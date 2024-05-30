Москва, 30 мая, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Российские войска освободили половину города Волчанска в Харьковской области. Об этом 30 мая сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в кулуарах форума «Какая победа нам нужна?» в Москве.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На сегодняшний день примерно 50% города Волчанска уже освобождено. Город разделяется речкой Волчьей, которая является естественной водной преградой», — сказал он.

Ганчев добавил, что украинские войска уже уничтожили мосты через эту реку, сейчас ведутся позиционные бои от улицы к улице.

Также он отметил, что ВСУ постоянно предпринимают попытки контратаковать позиции российских войск, но все контратаки заканчиваются для них большими потерями и уничтожением военной техники. По его словам, это ни к каким продвижениям со стороны ВСУ не ведёт.

Как ранее передавало ИА Регнум, 21 мая Ганчев заявил, что ВС России полностью освободили северную часть Волчанска и взяли под контроль порядка 40% территории города. Он отметил, что каждая отвоёванная улица в городе — результат серьёзных и сложных сражений.

Также он сообщил, что российские военные по мере продвижения в районе Волчанска помогают местным жителям, оставшимся в городе, несмотря на принуждение Киева к эвакуации, выехать на российскую территорию.