День Победы в Берлине — праздник со слезами на глазах для прогрессивной части общества современной Германии. При этом уже третий год он проходит не благодаря, а вопреки.

Ebrahim Noroozi /AP/TASS

Вопреки во многом двуличным и откровенно противозаконным запретам берлинских властей использовать в ходе праздничных мероприятий георгиевские ленты, российские флаги, советскую символику, а также исполнять советские военные песни. В то же время использовать флаги Украины можно — очевидно, и в целях провокации.

Вопреки стигматизации в мейнстримных медиа здравомыслящих немецких политиков и журналистов, понимающих абсурдность ситуации и изо всех сил сопротивляющихся подобным инициативам со стороны «коллег» по профессии.

Вопреки нагнетанию антироссийской истерии на Западе и заданному отдельными государствами Восточной Европы тренду на пещерную русофобию, приобретающую подчас настолько уродливые формы, что мозг начисто отказывается верить, что подобное возможно в XXI веке.

И каждый раз День Великой Победы назло всем недоброжелателям превосходит ожидания, превращаясь в поистине общегерманский праздник, объединяющий отнюдь не только русскоязычных немцев. Пусть это на первый взгляд и не бросается в глаза.

Например, чьи почётные венки ко Дню Победы первыми оказались у памятника советским воинам-освободителям в Берлине близ Бранденбургских ворот? Удивительно, но венки от берлинских муниципалитетов Берлин Шпандау и Берлин Митте.

«Тем, кто отдал свою жизнь за освобождение Берлина, с почтением и благодарностью», — гласила одна из лент.

Кристина Зоркина/ТАСС

Выходит, даже в немецкой столице, принявшей наиболее драконовские законы в преддверии Дня Победы, далеко не все политики придерживаются вектора русофобии, заданного столичным сенатом?

И действительно ли Олаф Шольц, по недомыслию или специально забывший упомянуть 8 мая, кому именно Германия обязана своим освобождением от тирании национал-социализма, выражает волю и олицетворяет выбор большей части немецкого народа? Будь так, вряд ли бы бундесканцлер от СДПГ обладал столь внушительным антирейтингом.

А венок в цветах польского национального флага с надписью «Слава и память воинам Красной армии»? Автор этих строк поинтересовался по-польски у пары, возлагавшей венок, делают ли они это официально от имени польского посольства или же это частная инициатива.

«Нет, пан, не от посольства, но от имени польского народа», — вежливый и лаконичный ответ.

Как знать, может, именно эти двое, а не дремучие русофобы президент Дуда с министром Сикорским, олицетворяют собой глубинную, истинную Польшу, не забывшую о своих славянских корнях и о том, какой народ отдал 600 тысяч жизней лучших своих сынов за освобождение их Родины, лишенной государственности и пребывавшей в унизительном статусе генерал-убернаторства?

Еще большее единение наблюдалось в колонне «Бессмертного полка», традиционно собравшего участников со всех концов Германии — от берегов Балтики до Боденского озера, представлявших все без исключения республики бывшего СССР.

Вопреки всем запретам, в колонне были и российские флаги, и советские песни — столичная полиция, в которой на рядовых должностях по-видимому служат люди, более сведущие в законодательстве, чем их руководители, не особо зверствовала с отбором «запрещёнки». Но всё же, как и в прошлом году, пускала участников возлагать цветы к мемориалу не единым строем, а мелкими группами.

Что ж, спасибо и на этом.

При этом трио украинских «активистов»-провокаторов с украинским флагом, расположившееся у входа на ступенях мемориала под усиленной охраной полиции, выглядело настоящим памятником лицемерию берлинских властей.

Очень хотелось подойти к полицейским и задать вопрос: каково им самим участвовать в подобном фарсе? Впрочем, красное Знамя Победы Идрицкой стрелковой дивизии в руках одного из российских дипломатов, на которого не распространялись лицемерные ограничительные меры, смотрелось у памятника советским воинам-освободителям гораздо более внушительно. Более того — органично. В отличие от украинского флага, который был там явно не на своем месте и не вызывал у присутствующих ничего, кроме глухой неприязни.

Мемориал в Трептов-парке также стал местом традиционного паломничества желающих почтить память героев, отдавших жизни за свободу человечества. Огромная очередь к памятнику советскому воину, держащему на руках спасённую немецкую девочку, в которой добрую четверть составляли коренные немцы, стала очередным доказательством, что День Победы — праздник поистине интернациональный.

К сожалению, в Трептов-парке, в отличие от мемориала в Тиргартене, не обошлось без эксцессов. Дежурившие у памятника полицейские как стая саранчи набросилась на человека, попытавшегося развернуть флаг России, и утащили его в полицейский фургон под крики «Россия! Россия!».

Учитывая, что в то же время по ступеням мемориала поднималась всё та же группа из трех великовозрастных провокаторов с флагом Украины под усиленным полицейским конвоем, увиденное оставляло очень неприятное послевкусие. И заставляло в очередной раз задуматься о двойной морали в парадигме ценностей современной немецкой демократии.

И напоследок несколько слов о торжественном мероприятии в посольстве России, посвящённом Дню Победы. Приём на Унтер-ден-Линден послал миру очень оригинальный невербальный сигнал формой военных атташе, принявших приглашение на мероприятие. И сигнал этот звучал вполне недвусмысленно: Азия и Африка — однозначно с Россией.