Литва, 27 июля, 2007, 22:29 — ИА Регнум. "Евросоюз предлагает России отказаться от взгляда на мир по принципу "Бабуся, кругом враги!" Это вредно для самой России, - заявил сегодня, 27 июля, депутат Европарламента Витаутас Ландсбергис, выступая на Международной летней академии, которая проходит в литовском конференц-центре "Дубингяй" и посвящена проблемам прибалтийско-черноморского сотрудничества и роли России в "замороженных" конфликтах. "Можно кичиться своей военной мощью и тем, что "мы всем дадим в морду", но что из этого получается? Полюбили ли Россию грузины? Или чеченцы?" - сказал Ландсбергис.
Витаутас Ландсбергис подчеркнул, что "для Европы очень плохо, что Россия нелюбима соседями, и Европарламент бы очень хотел, чтобы было не так". "Понятно, что Россия ведет свою игру везде и делает так, как выгодно ей, но если бы там отпустили дух враждебности по отношению ко всем, стало бы лучше".
Напомним. что, как ранее сообщало ИА REGNUM, мероприятие организовано Центром геополитических исследований (Вильнюс) совместно с Центром международной и региональной политики (Санкт-Петербург) при поддержке правительства Литвы, фонда "Открытое общество", Фонда им. Конрада Аденауэра, Фонда Маршалла, посольства США в Литве. Участие в работе Академии принимают Витаутас Ландсбергис (депутат Европарламента, Страсбург), Йонас Чекуолис (депутат Сейма Литвы, председатель комиссии по делам НАТО, Вильнюс), Роландас Качинскас (начальник отдела России, департамент Восточной Европы и Средней Азии, Министерство иностранных дел Литвы, Вильнюс), Бонифаций Даукштс (советник, посольство Латвии в Литве), Давид Апциаури (посол Грузии в Литве), Алексей Мартынов (исполнительный секретарь, Межпарламентская ассамблея непризнанных государств), Шамиль Адзинба (заместитель председателя комитета по делам спорта и молодежи правительства Абхазии), а также представители молодежных организаций из Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Крыма, Белоруссии и прибалтийских стран.