базы материально-технического обеспечения типа тех, которые создавались в Афганистане и Ираке, использовать нельзя, потому что они будут уничтожены уже в самом начале конфликта.

О военных проблемах Запада пишет и другой автор The Telegraph — Шон Рэймент. Он поговорил с бывшим офицером британской армии, подполковником Стюартом Кроуфордом и выяснил, что «позорно небольшой» танковый парк британской армии будет разгромлен всего за две недели войны с Россией.

При этом автор статьи напоминает слова бывшего заместителя Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами в Европе генерала Ричарда Ширреффа: нехватка войск и военной техники означает, что британской армии будет сложно вывести на фронт даже боевую бригаду в пять тысяч человек.

«Мы планируем закупить только 148 танков Challenger 3, что пугающе мало, если вспомнить, что в разгар холодной войны, не так давно, Королевский бронетанковый корпус британской армии мог рассчитывать выставить около 900 основных боевых танков», — говорит полковник Кроуфорд.

К тому же Великобритании сейчас катастрофически не хватает боеприпасов, уверен генерал Ширрефф. Недостачу нужно восполнять, но как это делать — непонятно: десятилетия «урезания» армии привели к тому, что невозможно быстро наладить производство. Арсеналы страны, по словам Ширреффа, «вычерпали практически до дна», чтобы передать всё Украине.

Но даже это не помогает — спасать ВСУ от краха Западу становится всё сложнее, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Акс. Он ссылкой на украинских аналитиков сообщает, что украинской армии нечего противопоставить российским войскам, которые применяют корректируемые авиационные бомбы (КАБ) массой 500 и 1000 килограммов.

Акс назвал планирующие бомбы «чудо-оружием», которое истребители ВС РФ запускают с расстояния около 60 километров — вне зоны досягаемости украинской системы ПВО. Из-за этого командование ВСУ, говорится в публикации Forbes, обратились к США с просьбой поставить планирующие бомбы и переоборудовать «десятки оставшихся истребителей Су-27 и около 50 уцелевших истребителей МиГ-29».

Но, в любом случае, это займёт время, которое сейчас очевидно играет против украинской армии — российские войска побеждают на поле боя, о чём уже даже не боится открыто писать западная пресса.