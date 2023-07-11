Отношения России и Суоми переживают этап очередного ухудшения, и это связано не только со взаимной высылкой дипломатических работников. Финляндия решила последовать примеру соседней Эстонии и ввести препоны для граждан России, владеющих недвижимостью на территории этого государства.

ИА Регнум

С 13 июля им будет необходимо доказывать наличие каких-то особо веских причин для въезда в Суоми. И перед вытесняемыми гражданами России встаёт невесёлая перспектива: или спешно сбывать свою собственность за бесценок, или ждать, пока её не отнимут за неуплату налогов и коммунальных услуг.

Эстонский пример заразителен

Политологи уже давно заметили, что Финляндия постепенно становится «четвёртым государством Балтии», то есть вводит позаимствованную у прибалтийских соседей практику разрыва связей с Россией и всевозможных ущемлений русских. В прошлом году Латвия, Литва, Эстония и Финляндия закрыли визовый въезд большинству граждан России (за небольшими исключениями), но этого им показалось мало.

В последнее время эстонская пресса немало писала о ситуации с почти 4500 россиянами, у которых есть недвижимость в этой прибалтийской республике и необходимость получать визу. В прошлом году эти люди лишились доступа к своей собственности. Эстонские власти предупредили, что если у таких собственников появятся долги в Эстонии из-за невозможности оплачивать содержание недвижимости, то это в конечном итоге может означать утрату данного имущества.

Ответственность за эту, по сути, экспроприацию эстонские власти возлагают на саму Россию.

«Причиной данного последствия является российская власть, которая решила вторгнуться в Украину. И, разумеется, жители РФ страдают из-за этого. Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги», — отрезал вице-канцлер эстонского МИДа Вейко Коммусаар.

Впрочем, даже эстонские официозные издания признают, что действия Таллина имеют обратный эффект.

«Живя в России, я вижу, что с каждым новым пакетом санкций рейтинг нашей действующей власти растёт на несколько пунктов. Мне кажется, за столько лет люди могли бы изучить историю России, русских людей и русской души, должны были бы знать: чем хуже вы делаете русским людям, тем больше они начинают любить свою власть. После всех европейских санкций у меня рука чешется, чтобы на следующих выборах пойти голосовать за Путина. Потому что он так людей не кидает», — сказала эстонскому порталу Delfi Юлия, оказавшаяся среди тех россиян, которые больше не могут посетить свою собственность.

Ну а на практике граждане России сейчас пытаются любыми способами сбыть свою эстонскую собственность, доступ к которой они потеряли, и получить за неё хоть какие-то деньги, чтобы не уйти в чистый убыток. Это лучше, чем, обходя препоны, как-то вносить необходимые платежи, не зная, придется ли еще когда-нибудь увидеть эту свою собственность, враз ставшую проблемной.

«Финские дачники»

В конце июня этого года стало известно о том, что Финляндия, вдохновленная примером своих эстонских соседей, хочет ужесточить запретительные меры введённые в прошлом году. Глава консульского отдела финского МИДа Юсси Таннер анонсировал ограничения, которые «коснутся, например, владельцев недвижимости». Чиновник пояснил, что «в дальнейшем собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия».

Тут стоит напомнить, что в сентябре 2022-го власти страны приняли решение, в соответствии с которым российские владельцы квартир и объектов недвижимости могли приезжать только для неотложных работ по их обслуживанию.

Затруднение доступа к финской недвижимости и без новых ограничений затронуло по меньшей мере несколько тысяч граждан России. Точное их количество неизвестно. Например, финское Министерство обороны проинформировало, что, по его оценке, гражданам России принадлежит в Финляндии около 3 тысяч объектов недвижимости. На деле их может быть еще больше, поскольку не все сделки попадают в поле зрения министерства — его интересуют в первую очередь лишь те владения, которые находятся поблизости от военных объектов.

Кроме этого, сделки по покупке недвижимости могут заключаться через финского посредника. Также нет информации, например, о числе квартир в Суоми, принадлежащих россиянам, но понятно, что их достаточно много.

Все предыдущие годы финские агентства по продаже недвижимости сами активно соблазняли клиентов из России покупать недвижимость в их государстве. Повсюду висели плакаты с соответствующей рекламой на русском языке. И у обеспеченных жителей, например, Санкт-Петербурга или Ленобласти считалось престижным обзавестись квартирой или дачей где-нибудь в окрестностях Лаппеенранты или Хельсинки. И теперь эти люди чувствуют себя ограбленными.

Юрист Наталия Мальгина, имеющая российское и финское гражданства, рассказала в прессе, что среди тех, кто сейчас обращается к ней за помощью, немалую часть составляют так называемые «финские дачники» — россияне, купившие дома в Финляндии и сейчас лишившиеся возможности пользоваться своим имуществом.

«Их сейчас в Финляндию просто не пускают — это уже считается как обычный туризм, а наличие имущества не является никаким поводом для посещения страны. Плюс всем закрыли банковские счета, и люди даже не имеют возможности оплачивать свое имущество. Я взяла в разработку возможность предъявления коллективного иска по этим делам», — рассказывает юрист.

Впрочем, некоторые из российских владельцев недвижимости в Суоми нашли способ обходить препоны. Так, одна из россиянок рассказала, что её семья въезжает в Финляндию через Норвегию, а выезжать из государства им не препятствуют. Однако не исключено, что скоро финские власти перекроют и эту лазейку.

Не только недвижимость

6 июля новые ограничения, анонсированные финскими властями, были приняты — они вступят в силу 13 июля.

Так, бизнес-путешественникам будет разрешен въезд только в Финляндию, без возможности транзита в другие страны. Кроме того, путешествующие по делам граждане России должны будут указать вескую причину, по которой их личное присутствие в Суоми необходимо.

Студентам будет разрешено участие в образовательных программах, которые ведут к получению степени или квалификации, или же обучение в рамках получения квалификации (например, учеба по обмену). Это исключит, например, посещение курсов финских народных училищ. Принятое осенью 2022 года решение об ограничениях пока разрешало въезд студентам для краткосрочного обучения (менее 90 дней).

Александр Демьянчук/ТАСС Пассажиры во время таможенного контроля на территории пропускного пункта на границе между Финляндией и Россией

Таннер объясняет очередное ужесточение тем, что в условиях принятых ограничений россияне стали чаще запрашивать финские визы именно на основании поступления в учебное заведение. «Визы запрашивают для прохождения вступительных экзаменов, не имея при этом чёткого плана. Например, заявления подавали на финноязычные программы, не владея при этом финским языком. Или человек подавал на несколько разных специальностей одновременно», — рассказывает сотрудник МИД.

Владельцы недвижимости также должны будут обосновать необходимость посещения страны лично. Причем, надо полагать, от них будут требовать еще более «существенных причин», чем прежде. То, что теперь им приходится доказывать необходимость их присутствия на объекте недвижимости для проведения ремонтных работ, уже сейчас очень осложнило условия въезда и пользования своей собственностью.

«Потребность объекта недвижимости в ремонте часто доказывается электронными изображениями и документами, и на их основе мы оцениваем условия въезда в страну», — рассказал заместитель командира пограничной службы юго-восточной Финляндии Юкка Луккари. Он добавляет, что многие ремонтные работы могут выполняться и без присутствия владельца.

Также сохраняется на неограниченный срок веденный в прошлом году запрет на въезд для россиян в Финляндию и транзит через эту страну в шенгенскую зону.

«Поддерживать Украину, пока она не победит»

Власти России заявили о закрытии финского генконсульства в Петербурге, что было подано как ответная мера на высылку из Суоми девяти российских дипломатических работников месяцем ранее. На это президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что такие действия не являются симметричными и пригрозил ответными мерами.

Надо полагать, финны закроют одно из российских консульств на своей территории — либо в городе Турку, либо на Аландских островах, при этом закрыть аландское консульство РФ давно предлагают некоторые финские политики и эксперты, ведется даже сбор подписей в пользу этой меры. Возможно, что закроются оба консульства разом.

Новый премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал происходящее дальнейшим «сокращением диалога», но тут же оговорился, что «мы четко определили, на чьей мы стороне, и будем поддерживать Украину, пока она не победит и не добьется мира на своих условиях».

Наталия Мальгина свидетельствует, что действия и риторика финского руководства поддерживаются населением страны, которое разделяет неприязнь своих властей к русским.

«Один из моих клиентов, у которого есть постоянный вид на жительство в Финляндии, приехал на машине с российскими номерами и попал в небольшое ДТП. Я обошла с ним пять или шесть ремонтных мастерских, чтобы зафиксировать страховой случай, но все говорили, что их компания не обслуживает машины с русскими номерами. То есть, если вы относитесь к русской диаспоре или говорите по-русски, вам просто могут отказать в обслуживании» — так юрист характеризует местные настроения.

Можно предположить, что двусторонние отношения продолжат лететь в пропасть, пока окончательно не застынут в точке арктического холода. Финны в их сохранении явно не заинтересованы. И вряд ли в этом отношении что-то в ближайшие годы существенно поменяется.