В своем Пасхальном поздравлении в воскресенье, 5 мая, Владимир Зеленский огорошил многих зрителей. «Мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — произнёс бывший шоумен, а ныне политик, и по соцсетям тут же разлетелась шутка. Люди предположили, что, видимо, сотрудники ТЦК (аналог российских военкоматов) в своём рвении настолько преисполнились, что мобилизовали Всевышнего.

Иван Шилов ИА Регнум

Широко разошедшееся видео было записано у Софийского собора в Киеве, в ролике среди прочего показали выставку икон, написанных на ящиках от боеприпасов. По словам Зеленского, эти иконы — доказательство, что «Небо с украинцами». А сами украинцы, по его словам, становятся на колени только при молитве, но никогда перед «захватчиками и оккупантами».

В тот же день, 5 мая, украинская служба «Радио Свобода»* выпустила интервью с главой «Православной церкви Украины» Сергеем Думенко, также известным как «митрополит Епифаний». Интервью записали перед праздником, в нём Думенко активно нахваливал своего патрона.

«Президент Владимир Зеленский тоже изменился. Он понял, что церковь тоже играет важную роль в жизни украинского общества, в государственном строительстве, ведь церковь — это духовное основание, на котором мы строим тело украинской державы. Оно невидимое, сразу не все видят и не все понимают, но со временем приходят к осознанию. И мы видим, что президент хорошо понял, какую роль играет церковь», — сказал глава «ПЦУ».

В свою очередь общавшаяся с Думенко журналистка Власта Лазур сообщила ему «народную расшифровку» аббревиатуры спецслужбы СБУ — «Служба Божья Украины». В ответ лидер «ПЦУ» улыбнулся и одобрил репрессии по отношению к каноничной Украинской православной церкви.

Ненависть Думенко легко объяснима: несмотря на запреты, люди массово идут именно в её храмы.

Такие разные богослужения

Предстоятель УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл пасхальную службу в Киево-Печерской Лавре — в ещё не отнятом у православных храме во имя преподобного Агапита Печерского. Прихожане понимали, что серьёзно рискуют — угрожают как националисты-активисты, так и государство, — но всё равно в храме яблоку негде упасть.

Думенко же служил в Михайловском соборе. На службе присутствовал пятый президент Украины, один из создателей «ПЦУ» Пётр Порошенко. Казалось, оператор намеренно не показывал общих планов, чтобы не было видно, что храм едва заполнен наполовину. Не обошлось и без конфуза. Когда Думенко служил на паперти, в его пасхальном трёхсвечнике погасли свечи. Молодой послушник с помощью зажигалки пытался их зажечь — получилось не сразу.

Примечательно, что украинские СМИ крайне скупо освещали богослужение в Михайловском соборе. А на главной странице популярного издания «Украинская правда» 5 мая красовалось не обращение Думенко, а статья предстоятеля Украинской греко-католической церкви Святослава.

УГКЦ как церковь восточного обряда отмечает Пасху вместе с «классическими» православными — по александрийской пасхалии. Рождество — непереходящий праздник и отмечается по солнечному календарю, а Пасха — праздник переходящий, уточняется по календарю лунному. Поэтому УПЦ, УГКЦ и «ПЦУ» праздновали в один день.

Но праздновали очень по-разному.

Танцующие черти и яйца с пулемётами

Как давно принято в украинской политической культуре, просто промолчать и порадоваться за других многие не смогли. Так, народный депутат Марьяна Безуглая в Великую субботу призвала украинцев не демонстрировать куличи.

«Почему мобилизованный воин должен видеть, как вы пекли паску у себя в тылу во всех ракурсах? Когда знакомые военные приезжают в Киев, то часто жалуются, а вы не о**ели? Война идёт!»— недоумевала член «Слуги народа».

А на следующий день она вовсе объявила себя агностиком и сообщила, что не видит смысла «писать что-то о древних ритуалах».

Активисты же «ПЦУ» не упустили случая, чтобы превратить Пасху в сомнительный карнавал, уделив особое внимание поздравительным открыткам. Художник Алексей Кустовский предложил свой вариант — с изображениями дронов, истребителя F-16, ЗРК Patriot и пасхальными яйцами с нарисованными на них вооружениями.

«Такими как бы «пасхальными» рисуночками поздравляют сегодня друг друга украинские нацики. Я правильно понимаю: они предлагают побить эти «яички» друг о друга? Или они не в курсе, что делают с крашеными яйцами, согласно пасхальным традициям?» — прокомментировал творческие порывы политолог Владимир Корнилов.

Кто-то выкладывал яйца, изукрашенные матерными посланиями, не обошел креатив и пасхальные куличи: причем если одни истыкали их желто-голубыми флажками, то нашлись и умельцы, испекшие «паски» с выведенной глазурью надписью «Ухилянт». Нашлись и те, кто пошёл еще дальше. В соцсетях появилось видео с кладбища, как несколько человек в костюме чертей и православных священников танцуют возле собравшихся помянуть близких — не дают людям этого сделать.

Прославилась и одна из украинских патрульных полицейских в Одессе.

«На*** (зачем — Ред.) мне эту церковь охранять? Ну, прилетит туда — ничего страшного, это же всего лишь минус 30 людей, а не минус 100», — заявила она в ролике, который сама же опубликовала. После скандала полицейскую отстранили от службы.

Примечательно и поведение украинских военных. Главком ВСУ Александр Сырский украинцев с Пасхой поздравил. А вот наиболее «медийные» украинские военные-блогеры — нет. Часть из них отмечала совпавшее с Пасхой 10-летие создания «Азова»**. «Какие боги, такие и яйца», — написал у себя в телеграм-канале бывший «азовец», а ныне — боец РДК** Алексей Лёвкин сообщение одного из «правых» пабликов.

На фото, прикреплённом к записи, запечатлена ручная граната с надписью «Один. Вальхалла».

Верующих пугали обстрелами

В то же время прихожане канонической православной церкви массово шли на службы, невзирая на опасность и запреты. Людской поток к храмам не прекращался всю Великую субботу.

«На Украине власти под предлогом комендантского часа запретили людям посещать пасхальный крестный ход. И паски, как на Украине называют куличи, украинцы светят сегодня, посещая праздничные службы.

У храмов столпотворения — очереди верующих. Это запретить предлога не нашли, но всё равно рекомендовали не посещать храмы во время празднования Пасхи, ссылаясь на потенциальные соображения безопасности — пугали обстрелами, которых, конечно же не было», — написал бывший народный депутат Украины Олег Царёв.

В соцсети выкладывали фотографии из квартир священников, у которых «ПЦУ» отобрала приходы: прямо в квартирах прошли пасхальные богослужения, на которые пришли верующие. «Перешедшие» же раскольникам церкви стояли полупустыми.

Власти Украины, потратившие множество сил и ресурсов, так и не смогли сделать «ПЦУ» народной церковью. А украинцы четко показали, что понимают, где искать благодати, а где её нет и не может быть.

*СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

**организация признана экстремистской и запрещена в РФ