Группировка «Север» российской армии развивает наступление на харьковском направлении, занимая населённые пункты и поражая личный состав и технику ВСУ. Тем временем Киев ищет резервы, пытаясь укрепить оборону фронта.

Иван Шилов ИА Регнум

Утром в пятницу, 10 мая, стало известно о резком усилении артиллерийских и ракетных ударов по объектам ВСУ в Харьковской области. Под прицелом, как сообщили военные корреспонденты, оказались украинские формирования и их инфраструктура в населённых пунктах Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка.

«Всю ночь шли тяжёлые удары по объектам ВСУ и позициям укровермахта на приграничных территориях. Били ощутимо сильнее, чем обычно», — писал в своём Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Российские войска также активно применяли дроны-камикадзе «Ланцет», а авиация ВКС наносила удары управляемыми авиабомбами и высокоточными ракетами.

Сообщается, что после мощной огневой подготовки начались ограниченные наступательные действия с целью создать буферную зону на границе. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своём Telegram-канале отметил, что «идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области»

По словам военного корреспондента Александра Коца, ВС РФ вели на том направлении «тяжелую боевую работу». При этом Коц предостерегает от шапкозакидательства: не стоит ждать молниеносного освобождения населённых пунктов и быстрого движения наших войск в сторону Харькова.

«Противник тащит резервы из Харькова»

В субботу, 11 мая, Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Наши войска нанесли поражение живой силе и технике ряда украинских формирований в районах Волчанска, Весёлого, Глубокого, Нескучного и Красного Харьковской области, а потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

«Кроме того, уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire производства Чехии, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук»», — прокомментировали в Минобороны.

Русская армия развивает успех: наши войска вышли к окраинам города Волчанска, расположенного в семи километрах от границы. Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на неподтверждённые данные пишет, что силы группировки «Север» «активно проламывают укрепрайоны под Волчанском и фактически стоят на пороге города».

Противник, в свою очередь, тоже отмечает активизацию боевых действий на этом направлении. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил наступление российской армии в Харьковской области, заявив, что ВСУ готовы к этому. При этом ранее минобороны Украины сообщало, что в сторону Волчанска переброшены резервные подразделения ВСУ — без уточнений об их количестве и составе.

«Противник тащит резервы из Харькова, пытаясь помешать нашему наступлению», — пишет Telegram-канал «Старше Эдды».

Власти Волчанска начали эвакуацию жителей этого и соседних населённых пунктов в Харьковской области. Из Волчанска, по словам главы местной военной администрации, вывезли всех детей.

Продвижение русской армии подтвердили и на Западе. Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что наши войска «добились тактически значимых успехов». В свою очередь советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что «русские готовятся к более масштабному наступлению на Харьков».

Безопасность приграничья и раздёргивание противника

Сейчас российская армия проводит операцию в Харьковской области с целью охраны и обеспечения безопасности российской границы, рассказал ИА Регнум военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

По его словам, операция носит локальный характер и направлена на защиту границы. Её цель — предотвратить дальнейшие обстрелы мирных городов и сёл со стороны ВСУ. Поэтому приграничные территории зачищают от украинских формирований.

Еще в июне 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что Россия должна будет рассмотреть создание на Украине санитарной зоны из-за обстрелов наших территорий. После победы на президентских выборах глава государства вновь коснулся этой темы.

«Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства», — пояснил Владимир Путин.

Санитарную зону стоит создавать не только для Белгородской области, но и для других регионов, страдающих от обстрелов ВСУ, считает военный эксперт Василий Дандыкин: например, в Сумской и Черниговской областях.

Другая, не менее важная задача, — отвлечь внимание противника, заставить его перебросить силы из района города Часов Яр на донецком направлении, где идут ожесточённые бои.

«И хотя Сырский [главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. — Прим. ред.] говорит, что, в общем-то, мы будем держать оборону, у нас на всё сил хватит, но поживём-увидим. На мой взгляд, он может в который раз ошибиться», — сообщил Дандыкин ИА Регнум.

У российских войск достаточно сил и средств, чтобы наступать на разных направлениях, раздёргивая силы противника, уверен военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«Украина вынуждена перебрасывать резервы с одного места в другое, потому что им не хватает сил. Именно на этих ротациях, на этих перебросках мы и ловим их сейчас, наносим удары», — заявил Клинцевич в разговоре с ИА Регнум.

Эксперт сравнил положение дел на фронте с дуэлью на шпагах: наносится укол, противник пытается контратаковать, его действие отражается — и он получает новый удар.

«В этой ситуации контратаки и перемещения сил и средств противника для нас очень выгодны», — сообщил Андрей Клинцевич.