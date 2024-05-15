Российские войска развивают успех на харьковском направлении. Начавшееся 11 мая наступление продолжается сразу на нескольких участках фронта.

Иван Шилов ИА Регнум

Одна из наступающих войсковых групп действует в районе Глубокое-Лукьянцы северо-восточнее Харькова, другая — в направлении города Волчанска. Здесь противник, с одной стороны, стремится наладить оборону за счёт перебрасываемых на фронт свежих подразделений, а с другой — откатывается от госграницы между Украиной и Россией и пытается стабилизировать фронт.

В среду, 15 мая, подразделения российской группировки войск «Север» освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны ВСУ. Днём ранее был освобождён населённый пункт Бугроватка, еще раньше — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне продвижения российских войск в Харьковской области поручил перенести все международные визиты. Ранее он назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией Волчанске.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил, что Вашингтон обсуждает с украинскими властями вопрос размещения комплексов Patriot в Харькове. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужны семь батарей Patriot.

15 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что оборона ВСУ на сватовско-купянском направлении начала сыпаться, а командование украинской армии вынуждено подтягивать подразделения с других направлений.

Бои за Волчанск

ВСУ действительно отступают в Харьковской области, но не нужно думать, что украинское командование оказалось не готово к боевым действиям в регионе и не создало здесь оборонительных рубежей. Примечательно, что об этом много пишут украинские источники, создавая ложную картину действительности.

В реальности дело обстоит иначе, рассказал ИА Регнум источник в Вооружённых силах России, находящийся сейчас в Харьковской области.

«Оборонительные рубежи есть. Не такие мощные, как рассказывали в Киеве, но они есть. Часть наших подразделений с ними уже столкнулась, другим это еще предстоит. Противник не спасается бегством, а планирует драться. Если не здесь, то в паре километров вглубь», — сообщил собеседник издания.

При этом на Украине, как уже отмечалось, разгоняется паника и заявления, что оборону в области так и не создали, а выделенные на неё деньги просто украли. В пользу этого, казалось бы, говорит факт быстрого продвижения российских войск вглубь украинской территории.

Но на самом деле украинское командование и не планировало давать бой непосредственно у госграницы. Любая строительная и тем более военно-инженерная техника, которую задействовали бы в этом районе, сразу стала бы мишенью для российской артиллерии или дронов. Поэтому можно предположить, что прикрывающие Харьков рубежи находятся на некотором отдалении от границы.

Пока же российские войска продвинулись в направлении населённого пункта Старица (восточнее Волчанска) и в жилой застройке в самом городе. Сообщается, что бои идут в районе мясокомбината и заброшенного аэродрома малой авиации.

Анна Рыжкова ИА Регнум

С украинской стороны оборону на волчанском направлении держат соединения 66-й и 77-й бригад, сформированные уже после начала СВО. Им в помощь переброшена 3-я штурмовая бригада и подразделения печально известного формирования неонацистов «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По неподтверждённым данным, именно на переброшенные части возложили оборону Волчанска, но с выполнением задачи возникли сложности. По заявлению генштаба ВСУ, из-за высоких потерь одно из формирований, действующих на этом участке, отвели с фронта. Однако часть сил продолжает удерживать оборону в центральных районах города.

«Одна из трудностей — высотные здания в центре города. Там оборудованы наблюдательные, снайперские посты, сидят корректировщики артиллерии. Ближе подойти не дают», — рассказал источник ИА Регнум.

Но это временные трудности, поясняет он. Фактически снайперы и артиллерия прикрывают соединения, отходящие из приграничной зоны на юг. В то же время соединения ВСУ, даже понеся тяжёлые потери, не теряют слаженности и боеготовности. Поэтому говорить, что враг разбит и впереди лежит прямая дорога на Харьков, не приходится.

Поквитаться с боевиками

Конечная цель наступления известна только командованию российской армии, но можно предположить, что войска, наступающие в районе Волчанска и Лукьянцев, должны соединиться.

В дальнейшем «тонкая красная линия» территории, находящейся под контролем российской армии, должна продвинуться на запад — в направлении Купянска, и на восток — через Казачью Лопань вплоть до точки, где смыкаются границы России, Украины и Белоруссии.

После того как границу на всём её протяжении возьмут под контроль, можно будет задумываться о продвижении «вглубь». При этом в Харьковской области войскам предстоит наступать по уже знакомым местам.

«Большой стимул для многих, что сможем поквитаться как следует и отыграться. Помним, в приграничье как зверствовали боевики «Кракена», так что с ними повидаться в бою — жгучее желание для многих», — рассказал источник ИА Регнум.

Остаётся открытым вопрос, как российские войска будут действовать дальше. Возможно, останутся на новых рубежах, лишая ВСУ возможности засылать диверсионные группы на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей.

В то же время освобождение приграничных территорий оставляет и возможность для дальнейшего наступления на Харьков. Но харьковская городская агломерация вместе с прилегающими населёнными пунктами — одна из крупнейших на Украине, её окружение или штурм потребуют привлечения значительно больших сил и средств.

При этом украинские источники говорят, что операция российской армии в ближайшие дни может перекинуться на государственную границу в Сумской и Полтавских областях. А местные власти даже начали эвакуацию населения из приграничья.

В свою очередь командование ВСУ заявляет, что для отражения наступления в Харьковскую область переброшены резервы, которые готовили зимой и весной. Но по мере новых прорывов линии фронта резервы будут истощаться, и тогда придётся либо снимать силы с донецкого фронта, либо мириться с новой конфигурацией государственной границы.