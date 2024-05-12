Утром в воскресенье, 12 мая, на улице Щорса в Белгороде обрушился целый подъезд одной из панельных десятиэтажек. В дом попал украинский снаряд.

РИА Новости

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород. По данным ведомства, ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

«Ужас, дома нет!»

«Прилёт» пришелся на нижнюю часть одного из подъездов, из-за чего в считанные секунды рухнул целый пролёт — 40 квартир с жившими там людьми.

На место трагедии немедленно выехали спасательные службы, к дому приехали волонтёры и военные. Туда же прибыл белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Местные жители активно помогают экстренным службам, оттаскивают повреждённые машины и расчищают обломки.

Жильцов из соседних подъездов эвакуировали в пункты временного размещения. Рядом с многоэтажкой находятся детский сад и школа — детей там не было, выходной, никто не пострадал. Предполагается, что целью обстрела могла быть ТЭЦ, находящаяся через дорогу от жилого дома.

Во время разбора завалов у обрушившегося дома в Белгороде рухнула уцелевшая ранее крыша — тех, кто участвовал в спасательной операции, накрыло обломками. По информации МЧС, во время повторного обрушения трое спасателей получили травмы разной степени тяжести.

Точное количество жертв еще устанавливается.

«По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, — написал в своём Telegram-канале Вячеслав Гладков. — Погибшие пока не обнаружены».

РИА Новости Оказание медицинской помощи пострадавшему на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Несколько человек госпитализировали в тяжёлом состоянии. Также сообщалось, что пострадали минимум двое детей — 16-летний подросток и грудной малыш.

«17 пациентов направлены в медицинские организации — раненые, пострадавшие», — сообщил позднее и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Федеральные и московские медики уже направлены на помощь жертвам трагедии.

Спасательная операция продолжается, из-под обломков достали минимум 16 человек. Чтобы найти остальных пострадавших, проводится минута тишины. Сообщается, что были слышны крики нескольких человек, которых сейчас пытаются достать.

Губернаторы соседних городов и общественные организации выразили соболезнования и готовность оказать содействие белгородским властям, а также поддержать тех, кого затронула трагедия.

«Мы, как всегда, готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку пострадавшим», — написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Ответ на неудачи на поле боя

Сейчас у разрушенного дома находятся работники Следственного комитета и взрывотехники, СК уже возбудил уголовное дело о теракте. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

Уже известно, что ударившую по Белгороду ракету запустили из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

РИА Новости

Многие украинские пользователи соцсетей и Telegram-каналов сразу же выразили бурную радость из-за обрушения подъезда и убийства мирных людей, называя удар по дому «внеплановым ремонтом». Очевидно, разозлённые неудачами ВСУ на фронте, они призывают повторять подобные обстрелы, смакуя смерти наших граждан.

«В ответ ВСУ бьют по Белгороду. За поражения на фронте Киев мстит мирным людям», — пишет журналист, политический обозреватель Андрей Медведев.

Официальные же представители и лидеры общественного мнения на Украине, пытаясь снять с себя вину, традиционно сообщают об «самообстрелах» и якобы плохо работающей системе ПВО. Оправдания выглядят откровенно нелепо на фоне продолжающихся регулярных обстрелов Белгорода.

Только в субботу, 11 мая, в ходе украинских атак на город было повреждено больше 300 квартир в 85 многоквартирных домах, 4 индивидуальных дома, 14 зданий коммерческих предприятий.

«После вечернего массированного обстрела у нас пострадало 29 человек, 12, получив амбулаторную помощь, уже находятся дома, 17 человек находятся в больнице, один из них — ребенок», — сообщал губернатор региона.

Днём в городе и Белгородском районе также была запущена сирена ракетной опасности. Спасателям приходится прерывать поисково-спасательные работы в Белгороде и уходить в убежище из-за угрозы нового удара ВСУ.

Вопрос создания и контроля санитарной зоны на российской границе обостряется.