Литва, 27 июля, 2007, 22:29 — ИА Регнум. "Евросоюз предлагает России отказаться от взгляда на мир по принципу "Бабуся, кругом враги!" Это вредно для самой России, - заявил сегодня, 27 июля, депутат Европарламента Витаутас Ландсбергис , выступая на Международной летней академии, которая проходит в литовском конференц-центре "Дубингяй" и посвящена проблемам прибалтийско-черноморского сотрудничества и роли России в "замороженных" конфликтах. "Можно кичиться своей военной мощью и тем, что "мы всем дадим в морду", но что из этого получается? Полюбили ли Россию грузины? Или чеченцы?" - сказал Ландсбергис.

Витаутас Ландсбергис подчеркнул, что "для Европы очень плохо, что Россия нелюбима соседями, и Европарламент бы очень хотел, чтобы было не так". "Понятно, что Россия ведет свою игру везде и делает так, как выгодно ей, но если бы там отпустили дух враждебности по отношению ко всем, стало бы лучше".