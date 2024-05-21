Восемьдесят крупных проектов на сумму около 200 миллиардов долларов — таков результат российско-китайского взаимодействия за последние два года. Цифру в декабре 2023 года озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин, а 16 мая повторил министр экономического развития Максим Решетников.

Иван Шилов ИА Регнум

Полного перечня проектов нет и не будет — такова специфика ведения бизнеса после начала СВО. Деньги и до спецоперации любили тишину, а после её начала — и подавно.

Российско-китайские отношения — иллюстрация секретономики: особого состояния, когда статистика засекречивается или публикуется лишь в обобщённом виде, а многие новости публикуются одной строкой.

Но всё это не означает, что в китайско-российских отношениях нечего анализировать. Напротив, пищи для ума по итогам очередной встречи президента Путина с председателем Си вполне достаточно.

Экспорт, импорт и структура торговли

Китай, пусть и с рядом оговорок, заменил России Европу. Наиболее ярко это видно на примере структуры российско-китайской торговли и особенностей денежных расчётов. До СВО Россия поставляла в Евросоюз преимущественно сырьевые и энергетические товары, после СВО их покупают Китай с Индией.

Товарооборот России и Китая по итогам 2023 года превысил 228 миллиардов долларов. Намеченные на 2030 год 300 миллиардов товарооборота выглядят консервативной целью.

Россия в 2023 году поставила в Китай товаров на 129,1 миллиарда (+12,7% к 2022 году).

В 2023 году КНР импортировала рекордные 107 миллионов тонн российской сырой нефти — на 24% больше, чем в 2022 году. На нефть пришлось 60,6 миллиарда долларов российского экспорта. Газа отгрузили на 6,5%, или 11,7 миллиарда. Нефтепродуктов поставили в 2,3 раза больше, но всего на 7,29 миллиарда — рост значительный, однако китайцы предпочитают импортировать не готовые нефтепродукты, а нефть, загружая свои НПЗ.

Особый интерес представляет динамика сельскохозяйственного экспорта в Китай — он начал быстрыми темпами увеличиваться после начала СВО.

По итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции АПК на 44% в стоимостном выражении. Физический объём поставок вырос на 36%. В 2023 году сельскохозяйственный экспорт в этом направлении вырос на 33,9% в натуральном выражении и на 44,1% — в стоимостном.

В Китай отгрузили 9,4 миллиона тонн сельхозпродукции на 8,8 миллиарда долларов. Лидируют в структуре экспорта растительные масла — подсолнечное (922 миллиона) и рапсовое (1,5 миллиарда), — и зернобобовые (300 миллионов). В целом, по итогам 2023 года китайская доля в общем экспорте отечественных агротоваров выросла до 20,4%.

Опережающими темпами среди топ-10 товарных групп росли закупки российского алюминия (в 2,1 раза), растительных масел (в два раза), масличных семян и плодов (на 80%), драгоценных металлов (на 43%).

Объём китайского экспорта в Россию за 2023 год вырос в 1,5 раза — до 111 миллиардов долларов. На машины, оборудование и транспортные средства приходится 60% российского импорта из Китая в денежном измерении. Импорт автомобилей за 2023 год вырос больше чем в семь раз и с учётом прочей колёсной техники превысил 22,5 миллиарда долларов.

Карты, деньги и счета

Важнейший вопрос для России во взаимодействии с Китаем — финансовые транзакции. Санкции против банковской системы закрыли нам использование свободно конвертируемых валют. За пределами экзотических мексиканских песо и южноафриканского ранда РФ формально доступен лишь гонконгский доллар, но с большими оговорками — Гонконг строго соблюдает американские санкции.

Торговля же в национальных валютах сопряжена с двумя проблемами.

Первая — инфляция.

В Турции она по итогам 2022 года превысила 64,2%. Проще говоря, 1 миллиард долларов в турецких лирах в 2021 году и тот же миллиард в лирах в конце 2022 года — это 64,2% убытка.

Вторая проблема — сама природа национальных валют. Они не являются свободно конвертируемыми, что вынуждает балансировать товарооборот (ограничивать экспорт, наращивать импорт, искать объекты для инвестирования «лишних» денег) или искать способы конвертации национальных валют в свободно конвертируемые, теряя на транзакционных издержках.

Юань для России стал заменителем свободно конвертируемых валют, позволяющим снять хотя бы часть ограничений.

К сентябрю 2023 года четверть оборота России с третьими странами пришлась на юань. За 14 месяцев — с февраля 2022 года по март 2023 года — доля Китая в российском банковском секторе выросла в четыре раза — с 2,2 до 9,7 миллиарда долларов. Российские банки после февраля 2022 года активно развивают сеть своих отделений в Китае: открыли представительства ВТБ, Сбербанк, ГПБ, ПСБ, «Альфа-банк» и «Россельхозбанк».

Известия/ Сергей Лантюхов

Но в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий Вашингтону вводить санкции против любых банков, которые американские власти подозревают в содействии Москве при обходе санкций. С этого момента у России начались серьёзные проблемы с платежами — иностранные банки стали тщательнее проверять своих российских контрагентов.

Впрочем, понятно, что платежи идут, юанизация российской торговли продолжится, а бизнес и дальше будет наращивать объём заимствований у стратегического партнера. А анализируя новости из Китая, всегда стоит обращать внимание на то, кто входит в состав переговорных делегаций и как отечественные банки развивают сеть своих отделений.

Кроме того, важны новости из сферы оборота цифровых валют — рубля и юаня, так как именно цифровые валюты станут основой устойчивой к санкциям финансовой системы. Устойчивость ей придаст то, что деньги будут храниться не на корреспондентских счетах банков, а в блокчейне, оператором которого будут центробанки дружественных к России стран.

Кооперация и доступ к рынку

Экспорт металлов платиновой группы из России в Китай в 2023 году вырос на 2/3 и превысил 1,88 миллиарда долларов. Экспорт алюминия — вдвое, цветмета — в 1,5 раза. Всё это — прямое следствие постепенного введения странами Запада санкций против российских производителей цветных металлов. Последние диверсифицировали поставки и выстраивали кооперацию с Китаем.

Цветмет под санкции попал лишь в 2023 году, но «Русал» и «Норникель» использовали предоставленное европейцами время для подготовки к санкциям. Уже к маю 2023 года доля поставок «Норникеля» в Азию выросла до 45%, хотя ещё в 2021 году на неё приходилось лишь 27% отгрузок компании. Доля Европы за это же время сократилась с 53% до 24%.

В середине декабря 2022 года США ввели санкции против Владимира Потанина — владельца «Норникеля». «Русал» в 2023 году восстановил объёмы производства и нарастил поставки в Китай, потеснив алюминий из Индии и Ирана и доведя свою долю в китайском импорте с 76,1% до 84,3%. А в октябре 2023 года компания договорилась о покупке 30% акций китайского металлургического завода Hebei Wenfeng для обеспечения поставок глинозёма.

Переориентировались и производители меди, поскольку отгрузки металла в ЕС в 2023 году сократились на 79%. При этом почти половину из утраченного экспорта в Европу (111,5 тысячи тонн) Россия смогла перенаправить в Китай и Турцию.

Кроме того, продажи цветных металлов идут через Шанхайскую фьючерсную биржу — Чикагская и Лондонская биржи металлов прекратили торговлю российской медью, никелем и алюминием в середине апреля.

Известия/ Сергей Лантюхов

Хватает и примеров того, как от доступа к китайскому рынку зависит развитие российских регионов.

Газопровод «Сила Сибири — 2», переговоры о строительстве которого затянулись, должен не только компенсировать потерю европейского газового рынка, но и соединить Единую систему газоснабжения западной части России с газотранспортной системой на востоке страны. Кроме того, строительство СС-2 позволит приступить к газификации Красноярского края, Забайкалья и Бурятии. Важно помнить, что газификация Иркутской области и Якутии была бы невозможна без «Силы Сибири — 1».

Та же история и с Забайкальским зерновым терминалом — его запустили в ноябре 2022 года. Проект позволяет экспортировать сельскохозяйственную продукцию из России по кратчайшему пути, а заодно решает проблему с разной шириной железнодорожной колеи в России и КНР.

На работу терминала завязан контакт о поставках в КНР в ближайшие 12 лет 70 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных на общую сумму свыше 2,5 триллиона рублей. От терминала и доступа на китайский рынок зависит и развитие растениеводства в Сибири и на Дальнем Востоке — там пока выращивают недостаточные объёмы сельскохозяйственной продукции для реализации такого амбициозного контракта.

И, конечно же, стоит упомянуть Амурский газоперерабатывающий и газохимический комплекс, которые построены с прицелом на переработку «жирного» газа из газопровода «Сила Сибири — 1» — для последующего производства полимеров с прицелом на китайский рынок.

Инвестиции и совместные проекты

Долгие годы для китайского бизнеса наша страна не представляла интереса в качестве направления для инвестирования. У такого подхода есть объективные причины.

Во-первых, Россия за редким исключением не является технологическим лидером, а китайцы с начала нулевых активно охотятся за технологиями, скупая компании в США и Евросоюзе.

Во-вторых, мы не можем похвастаться дешёвой и избыточной рабочей силой или ёмким рынком сбыта. Поэтому выгоднее выносить производства в страны Азии (Бангладеш, Пакистан) или Африки.

В-третьих, вплоть до начала СВО главным источником технологий для РФ были страны Евросоюза, а не Китай. Это особенно заметно по траектории развития отечественного автопрома с массой сборочных производств от мировых автопроизводителей и одним сборочным производством из КНР (завод Haval в Тульской области).

Китайские компании, чья продукция особенно востребована со стороны России, и сейчас проявляют крайнюю осторожность. Отечественные автозаводы — под американскими и европейскими санкциями, многие производители ещё не изучили российский рынок.

Двустороннее сотрудничество в сфере науки и технологий и дальше будет находиться под покровом секретономики, анализировать его можно будет лишь по отрывочным данным. Главное, что необходимо российской стороне в этой сфере — содействие в передаче технологий. Не стоит ждать, что условная компания Cherry откроет в России завод автокомпонентов — достаточно будет продажи лицензии и помощи в освоении их производства.

Отношения развиваются, Запад жалуется

Примеров помощи со стороны Китая вполне достаточно. Поэтому в Вашингтоне не лукавят, когда жалуются на особое отношение Пекина к Москве.

Безусловно, китайско-российские отношения пронизаны прагматизмом. Но стоит признать очевидное: без поддержки Китая, открывшего свой рынок сбыта для нашей продукции, позволившего превратить юань в заменитель свободно конвертируемой валюты для внешней торговли, без китайских технологий и товаров, а также неафишируемого взаимодействия в технологичной и научной сферах, России было бы крайне тяжело.

И речь не только о ведении СВО, а и о поддержании привычного для граждан уровня жизни. Заменить Китай объективно некем.