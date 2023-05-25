В субботу, 4 мая, Министерство внутренних дел России объявило в розыск Владимира Зеленского и пятого президента Украины Петра Порошенко. Вскоре к ним добавились и другие деятели киевского режима постмайданного периода.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди них экс-министр внутренних дел Арсен Аваков (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), экс-глава МИД Павел Климкин, экс-секретарь СНБО Алексей Данилов, бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, экс-министр информационной политики Юрий Стець и бывший спикер Верховной рады Владимир Гройсман. По сути, это главные фигуры верхушки киевского режима с 2014 года, причастные к тяжким преступлениям.

При этом в разыскных карточках не указаны статьи, по которым обвиняются фигуранты. А это важно. Одно дело, если Зеленского обвинят в мошенничестве или оправдании геноцида, а другое — в осуществлении террористической деятельности. Разные статьи УК ведут к разным действиям России.

Впрочем, многое понятно уже сейчас.

Ключевое — переговоров не будет. Москва не собирается общаться не только с Владимиром Зеленским, у которого в ночь на 21 мая истекает президентский срок и фактически заканчивается легитимность, но и с любыми представителями постмайданной власти. За стол с преступниками российские переговорщики не сядут.

Официальные лица России не раз заявляли, что Зеленский и его предшественник Порошенко — персоны, чьи преступления нуждаются в расследовании, а они сами должны будут предстать перед специальным трибуналом, отметил в комментарии ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

В свою очередь, политолог Антон Хащенко допускает, что объявленные в розыск Зеленский и компания теряют не только статус возможных переговорщиков, но и гарантии личной неприкосновенности, не заявляемые публично, в том числе от Запада. «Это создаёт дополнительное психологическое давление на указанных лиц (и прежде всего, персонально Зеленского). А страх — штука серьёзная, разъедающая изнутри. Заставляющая нервничать и ошибаться», — уверен Хащенко.

Ультиматум Вашингтону

До последнего времени наиболее вероятным сценарием дипломатического разрешения украинского конфликта считались российско-американские договорённости через украинскую прокладку, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

То есть по итогам российско-американских переговоров Москва заключала бы мирное соглашение с новым руководителем Украины, а США признали бы это как её суверенную волю. И, разумеется, заявили бы, что победили — ведь им удалось сохранить независимое украинское государство.

Сейчас же подобный сценарий практически невозможен. Значительная часть прозападных сменщиков Зеленского — в розыске. Тем самым Москва делает бессмысленной возможную замену Западом Зеленского, неуправляемого и нелегитимного лидера, на другого майданного персонажа.

«Фактически объявляется новая цель-минимум спецоперации — устранение преступников от власти, чтобы они больше не могли угрожать безопасности России», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Россия фактически поставила Америке ультиматум: либо к власти на Украине приходят люди, не связанные с Майданом (то есть денацификация проходит до заключения мирного соглашения), либо СВО продолжится до полного демонтажа украинского государства с последующими прямыми переговорами между РФ и США.

Отсюда вытекает второй вывод из факта подачи в розыск украинских деятелей: российская элита чётко обозначила свою позицию.

«СВО будет продолжаться достаточно долго»

В 2022–2023 годах в России были относительно сильны позиции тех, кто выступал за компромиссы с Западом за счёт российских национальных интересов, за попытку «вернуть всё, как было». Сейчас же Москва продемонстрировала готовность окончательно решить украинскую проблему.

Сегодня сценарий прихода к власти на Украине немайданных персонажей практически нереален. Даже если это случится, через один-два избирательных цикла этим государством снова будут управлять прозападные лидеры. Поэтому Москва и видит главной целью его демонтаж.

«Ставка сделана на военное решение конфликта, СВО будет продолжаться достаточно долго. Скверная новость для политических украинцев», — заявил ИА Регнум глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Кроме того, помимо лишения представителей постмайданной власти легитимности, Москва посылает сигнал третьим странам. По мнению эксперта, Россия получает возможность признания всех лиц, которые взаимодействуют с Зеленским, его пособниками или сообщниками. А это может означать, что выезд Зеленского ограничат как минимум в дружественные Москве страны.

Еще недавно подобный шаг казался чрезмерным — в отличие от западных стран РФ никогда не призывала своих партнеров (не путать с союзниками) выбирать между ней и её врагами. Хотя бы потому, что в условиях западного давления просьбы могли бы привести к обратному эффекту. Однако сейчас, когда успех на фронте ежедневно развивается, а Украина также ежедневно теряет территории, людей и западную технику, можно и попросить российских партнёров наконец определиться.