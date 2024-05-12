Белгород, 12 мая, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Боевики киевского режима, по предварительным данным, запустили ракеты по Белгороду из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщили силовые структуры.

МЧС РФ

Предварительная точка запуска ракеты по Белгороду установлена и принимаются меры для подавления украинского расчёта, который вёл обстрел мирных жителей, приводит данные портал Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса. Обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда. Согласно данным белгородских властей, всего, по предварительной информации, в результате обрушения жилой многоэтажки пострадали 19 человек, из них двое детей. Погибших на данный момент не обнаружено.

Минобороны РФ сообщило, что жилые кварталы Белгорода обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом.

СК России возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. В СК уточнили, что в результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Спасатели на месте обрушения многоквартирного дома в Белгороде дважды прерывали работы из-за опасности ракетного обстрела.