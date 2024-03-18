Москва, 18 марта, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Лидирующий на выборах президента РФ действующий российский лидер Владимир Путин считает, что санитарная зона на нынешних украинских территориях должна быть сложно преодолима для средств поражения. Своё мнение он высказал журналистам ночью 18 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Уже не раз обсуждался вопрос того, что России необходимо отодвинуть военную инфраструктуру украинской армии для безопасности регионов страны.

При этом глава государства заявил, что не готов говорить, «что, как и когда Россия должна присоединять», но допустил создание санитарной зоны на территориях, которые обстреливают киевские боевики.

«Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства», — пояснил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2024 года Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть от российских границ демилитаризованную зону на Украине. Она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов.

Российские военные подразделения как раз занимаются тем, что отодвигают противника от жизненно важных российских населённых пунктов, пояснил президент. Также Путин заверил, что Россия не забудет преступлений киевского режима против мирных российских граждан.