День Победы в Донецке в этом году отпраздновали с максимальными мерами предосторожности. Да, российская армия отодвигает линию фронта на запад от города, обстрелов стало меньше, но они по-прежнему продолжаются.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Утром 9 мая украинские войска ударили по Куйбышевскому району «натовскими» снарядами калибром 155 миллиметров — из РСЗО HIMARS.

Осколочное ранение ноги получил 22-летний мужчина. ВСУ регулярно бьют и по Петровскому району — расположенному на западной окраине Донецка, пытаются атаковать город дронами.

За день до Дня Победы, 8 мая, у мемориала на Саур-Могиле активисты региональных молодёжных организаций развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров. Ленту доставили в республику из Белгородской области, затем она отправилась в Тульскую область.

Кроме того, накануне спецслужбы ДНР обнародовали документы из архива Комитета госбезопасности, которые свидетельствуют о массовом геноциде жителей Донбасса в годы Великой Отечественной. Начальник регионального управления ФСБ генерал-лейтенант Олег Боломожнов передал документы в дар республиканскому краеведческому музею в Донецке.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По данным из рассекреченных бумаг, количество жертв геноцида жителей Донбасса насчитывает несколько тысяч человек, преимущественно это женщины и дети. Также стали известны имена пособников фашистов, предателей, добровольно перешедших на сторону немцев ради собственной выгоды.

День 9 мая начался для Донецка рано. С самого утра на улицах много людей и машин. Горожане несут цветы к Вечному огню у мемориала «Жертвам фашизма».

Кирилл Велесов ИА Регнум

Еще одна знаковая точка — мемориал у шурфа шахты 4/4-бис, ставшего в годы Великой Отечественной войны местом массовой казни мирного населения немецкими оккупантами. По разным оценкам здесь убиты от 75 до 100 тысяч человек. Сюда сбрасывали и казнённых, и еще живых людей. Последние убийства произошли в конце августа 1943 года — за десять дней до освобождения Донецка.

Когда Красная армия 8 сентября освободила Сталино (прежнее название Донецка), наши бойцы обнаружили разрушенную шахту 4/4-бис и взорванный шурф — тот, куда сбрасывали людей. Из 365 метров глубины 310 метров были заполнены телами людей, а сверху был набросан строительный мусор.

Кирилл Велесов ИА Регнум

Поначалу трупы решили поднимать на поверхность и хоронить на кладбищах. Но жертв оказалось так много, что было решено построить мемориал. До сих пор останки замученных покоятся в шурфе: дети, старики, военнопленные, подпольщики, просто жители города. Фашисты уничтожали целые семьи.

В 2023 году по указанию президента России Владимира Путина была проведена полная реконструкция мемориального комплекса. При входе повесили таблички, рассказывающие, что произошло здесь 80 с лишним лет назад. Вскоре здесь зажгут Вечный огонь.

Кирилл Велесов ИА Регнум

С утра к мемориалу приходят люди, несут гвоздики. В руках — красные знамёна, на груди — георгиевские ленты. Вечером молодёжь почтила память погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной и героев-фронтовиков. Активисты выложили надпись из тысячи свечей «1941 Помним 1945».

Идём к памятнику Фёдору Ивановичу Толбухину — маршалу, герою Советского Союза. Монумент находится на проспекте Ильича — одной из центральных автомагистралей Донецка. А в 40 метрах от памятника выдающемуся военачальнику находится дом, в котором в 1943 году был штаб Южного фронта.

На проспекте Ильича ремонтируют дорогу — даже в День Победы! Реконструируют территорию и вокруг памятника Толбухину. Горожане приходят, чтобы возложить цветы. Некоторые подъезжают на машине, выходят, кладут гвоздики и едут дальше.

Переходим на улицу Владычанского. Поляк по национальности, Антон Станиславович Владычанский командовал 50-й Гвардейской дивизией, освобождавшей Донецк. В Донецке его именем названа улица в Калининском районе. Каждый год у мемориальной доски, висящей в самом начале улицы, оставляют живые цветы. Неподалеку находится улица 50-й Гвардейской дивизии, которой командовал Владычанский.

На городских улицах у многих — георгиевские ленты на груди, из окон машин вывешены красные знамёна Победы. Время сейчас трудное, но люди верят, что новая долгожданная Победа принесёт мир и процветание Донецку. А память о подвиге предков придаёт сил и помогает выстоять.