Тбилиси, 15 мая, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Посещение министрами иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии антиправительственного митинга у здания парламента в Тблисили является враждебным шагом, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

Инна Кукуджанова/ТАСС

«Это не дружба, это вражда, это попытка разжечь поляризацию в стране. Как вы себе представляете, чтобы наш министр иностранных дел условно поехал бы в Ереван и выступил на акции оппозиции?» — указал он в эфире телеканала «Рустави-2».

Прибывшие в Грузию министры иностранных Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир, Эстонии Маргус Цахкна и Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду, 15 мая, пришли на проспект Руставели в Тбилиси на митинг против закона об иноагентах и поддержали протестующих. На марш протеста дипломаты отправились после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее на фоне принятия парламентом законопроекта об иноагентах Соединённые Штаты Америки пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений. Помощник госсекретаря США Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, в свою очередь, пообещал санкции в отношении представителей власти Грузии.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии принял в третьем финальном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра иноагентов и введение для них обязательной ежегодной отчётности о расходах.За принятие проекта закона проголосовали 84 парламентария, против выступили 30 депутатов. Во время заседания у здания парламента собрались протестующие. Некоторым агрессивно настроенным демонстрантам удалось прорваться через металлическое заграждение.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, организаторы провокационных протестов против законопроекта об иноагентах получают финансирование из-за рубежа. Кроме того, на акциях протеста были замечены грузинские боевики, которые до этого участвовали в конфликте на Украине в рядах ВСУ.