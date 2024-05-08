Два года назад Финляндия развязала морально-психологический террор в отношении русских, включая тех, кто уже имел гражданство Суоми. Происходило это на фоне разгула шпиономании, когда население непрерывными пропагандистскими инъекциями накачивают страхом перед кознями «московских агентов».

Иван Шилов ИА Регнум

Сейчас российско-финская граница закрыта, но «охота на ведьм» продолжается. На днях финская полиция задержала троих молодых граждан России.

Два года гонений

Как известно, в 2022 году Финляндская Республика закрыла въезд гражданам России с туристическими визами, а годом позже и вовсе заблокировала границу. Но когда пропуск через границу еще осуществлялся, россияне жаловались на чрезвычайно жесткие методы работы финских таможенников. Люди опасались делать дорогостоящие покупки, понимая, что на выезде их могут объявить «санкционкой» и отобрать.

«Теперь они всех россиян считают захватчиками», — делились впечатлениями наши соотечественники. По их словам, финны могли облить автомобиль краской, поцарапать кузов или прикрепить записку, напоминающую о событиях на Украине. Из-за этого некоторые водители, чтобы избежать порчи машин, меняли российские номера на европейские. Другие заклеивали триколор и надпись RUS, однако финские правоохранители предупреждали их о незаконности таких действий.

С конца февраля 2022 года таможня Суоми стала подвергать пристрастному «предварительному анализу» все грузовые перевозки, осуществлявшиеся между Финляндией и Россией, — искали товары, внесенные в списки санкционных. Начались судебные дела и не замедлили с первыми приговорами.

Так, в октябре 2022-го уездный суд региона Кюменлааксо приговорил русскоязычного гражданина Финляндии к трем месяцам лишения свободы условно. Мужчину за несколько месяцев до того задержали на пограничном переходе Нуйямаа. У него нашли 800 евро наличными, смарт-часы стоимостью около 800 евро и две клюшки для гольфа стоимостью более 1000 евро. В ходе таможенного расследования выяснилось, что ранее мужчина вывез в Россию эхолоты и крупную сумму наличных денег. Для этого он совершил семь пересечений границы.

Также в октябре 2022-го все тот же суд Кюменлааксо вынес второе решение подобного рода. Оно касалось уроженца Белоруссии, который в том же месяце оказался задержан на МАПП Ваалимаа. По данным суда, мужчина пытался вывезти в Россию конденсаторы стоимостью не менее 22 000 евро. Белоруса приговорили к четырем месяцам лишения свободы условно.

Потом подобных дел и приговоров было ещё много. Финские таможенники рассказали общественности, что чаще всего они изымали у россиян попадающие под ограничения компьютеры, мобильные телефоны, жесткие диски, электронику, морские и лодочные принадлежности, сами лодки, а также оптические устройства и разные запчасти, рыболовные радары и дроны.

За истекшие два года Финляндия предприняла много усилий для того, чтобы разорвать политико-экономические отношения с Россией, а потом и совсем заблокировала границу с ней. Посещать Суоми нынче могут лишь очень небольшие группы граждан России, в число которых не входят даже владельцы финской недвижимости

Пока ещё можно въезжать, в частности, учащимся, получающим в Финляндии образование. Что касается граждан Финляндии, то для тех из них, кто сейчас желает попасть в Россию, кратчайший путь — через Эстонию. За первые месяцы этого года границу из Нарвы в Ивангород и обратно пересекли примерно 7300 финских граждан, тогда как годом ранее их было около 200.

В таких условиях можно было бы ожидать прекращения инцидентов с задержанием финской полицией граждан России, обвиняемых в провозе санкционных товаров, но они не прекратились.

Трое за решеткой

В конце апреля появилось известие о том, что финская полиция расследует очередное нарушение санкционного законодательства, связанное с «товарами двойного назначения», и что по этому делу в городе Каяани задержаны три человека.

Оказалось, что все трое — учащиеся профессионального училища, находящегося в городе Кайнуу. Одновременно с их задержанием в помещениях училища и его общежития состоялся обыск. Глава следственной группы Киммо Тууленкари скупо пояснил: «Дело связано с экспортом, транзитом и прочими вещами. Мы все еще выясняем, что к чему». Тууленкари отметил, что предварительное расследование находится еще на ранней стадии, а дело ведётся полицейскими в сотрудничестве с таможней и пограничной службой. По его словам через границу провозились «предметы роскоши», которые можно использовать и в военных целях — целиком или по частям. «Мы имеем в виду смартфоны, компьютеры, комплектующие для них, камеры, дроны и другие товары, обычные в нашей повседневной жизни. Но в другой стране они могут использоваться в качестве продукта двойного назначения», — говорит Тууленкари.

Ну и главное — по словам финского следователя подозреваемые не являются гражданами Финляндии. А чуть позже стало известно, что задержанные — россияне: двое молодых людей в возрасте двадцати пяти лет и восемнадцатилетняя девушка. Ещё не были обнародованы подробности происшествия, а финские СМИ уже сообщили о том, что подозреваемым грозит срок от четырех месяцев до четырех лет.

В свою очередь, в посольстве России в Хельсинки сообщили, что сразу же после получения информации об аресте наших граждан они «потребовали от финских правоохранительных органов сведений о причинах произошедшего и предоставления возможности установления контактов сотрудников консульского отдела с задержанными».

Поскольку запросы посольства остались без ответа, дипломаты направили в финский МИД ноту с требованием установления связи с задержанными. В дипмиссии добавили, что поддерживают контакты с родственниками арестованных учащихся и намерены добиваться соблюдения прав и законных интересов россиян.

Тем временем суд первой инстанции постановил заключить подозреваемых под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа. «Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются», — отметили в посольстве.

Тот факт, что студентам придется провести как минимум несколько месяцев за решеткой, крайне неприятен — и не только потому, что власти ограничили их свободу. Согласно свежему докладу, подготовленному государственным Пенитенциарным управлением, места заключения в Финляндии переполнены, а условия содержания в них крайне далеки от идеальных.

Тут необходимо учитывать и общий контекст, на фоне которого произошло задержание. А он крайне негативен: в стране раздувают шпиономанию.

Чуть позже инцидента с арестом троих учащихся в финской полиции известили, что занимаются делом некоего лица, кого еще осенью 2022-го заподозрили в «нелегальной разведывательной деятельности» на территории пограничного муниципалитета Виролахти области Кюменлааксо, близ заставы Ваалимаа.

Иных подробностей пока не сообщается, что внушает определенные соображения: неужели за полтора года финские органы так и не «накопали» достаточно подробностей, чтобы их можно было в пропагандистских целях вывалить перед общественностью?

Русские козни

Финский премьер-министр Петтери Орпо, встречаясь 6 мая в Копенгагене со своей датской коллегой Метте Фредериксен, заявил, что «Россия стремится навредить европейским странам всеми возможными способами». В унисон этому замруководителя финской Полиции безопасности (SuPo) Теему Турунен высказал убежденность в том, что «следует ожидать более агрессивных и враждебных попыток воздействия со стороны России». По его мнению, «Россия стремится оказывать влияние на западные страны — и Финляндия тоже не застрахована от ее вредоносных действий, хотя и не находится в числе главных приоритетов».

Ранее в этом году SuPo выпустила свой публичный отчет за 2023 год, в котором указывается, что «главной угрозой национальной безопасности Финляндии по-прежнему остается Россия», в арсенале которой «присутствуют различного рода вредительства и запугивание».

Что же конкретно может сделать финнам коварная Москва? Например, объясняет начальник полиции безопасности, может использовать мелких преступников или хулиганов для нанесения ущерба и запугивания. По его словам, финнам необходимо адаптироваться к новым реалиям.

Примеры козней России финской пропаганде долго искать не надо.

Свежий пример: авиакомпания Finnair приостановила полеты из Хельсинки в эстонский Тарту. В авиакомпании заявили, что их самолеты столкнулись со сбоями в работе системы GPS, что поставило рейсы под угрозу. Эстонцы и финны увидели в этом происшествии «немотивированную российскую гибридную агрессию» — якобы Россия вносит эти помехи исключительно из-за своей злой воли и любви к пакостям.

То же обстоятельство, что за последние месяцы на порты в Ленобласти и жилой дом в Петербурге падали дроны со взрывчаткой (причем есть предположение, что прилетели они именно с территории стран НАТО) и Россия вынуждена защищаться, включая «глушилки», финны и эстонцы, естественно, во внимание не берут.

Финская пресса переполнена сообщениями о том, как некие сомнительные субъекты крутятся вокруг трансформаторных подстанций, о замечаемых то тут, то там «подозрительных людях, автомобилях с иностранными номерами и дронах», о постоянных кибератаках и хищении информации о простых гражданах, которая тоже понадобилась Москве для каких-то её зловещих целей.

Те же граждане Финляндии, которые пытаются восстать против этого безумия, рискуют нарваться на неприятности.

Так, шишки посыпались на бывшего министра труда и экс-председателя партии «Зеленых» Тарью Кронберг, которая в апреле посетила форум Канта в Калининграде. Пока что её лишили звания почетного доктора в Университете Восточной Финляндии, но не исключено, что подвергнут и другим наказаниям.

На этом фоне перспективы троих арестованных молодых граждан России представляются не слишком радужными.

Тем не менее, правоохранителям еще сначала придется доказать, что обвиняемые пошли на нарушение финских законов осознанно. Советник московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Сергей Смирнов поясняет жуналистам: «Товары двойного назначения могут иметь применение как в гражданской, так и в сферах, далеких от обычных обывателей. Это достаточно широкий список: например, химикаты, электроника, оборудование. Но также может идти речь о вещах, которые просто внесены в санкционные списки и которые в принципе к товарам двойного назначения отношения не имеют, просто по закону ЕС их вывоз запрещен».

Так что определенные шансы выйти на свободу у задержанных студентов всё же есть. Особенно при должной поддержке со стороны России.