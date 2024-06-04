Москва, 4 июня, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Продвижение Вооружённых сил России на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания резервов ВСУ. Об этом 4 июня сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Александр Река/ТАСС

«Продвижение идёт. Пусть оно сейчас замедлилось, но всё равно идет», — сказал он журналистам.

По его словам, киевский режим старается бросить на указанное направление как можно больше сил. на Украине «подгребают» человеческие ресурсы в городе и области и сразу же бросают их неподготовленными на фронт.

«Оттуда и результат. Количество резервов, которые они подтянули для остановки движения наших вооруженных сил, достаточно большое, но основная масса — это неподготовленные мобилизованные», — добавил Ганчев.

Российские военные окопались в Харьковской области, заняли удобные позиции и не позволяют ВСУ контратаковать, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что наступление ВС РФ в Харьковской области проходит в рамках задачи по созданию санитарной зоны на Украине. Это необходимо, так как киевский режим не прекращает обстрелы Белгорода и других российских населённых пунктов, несмотря на предупреждения. Глава государства при этом сообщил, что пока нет планов брать Харьков под контроль.

30 мая Ганчев рассказал, что российские военные освободили уже половину Волчанска. По его словам, в городе сейчас идут позиционные бои от улицы к улице и украинские войска постоянно пытаются осуществлять контратаки.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что войска российской группировки «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский кричал на своих генералов из-за того, что украинская оборона на харьковском направлении рушится, заявил ранее британский эксперт Александр Меркурис. Он добавил, что ВСУ пытались удержать позиции, но фактически оказались окружены в Волчанске, и сейчас их оборона на этом направлении рушится.