Материалы с тегом «УПЦ»
Митрополита Черкасского Феодосия госпитализировали после обыска СБУ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирёв) госпитализирован на Украине после обыска СБУ в его доме. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Черкасской епархии канонической УПЦ в своём Telegram-канале. «В связи с ухудшением состояния здоровья, спровоцированным гипертоническим кризом, по...
27 февраля 2024
Сторонники УПЦ выгнали раскольников из захваченного храма в Вышгороде
Последователи раскольнической Православной церкви Украины 24 февраля попытались захватить Пантелеимоновский храм канонической Украинской православной церкви в Вышгороде в Киевской области, но после многочасового противостояния местные прихожане их выгнали. Об этом сообщил украинский телеканал...
24 февраля 2024
Украинский суд приговорил священника УПЦ МП к пяти годам тюрьмы
Суд на Украине назначил настоятелю храма канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Днепропетровской области пять лет заключения. Тюремный срок священнику дали за поддержку России, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в официальном Telegram-канале. «По...
13 февраля 2024
И. о. главы Конституционного суда Украины задекларировал собственный храм
Исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый внёс в декларацию о доходах собственный храм. Он принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП; самопровозглашённая канонически непризнанная православная церковь, созданная на Украине в 1992 году...
12 февраля 2024
Сотрудники СБУ пришли с обыском в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 февраля прибыли в Киево-Печерскую лавру с обыском. Об этом заявил представляющий интересы канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман. «Только что сообщили, что в лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска», — написал...
9 февраля 2024
На Западной Украине избили митрополита канонической УПЦ Лонгина
В Черновицкой области на Западной Украине избили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина. Об этом 6 февраля сообщил Союз православных журналистов. «Постучали три раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого...
6 февраля 2024
В ПЦУ исключили Александра Невского из числа святых — СМИ
Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает украинское агентство УНН. «Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя...
3 февраля 2024
На Западной Украине раскольники выгнали настоятеля и захватили храм УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области и выгнали настоятеля. Как 28 января сообщила местная епархия, полиция в конфликт не вмешалась. «Местные сторонники ПЦУ при...
28 января 2024
Экс-премьер Украины счёл США виновными в захвате храмов УПЦ
Захваты храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны проходят по плану США, глава киевского режим Владимир Зеленский далёк от этих вопросов и просто выполняет данные ему американцами команды. Такое мнение 26 января высказал бывший премьер-министр Украины Николай...
26 января 2024
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захватили сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Волынской области. Об этом 10 января сообщает на своем сайте Союз православных журналистов (СПЖ). «Сторонники ПЦУ захватили храм Украинской Православной Церкви в честь...
11 января 2024
В США растёт интерес к православию, заявил епископ
Нападки на Православную церковь, которые происходили в последние годы в мире, способствовали тому, что всё больше рядовых американцев стали уделять внимание православию. Об этом рассказал епископ Иероним (Шо), принявший православие в Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) в 1960-е годы. Он отметил, что...
7 января 2024
У митрополита УПЦ произошёл сердечный приступ при досмотре на блокпосте
Во время досмотра на одном из блокпостов в Киеве у митрополита Банченского Лонгина канонической УПЦ (Украинской православной церкви) случился сердечный приступ. Об этом сообщила пресс-служба Банченского монастыря в социальной сети. Архиерей ездил по украинской столице, перемещаясь между больницами...
26 декабря 2023
Многодетный священник канонической УПЦ в Луцке получил повестку в военкомат
В украинском Луцке повестку в военкомат получил священник канонической УПЦ (Украинской православной церкви) и многодетный отец протоиерей Иоанн Пипаш. Об этом рассказали в Союзе православных журналистов. «Многодетный настоятель Иоанно-Богословского храма УПЦ в Луцке протоиерей Иоанн Пипаш сообщил...
12 декабря 2023
В Киево-Печерской лавре полицейские силой отобрали у монаха пакет с едой
Сотрудники киевской полиции силой воспрепятствовали передаче еды насельнику Киево-Печерской лавры архимандриту Варнаве. Видео инцидента опубликовала Украинская православная церковь (УПЦ) в Telegram-канале. На кадрах видно, как полицейские в балаклавах не разрешают мужчине передать пакет с...
8 декабря 2023
Власти США встревожены масштабными гонениями на каноническую УПЦ
Гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) уже начали беспокоить США и ООН, сообщило 3 декабря «РИА Новости», ссылаясь на информацию от пресс-службы УПЦ. По данным агентства, Вашингтон и руководство ООН призывают украинские власти снизить напряжённость, вызванную притеснением...
3 декабря 2023
СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру УПЦ на Западной Украине
Украинские силовики провели обыски в Свято-Успенской Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области, сообщило 30 ноября издание «Обозреватель» в Telegram-канале. По данным источников издания, представители СБУ посетили территорию религиозного объекта утром 30...
30 ноября 2023
Силовики оцепили Свято-Николаевский собор в Тернопольской области
Силовики оцепили Кременецкий Свято-Николаевский кафедральний собор в Тернопольской области. Об этом сообщил Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram-канале. Сообщается, что полиция оцепила собор примерно в 6 часов утра. На его территории располагается...
новость часа
30 ноября 2023
Вандалы устроили погром в одном из зданий Киево-Печерской лавры
В одном из строений Киево-Печерской лавры вандалы разбили окна, вырвали защитные ставни и разбросали церковные свечи на улице монастыря. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман в своём Telegram-канале. «Сегодня 26 ноября 2023 года в пять часов утра в Киево-Печерской лавре в 42-м корпусе были выбиты...
26 ноября 2023
Адвокат Киевской лавры сообщил о ложных сообщениях от злоумышленников
Протоиерей Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печерской лавры в качестве адвоката, предупредил, что злоумышленники пишут священникам разных епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от его имени. Об этом юрист сообщил в своём Telegram-канале. По словам адвоката, так...
новость часа
15 ноября 2023
В украинском селе Чечелиевка захватили Покровский храм канонической УПЦ
В Кировоградской области группа людей в балаклавах и камуфляже захватила Покровский храм Александрийской епархии канонической Украинской православной церкви в селе Чечелиевка. О происшествии сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). Очевидцы отметили, что в захвате участвовали представители...
13 ноября 2023