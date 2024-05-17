Страны Балтии грубо вмешались во внутренние дела Грузии, отправив своих министров иностранных дел читать нотации грузинам по поводу принятого теми закона об иноагентах. Возмущение прибалтов понятно: как это так, что кто-то посмел не подчиниться заокеанскому господину? Особенно нагло ведёт себя Литовская Республика

Иван Шилов ИА Регнум

Привычка лезть не в свое дело

Хотя реальный геополитический вес явно не соответствует претензиям Вильнюса, тем не менее Литва уже давно пытается заниматься играми на постсоветском пространстве. За последние полтора десятилетия литовских эмиссаров неоднократно видели на Украине, в Молдавии, в республиках Средней Азии и Закавказья — везде, где западный блок пытается максимально рассорить местные государства и народы с Россией.

Причем литовцы на кураже от своего статуса страны ЕС и НАТО зачастую ведут себя весьма высокомерно — поучая «туземцев», что и как тем надлежит делать, чтобы хоть немного приблизиться к ослепительному западному раю.

Порой это оборачивается конфузами.

Так весной 2021 года обернулась международным скандалом попытка Вильнюса вмешаться в дела Грузии. Тогда Сейм Литвы направил в Тбилиси председателя своего комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса, которому поручили добиться «возобновления политического диалога и стабилизации ситуации в стране».

На тот момент лидер партии сторонников экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанор Мелия получил замену условного тюремного срока реальным — ему припомнили организацию штурма парламента в июне 2019-го и последующее наплевательство на решения суда. Однопартийцы сочли арест лидера происками «агентов Кремля».

Под воздействием возгоревшихся уличных протестов премьер-министр Георгий Гахария («Грузинская мечта») удалился в отставку, но его преемник Ираклий Гарибашвили оппозиционера не выпустил.

Уличные протесты вспыхнули с новой силой, а «Единое национальное движение» потребовало досрочных выборов.

На этом месте в грузинский внутренний конфликт влезла Литва.

Для начала посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра заявился в офис ЕНД и объявил, что не выйдет оттуда, покуда лидеры оппозиции не получат свободу и политический кризис не будет урегулирован. Затем Сейм Литвы направил в Грузию целую делегацию во главе с Павиленисом. Предполагалось, что Павиленис как бывший посол Литвы в США обладает дипломатическим опытом, достаточным для того, чтобы помирить враждующих грузинских политиков.

Однако прибыв туда, этот «миротворец» и «посредник» принялся развешивать ярлыки и диктовать ультиматумы.

Михаил Егиков/ТАСС Участники акции протеста в Тбилиси

«Объединитесь сейчас, пока ещё не поздно! Будет уже поздно, когда вы снова увидите танки на ваших улицах! И проблема в том, что России сегодня не нужны танки, вы сами боретесь друг с другом, и это самый большой подарок Путину. Пожалуйста, остановитесь!» — взывал Жигимантас Павиленис.

Он ставил собеседников перед выбором: «Грузия либо идет путем Литвы, либо превратится в Беларусь». В качестве другого положительного примера Павиленис выставлял грузинам Украину и Молдавию.

Кончилось тем, что грузины в грубой форме потребовали от Павилениса убираться восвояси. По возвращении тот допустил: «Возможно, некоторые мои высказывания не были дипломатичными».

После этого литовская оппозиционная социал-демократическая партия потребовала ухода Павилениса с поста главы парламентского комитета по иностранным делам. Оппозиционеры резонно указали, что он не только не поднял авторитет Вильнюса в Тбилиси, но втоптал его в грязь.

Министерский «десант»

Тот скандал трехлетней давности не вразумил литовских политиков, и на днях они организовали новый «десант» в Тбилиси.

Как известно, 14 мая ‎парламент‏ ‎Грузии‏ ‎принял в ‎третьем‏ ‎и ‎окончательном ‎чтении ‎закон‏ ‎об ‎иностранных агентах, ‎аналогичный‏ американскому и российскому. ‎В ответ иноагенты‏ и возбуждаемая ими‏ ‎часть ‎грузинского‏ ‎общества ‎ответили волнениями‏ ‎с элементами ‎погромов, ‏ ‎что ‎обернулось задержанием самых активных смутьянов‎.

Далее ‎закон‏ ‎отправится‏ ‎на‏ ‎подпись ‎президенту Саломе ‎Зурабишвили, ‏ ‎которая сама вполне подходит под критерии иноагента. Зурабишвили ‎гарантированно наложит на него вето, ‏после‏ ‎чего ‎документ‏ ‎вернётся ‎в‏ ‎парламент. Там‏ он, вероятно, ‎будет ‎утверждён ‎депутатским большинством‏ ‎через‏ ‎преодоление ‎президентского вето.

В Евросоюзе выразили единодушное возмущение новым грузинским законом — особенно негодуют страны Балтии.

Так, литовский президент Гитанас Науседа заявил, что этот законодательный акт противоречит обязательствам Тбилиси перед Евросоюзом и может «негативно повлиять на процессы европейской интеграции страны». Президент сослался на «гражданское общество в Сакартвело» (пару лет назад в Литве договорились называть Грузию именно так), которое, дескать, «не раз четко заявляло, что видит будущее своей страны в Европе».

Науседа заключил: «Нельзя игнорировать волю и желание людей жить в обществе, основанном на принципах демократии и свободы. Литва и впредь будет поддерживать выбор народа Сакартвело стать частью Европы».

А президент Латвии Эдгар Ринкевич написал в соцсети, что принятый парламентом Грузии закон не соответствует нормам и ценностям западного сообщества. «Я призываю власти Грузии уважать право на мирные собрания и протесты», — добавил политик (отметим, что власти Латвии имеют собственный немалый опыт разгона протестных митингов).

Литва сколотила делегацию из глав МИД — за кампанию с Габриэлюсом Ландсбергисом в Тбилиси отправились его коллеги Маргус Цахкна (Эстония), Байба Браже (Латвия) и Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир (Исландия). Там они встретились с президентом Зурабишвили и представителями грузинских оппозиционных партий.

«Мы прибыли в Грузию как самые близкие друзья. Друзья, которым небезразлична Грузия и ее народ, которым небезразлично европейское будущее Грузии», — заявил Ландсбергис на пресс-конференции в среду. По его словам, они с коллегами решили «выразить поддержку и солидарность со всеми, кто борется за демократию Грузии и европейский выбор».

Литовский гость выставил перед хозяевами кнут и морковку.

«Морковка» заключалась в обещании, что, дескать, «никогда еще вы не были так близки к началу переговоров с ЕС, как в декабре прошлого года». Вслед за этим Ландсбергис пригрозил «кнутом»: этого выдающегося достижения в евроинтеграции «можно лишиться в один миг».

По словам литовского министра, «принятие закона об «иностранных агентах», а также продолжающиеся репрессии против гражданского общества Грузии остановят ее дальнейший путь в ЕС и НАТО».

Ландсбергиса всецело поддержал его эстонский коллега Маргус Цахкна (представитель страны, занимающейся систематическими репрессиями в отношении оппозиционных политиков и журналистов): «Этот закон противоречит правам человека и гражданским свободам, всему, что отстаивает ЕС. Этот закон является символом того выбора — Россия или ЕС. Этот закон уводит Грузию далеко от пути в ЕС».

«Это не дружба, это вражда»

В правящей партии «Грузинская мечта» с большим раздражением воспринимают систематические попытки прибалтов вмешаться в их дела.

Так, в начале апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе попросту не разрешил президенту Зурабишвили отправиться в Литовскую Республику с визитом, ссылаясь на соответствующие нормы грузинского законодательства.

Не согласованные с правительством зарубежные визиты президента ранее привели к конфликту между Зурабишвили и правящей партией. Конституционный суд Грузии в этой связи даже признал нарушение полномочий со стороны Зурабишвили, однако импичмент не удалось довести до конца из-за нехватки депутатских голосов.

Позже спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили потребовал от посольства Литвы «разъяснить» слова депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичюса, который призвал ЕС ввести санкции против начальника грузинского Департамента особого назначения Звиада Харазишвили и главы патрульной полиции Тбилиси Важи Сирадзе, обеспечивающих безопасность на акциях протеста против закона об «иноагентах».

Папуашвили возмущается: «Вчера мы в очередной раз стали свидетелями нападения на грузинскую полицию со стороны члена Европарламента. <…> Нападение на полицию означает нападение на государство, и я хотел бы, чтобы посольство Литвы разъяснило, с чем мы имеем дело».

Генсек «Грузинской мечты», в прошлом знаменитый футболист, Каха Каладзе расценил факт посещения Ландсбергисом и его коллегами антиправительственного митинга как враждебный шаг. Все разглагольствования пришельцев о чувстве «дружбы», которое они, дескать, питают к грузинскому народу, Каладзе счел фальшью и лицемерием. «Это не дружба, это вражда, это попытка разжечь поляризацию в стране. Как вы себе представляете, чтобы наш министр иностранных дел условно поехал бы в Ереван и выступил на акции оппозиции?» — негодовал Каладзе в эфире телеканала «Рустави-2».

Поведение Ландсбергиса, Браже, Цахкны и примкнувшей к ним Гильфадоуттир в Тбилиси очень напоминает деятельность прежнего президента Литвы Дали Грибаускайте зимой 2013/2014 года в отношении украинского майдана. Как тогда, так и сейчас литовские официальные лица, прикрываясь заявлениями о «дружбе», беззастенчиво встали на сторону антиправительственных сил другого государства и занялись запугиванием законных властей — чтобы те, дескать, даже и не думали о том, чтобы дать укорот обнаглевшим «оппозиционерам».

В этом плане страны Балтии являются самыми верными, самыми последовательными проводниками влияния западного блока на постсоветском пространстве.

Разгадать намерения Ландсбергиса и Ко труда не составляет.

В октябре в Грузии должны состояться парламентские выборы, под которые Запад будет готовить попытку переворота. По ее итогам власть в Грузии вновь должны взять радикально прозападные. Они столкнут Грузию с ее нынешней нейтральной орбиты и вновь переведут государство в антироссийский лагерь.

Вот этим-то планам и противоречит новый грузинский закон, на борьбу с которым Запад бросил десант своих отборных русофобов.