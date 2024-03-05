Материалы с тегом «Петр Порошенко»
Политолог объяснил слова депутата Рады о двух способах вернуться с фронта
Публичная критика в адрес главы киевского режима из уст депутата Верховной рады за нежелание беречь людские ресурсы на фронте является не чем иным, как проявлением противоречий двух кланов в правящей верхушке нынешней Украины. Один из них сориентирован на США, другой — на Великобританию. Так...
5 марта 2024
В Крыму назвали виновников энергетической блокады полуострова
Решение об энергоблокаде Крымского полуострова принималось бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Инструкции власти по технической части получали из США, заявил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов. Как пояснил Константинов, организация энергоблокады не была...
29 февраля 2024
Липецкую фабрику Порошенко передали в доход России
Акции липецкой кондитерской фабрики «Рошен», принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко,его сыну Алексею и генеральному директору предприятия Олегу Казакову,передадут в доход Российской Федерации. Такое решение после обращения Генеральной прокуратуры принял Октябрьский районный суд...
19 февраля 2024
Порошенко рассказал, почему его не выпустили с Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны на Мюнхенскую конференцию по безопасности, и в главном управлении разведки минобороны (ГУР) Украины объяснили это решение тем, что Порошенко якобы грозит за пределами страны смертельная опасность, заявил 14 февраля бывший глава...
новость часа
14 февраля 2024
Порошенко вступился за Залужного и потребовал очистить офис Зеленского
Чистку украинского руководства следует начать с офиса главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил 7 февраля в Верховной раде экс-президент Украины Пётр Порошенко. «Следует очистить власть, сделать перезагрузку власти, начав с недобитков в офисе президента. Начните с себя, а от...
7 февраля 2024
На Украине завершилось расследование по делу о госизмене Порошенко
Украинские правоохранительные органы завершили расследование по делу о госизмене, в котором фигурирует экс-глава киевского режима, председатель партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, сообщило киевского информационное агентство «Главком» со ссылкой на Госбюро расследований Украины (ГБР)...
7 февраля 2024
Порошенко рассказал, что должна сделать Европа, чтобы пить чай в Крыму
Положение украинских военных на поле боя кардинально отличается от радужных рассказов киевских властей. ВСУ нужно больше оружия от Запада, чтобы исправить ситуацию, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Figaro. По словам Порошенко, киевский режим «надел на людей розовые очки»...
новость часа
3 февраля 2024
Зеленский vs Залужный. Что стоит за конфликтом во власти Украины
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отказались заменить Валерия Залужного на посту главкома ВСУ, написала 30 января британская газета The Times со ссылкой на источники...
31 января 2024
В ЕС шокированы слухами об увольнении Залужного — Порошенко
Украинские союзники в Европе бурно отреагировали на появившиеся слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отметил 29 января экс-президент Украины Пётр Порошенко. «У наших партнёров шок от самих слухов (об увольнении генерала. — Прим. ред.). Лучшее, что ещё можно сделать, —...
29 января 2024
Порошенко в ноябре получил $987 тысяч от минфина Венгрии
Бывший президент Украины Пётр Порошенко получил в ноябре от венгерского министерства финансов около 987 тысяч долларов перед несостоявшейся встречей с премьер-министром Виктором Орбаном. Соответствующие сведения из единого реестра деклараций появились на сайте украинского нацагентства по...
22 декабря 2023
Порошенко заявил, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов
Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов, заявил 20 декабря в Верховной Раде бывший президент Украины Пётр Порошенко, запись выступления которого была опубликована на YouTube телеканалом «Прямой». «Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не...
20 декабря 2023
Не выпущенный в США Порошенко заявил, что в ответ потребует возбудить дело
Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, которого не выпустили в США, потребует возбудить уголовное дело. Об этом он заявил на брифинге партии. «Не можем оставить без ответа незаконные действия руководства пограничников, парламента, СБУ, на...
4 декабря 2023
СБУ объяснила, почему Порошенко не выпустили за границу
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что рекомендовала ряду государственных органов не выпускать бывшего президента Петра Порошенко за границу. В качестве причины силовики указали риск его «использования» политиками с антиукраинской позицией. Об этом СБУ сообщила в Telegram-канале. Ссылаясь...
2 декабря 2023
Порошенко заявил, что его не выпустили из страны по приказу Зеленского
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что утром его не выпустили из страны по приказу лидера киевского режима Владимира Зеленского. Пограничники запретили ему выезд, хотя на руках у политика были распоряжения, в которых указывалось о наличии у него международной командировки в Польшу и...
1 декабря 2023
Порошенко не выпустили с Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили за границу из-за того, что Рада отменила выписанную ему командировку, сообщило 1 декабря украинское издание «Страна. ua». «Его командировку за границу отменили. Именно поэтому его не пропустили через государственную границу Украины», — пояснил...
1 декабря 2023