Когда в прошлом году Хельсинки начал «холодную войну» с Россией, финны подошли к этому вопросу отнюдь не формально, но с дотошностью и тщанием. На людей, пересекающих границу, обрушились пристрастные проверки, порой сопровождавшиеся отъёмом личной собственности и заведением дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Товары из Финляндии

Кроме того, Суоми объявила войну «серому импорту» — финские госорганы ведут ожесточенную борьбу с компаниями, тайком продолжающими ввоз «санкционки» на территорию РФ. Другое дело, что промышляют подобным ввозом отнюдь не только финны, но и их соседи по ЕС.

Психологический ущерб

Как известно, в прошлом году Суоми закрыла въезд россиянам с туристическими визами. Но даже когда российские туристы еще имели возможность въехать в Финляндию, они рисковали нарваться там на какую-нибудь мелкую «подлянку».

Россияне сообщали о чрезвычайно жестких методах работы финских таможенников и утверждали, что после предъявлении российского паспорта на границе у них зачастую отбирали даже бутерброды и воду. Сами финны факта подобного обращения с россиянами отнюдь не отрицают, а наоборот, пожалуй, даже им гордятся.

В сентябре истечет годичный срок запрета на въезд для большинства россиян, введенный властями Финляндии в 2022 году. В связи с этим финские журналисты обратились к новому премьер-министру страны Петтери Орпо с вопросом: намеревается ли он продлить этот запрет? Тот дал на этот вопрос ответ, не допускающий разночтений. «Очевидно, что ограничения на въезд сохранятся, поскольку война продолжается», — констатирует глава правительства.

А за отсутствием россиян внимание финских таможенников переключилось уже на граждан собственной страны, посещающих Россию. Их «трясут» на предмет возможной «санкционки» не менее тщательно.

В финской таможне утверждают, что за последнее время изъяли значительное количество товаров. «Есть сотни случаев, когда изымались товары, которые, как подозревали, подпадают под санкции. В денежном эквиваленте речь идет как минимум о десятках миллионов евро», — отмечает высокопоставленный сотрудник таможни Сами Ракшит.

Он добавляет, что его коллеги задерживали самые разные вещи. «Это и яхты, и предметы роскоши. Предметы информационных технологий: маршрутизаторы, компьютеры, оборудование для подводных исследований и, например, телефоны», — перечисляет Ракшит.

Правда, как он признал, большая часть изъятых товаров всё же была возвращена владельцам. Так что те отделываются скорее психологическим, а не материальным ущербом. «В ходе уголовного разбирательства принимается решение, подавать ли иск о конфискации в суд или нет», — поясняет Ракшит.

Между тем, решение о возврате еще не подразумевает, что человек сможет воспользоваться своей вещью так, как он предполагал изначально. Ведь иск о конфискации предполагает, что прокурор должен потребовать в суде изъять в пользу государства деньги, полученные при «совершении преступления», или «предметы, связанные с преступлением». Решение об удовлетворении ходатайства прокурора принимает суд.

«Без такого требования таможня не будет конфисковывать товар, а передаст его во время процесса обратно владельцу. Владелец, в свою очередь, может вернуть товар в магазин или вывезти его в другую страну, но не в Россию. Прямой вывоз товара в Россию мы предотвратили, это и есть цель санкций», — объясняет Сами Ракшит.

В прошлом году финские таможенники, по их словам, чаще всего изымали у россиян попадающие под ограничения компьютерные аксессуары, электронику и товары, связанные с водным транспортом и судоходством, а также мобильные телефоны, рыболовные радары и дроны.

Многие финские компании сами прекратили сбыт россиянам санкционных товаров. Например, фирмы Gigantti и Power, которые торгуют смартфонами, компьютерами и бытовой техникой, ещё в августе прошлого года сообщили, что больше не занимаются продажами в РФ.

Зачастую финские предприниматели порываются бежать впереди паровоза. Так, компания Kymen seudun osuuskauppa, занимающаяся продажей разного рода бакалейных и бытовых товаров, сообщила, что ограничила беспошлинные продажи даже той продукции, которая не была включена в санкционный список.

Обходные пути

В то же время, финскую прессу беспокоит факт того, что далеко не все бизнесмены их страны проявили «сознательность» и отказались от торговли с РФ. Так, в августе 2022-го возобновился и даже подрос экспорт в Россию меха норки и лисы, прекратившийся было в начале прошлого года.

Санкции ЕС запрещают ввоз в Россию предметов роскоши, которые стоят более трёхсот евро. Таким образом, под запрет подпадает и продукция из меха. Санкции, однако, не касаются необработанных шкур и меха, чем и пользуются некоторые продавцы этого товара.

При этом никакой информации о них финской прессе получить не удается. В СМИ жалуются на то, что таможенники и прочие госструктуры не раскрывают названий компаний, экспортирующих в РФ шкурки и меха.

Там же, где на возможность легальной торговли наложен запрет, некоторые фирмы действуют нелегально. В начале июня финская пресса сообщила о том, что таможенное управление страны открыло свыше четырехсот дел в отношении компаний, которые подозреваются в нарушении санкционного режима, ограничивающего возможность поставок товаров в Россию.

Сообщается, что эти компании действовали обходным путём. Они «на бумаге» осуществляли поставки в страны среднеазиатского региона, граничащие с Россией. Однако, как утверждают в финской таможне, на самом деле партии товаров, якобы предназначенных для Средней Азии, перенаправлялись в РФ.

Только за последний месяц было зафиксировано не менее шестидесяти подобных эпизодов. Сами Ракшит рассказывает, что в последнее время поставки любых товаров в страны Средней Азии становятся предметом особо пристального внимания со стороны финской таможни.

По словам Ракшита, причиной возникших подозрений стало резкое многократное увеличение объема поставок в государства среднеазиатского региона. По данным таможни, примерно каждая четвертая партия товаров, поставляемая в страны Средней Азии, перенаправляется на российский рынок.

Александр Демьянчук/ТАСС Граница между Финляндией и Россией

В частности, если верить информации таможенного управления, в десятки раз возрос объем поставляемого через Финляндию технического оборудования, микрочипов и разного рода агрегатов. Финские таможенники уверены, что такую динамику сложно объяснить повышением спроса на данную продукцию в Средней Азии.

По их словам, на самом деле многие партии таких товаров либо возвращаются в Россию, либо не доходят до получателей в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и других странах региона, так и не покидая территории РФ.

На сегодняшний день до суда дошли уже около десяти дел, возбужденных против финских бизнесменов, заподозренных в ввозе «санкционки» в Россию. В нескольких случаях подозреваемые были признаны виновными и осуждены.

Надо отметить, что Финляндия, судя по всему, стала лишь небольшой частью огромной мозаики. Недавно издание Financial Times опубликовало данные о том, что только половина подсанкционных товаров, которые везли из Евросоюза в страны Таможенного союза ЕАЭС (Армения, Киргизстан и Казахстан), достигли конечного пункта назначения.

По информации издания, общий объем такого «растворившегося» за последнее время товара составил миллиард евро. Исходя из этих данных, политики стран ЕС приходят к выводу, что сейчас важно не столько вводить новые санкционные пакеты против России, сколько обеспечить контроль за выполнением предыдущих. Как свидетельствуют эксперты, в санкционном «заборе» осталось слишком много «дыр», которые очень трудно все полностью «законопатить».

И эстонцы тоже

В этом плане интересно сравнить ситуацию в Финляндии с тем, что творится на территории ее ближайшей соседки по ЕС, а теперь и НАТО — Эстонии. Недавно под огонь жёсткой критики угодило эстонское судоходное предприятие Hansa Shipping. Журналисты выяснили, что корабли этой компании до сих пор совершают рейсы из порта Мууга в Калининград.

Главе Hansa Shipping Антсу Ратасу пришлось оправдываться. Припертый прессой к стене, он поспешил заявить о том, что, мол, предприятие практически не перевозит товары между Эстонией и Россией. «Если и перевозим, то незначительные объемы», — испуганно бормотал Ратас, путаясь в показаниях. По словам директора Hansa Shipping, товары, перевозимые на их судах, в основном принадлежат предприятиям из разных стран Евросоюза, но не из Эстонии.

Поучительно, что там, где собственные власти напрямую запрещают эстонским предприятиям сотрудничать с россиянами, оставшийся бесхозным «кусок пирога» пытаются перехватить компании из других стран Балтии.

В прошлом году эстонское государственное предприятие Operail перестало перевозить российские и белорусские грузы. Этим воспользовалась латвийская госкомпания LDz Cargo, которая в текущем году начала перевозить грузы из эстонских портов в Россию.

Однако объемы там небольшие, кроме того, не используется латвийская инфраструктура, что означает меньшие доходы, чем от транзитных грузов, двигающихся непосредственно по территории Латвии.

Отвечая на вопросы националистов своей страны о том, почему бы не проявить «принципиальность» и тоже не запретить такие перевозки, латвийский министр сообщения Янис Витенбергс подчеркивает: «Если мы говорим о примере Эстонии, то у них теперь частные перевозчики, которые везут эти грузы. И в Латвии есть другие игроки, есть такие и в Литве. Если бы было какое-то локальное решение запретить LDz Cargo делать это (перевозить российские грузы. — Прим. авт.), нет гарантий, что этим не займутся другие коммерсанты, работающие в Балтии…»

В мае 2023-го эстонские СМИ сообщили, что, невзирая на принятые десять пакетов санкций, экспорт из этой прибалтийской республики в Россию в марте текущего года (по сравнению с мартом 2022-го) вырос на 17 млн евро.

Сотрудник Министерства иностранных дел Эстонии Тынис Нирк утверждает, что не менее трех четвертей продукции, экспортируемой из Эстонии в Россию, не имеет эстонского происхождения. Такая ситуация вызывает озабоченность местных госорганов.

18 мая Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия и Польша договорились усилить пограничный контроль и наладить обмен информацией между своими таможенными органами.

Представители этих стран отмечают, что спустя пятнадцать месяцев после начала действия беспрецедентных антироссийских санкций «Россия придумала множество способов их обхода».