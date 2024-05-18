Чем меньше времени остаётся до президентских выборов в США, тем сложнее администрации Джо Байдена обеспечивать лояльность политических элит в государствах на Нижнем Дунае. Местные чиновники решительно оспаривают непопулярные решения, поступающие из-за океана. Давление на себя испытывает даже ранее неприкасаемая американская клиентела.

Иван Шилов ИА Регнум

8 мая, во время визита в Вашингтон, президент Румынии Клаус Йоханнис внешне оптимистично отреагировал на просьбу Байдена передать Киеву зенитный комплекс Patriot, которым располагает Бухарест. Йоханнес заявил о «своей открытости» для обсуждения вопроса и предположил, что он не вызовет возражений в стране, если Румынии предложат адекватную замену.

Но благостное настроение подпортил премьер-министр государства Марчел Чолаку. Он сообщил, что военное ведомство страны «очень не хочет» передавать Украине одну из двух американских ракетных систем, стоящих на вооружении. Также глава правительства напомнил, что Германия и Польша, также владеющие Patriot, расставаться с ними явно не намерены.

Вскоре в СМИ просочились слухи, что румыны якобы готовы выполнить просьбу американцев, если взамен получат ЗРК NASAMS, IRIS-T, SAMP-T или THAAD. Но министр обороны Анджел Тылвэр поспешил расстроить инициаторов поставок зенитного комплекса на Украину, сообщив, что для Румынии Patriot незаменимы.

Не получило поддержки румынских военных и предложение западных партнёров переместить свои системы ПВО максимально близко к границе с Украиной. Подобный способ прикрытия воздушного пространства восточной соседки, считает генерал Мирча Мындреску, грозит втягиванием Румынии в войну с Россией.

Противоречия в румынском руководстве объясняются тем, что у президента Йоханниса заканчивается второй срок. Он уже не раз намекал, что хочет продолжить карьеру в качестве генсека НАТО или на высокой должности в Еврокомиссии. Поэтому сейчас ему крайне важно показать максимальную благосклонность к западным партнёрам.

В то же время глава правительства и министр обороны Румынии на работу в Брюссель пока не собираются. На приближающихся парламентских выборах им жизненно важно обеспечить победу своей Социал-демократической партии, а военная помощь Украине весьма непопулярна в румынском обществе. Вот и приходится демонстрировать неуступчивость в вопросе передачи ПВО.

Санду против антикоррупционеров

Нарастают противоречия с американской администрацией и в соседней Молдавии. Правда, легчайшая весовая категория кишинёвских политиков на международной арене не позволяет им напрямую дискутировать с Вашингтоном. Объектом критики выбрана опекаемая американцами Антикоррупционная прокуратура Республики Молдова.

Во главе ведомства стоит выпускница Вирджинского университета, гражданка США Вероника Драгалин. В родную Молдавию она вернулась в 2022 году, чтобы возглавить созданный антикоррупционный орган.

Первое время американскую молдаванку местные чиновники считали образцом для подражания. Но в начале 2024 года между антикоррупционным прокурором и прозападным президентом Майей Санду пробежала чёрная кошка. Драгалин была близка к тому, чтобы взять под контроль и «обычную», то есть Генеральную прокуратуру Молдавии. Но из-за махинаций в ходе конкурса на должность генпрокурора престижная должность так и осталась вакантной.

Ряд обстоятельств указывает на то, что конкурс сорвали не без участия окружения Санду, чтобы помешать Драгалин расширить собственное влияние. И вот на минувшей неделе антикоррупционный прокурор потребовала вывести из состава Высшего совета безопасности Молдавии чиновницу, подозреваемую в коррупционных связях.

Более того, Драгалин публично поставила под сомнение честность функционирования комиссии по проверке неподкупности судей — краеугольного камня реформы юстиции Молдавии. Это вызвало резкую реакцию со стороны Санду, которую дружно поддержала пропрезидентская фракция в парламенте. Под вопрос поставили даже само существование такого «завоевания» молдавской правоохранительной системы, как прокуратура антикоррупции.

К примеру, депутат Андриан Кептонар в телеэфире сообщил, что за первый квартал 2024 года ведомство Драгалин довело до суда лишь четыре уголовных дела. А за всё время его существования не удалось привлечь к ответственности ни одного высокопоставленного коррупционера.

Конфликт может стать важным элементом набирающей ход избирательной президентской кампании.

Болгарский раскол

Не лучшим образом складываются дела и у болгарских американофилов. Балканская страна готовится к внеочередным парламентским выборам, объявленным в связи с распадом коалиции прозападных партийных блоков «ГЕРБ — Союз демократических сил» (ГЕРБ-СДС) и «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП-ДБ). Причём если первый абсолютно лоялен Еврокомиссии, то второй подвержен влиянию из-за океана.

Лидер ПП-ДБ, бывший премьер-министр Кирил Петков, как и Драгалин, учился и начинал трудовую деятельность в Северной Америке. Возглавляемое им правительство в 2022 году, даже не имея необходимой санкции национального парламента, открыло крупномасштабные поставки боеприпасов на Украину. Соратники Петкова активно поддерживали снос памятника советским войнам в Софии. Сейчас же они выступают за демонтаж и перенос знаменитого монумента «Алёша» в Пловдиве.

Политическая сила Петкова стремится повторить успех на парламентских выборах 2023 года. Тогда она смогла набрать почти 25% голосов, лишь немного отстав от проевропейского блока партий во главе с другим экс-премьером Бойко Борисовым. В таком случае блок ГЕРБ-СДС вновь будет вынужден пойти на создание равноправной коалиции.

Однако опрос общественного мнения, проведённый в начале мая, показал резкое проседание рейтинга политического блока Петкова — до менее 18%. Увеличение представительства в парламенте депутатов от ГЕРБ-СДС и протурецкого «Движения за права и свободы» позволяет им сформировать правительство на двоих. В таком случае закрепившееся за Борисовым прозвище «друг Эрдогана» станет более оправданным.

Попутно в политическом пространстве Болгарии разгорелся скандал из-за подозрения Петкова в подлоге документов, когда он ещё в 2021 году номинировался на должность министра экономики. По местному законодательству, высокопоставленные чиновники не могут занимать руководящих должностей в коммерческих и некоммерческих организациях. Политик же входил тогда в совет директоров природоохранной общественной ассоциации.

Как заявляется, подписи в протоколе об увольнении Петкова из совета директоров якобы были подделаны. К тому же позднее, уже во главе правительства, политик лоббировал интересы этой организации.

МВД уже восемь месяцев ведёт расследование о подлоге, но именно сейчас, когда до парламентских выборов остались считаные недели, дело предали огласке. Уголовный кодекс Болгарии предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы за подделку официального документа. Так что переход в статус оппозиционного политика может стать не худшим вариантом для блестящего выпускника Гарвардского университета.

В ожидании Трампа

Первопричиной атаки на американские интересы в странах Нижнего Дуная стали объективные противоречия. Национальные элиты всегда недовольны слишком плотной опекой из-за рубежа. Но пока администрация Байдена была сильна, мало кто из румынских, молдавских или болгарских чиновников мог возразить ей или даже её эмиссару.

Сейчас же многие ожидают появления нового хозяина Белого дома. И если им станет изоляционист Дональд Трамп, существующие правила игры между Вашингтоном и Бухарестом, Кишинёвом и Софией будут пересмотрены. А раз так, зачем соблюдать нынешние обременительные обязательства и терпеть высокомерных американских протеже?

Вот только Румыния, Молдавия и Болгария в своей истории уже не единожды страдали от непредсказуемых событий в великих державах. Один только опыт их взаимоотношений с Османской империей говорит о многом.