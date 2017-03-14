Брюссель, 14 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Власти Бельгии могут рассмотреть инициативу оппозиционной партии «Фламандский интерес» о запрете визитов турецких политиков в страну на фоне дипломатической напряженности между Турцией и Нидерландами, пишет газета «Известия».

alexeyklyukin Турция

Лидер партии Том Ван Грикен заявил о необходимости поддержать политику Нидерландов в отношении Турции. По его словам, другие страны не должны влиять на политическую ситуацию в странах ЕС.

Требование Турции провести митинг с участием турецких официальных лиц является «прямым вмешательством» во внутренние дела ЕС, считает политик. Ван Грикен отметил, что с Нидерландами солидарны партии многих стран ЕС и вскоре они «покажут эту солидарность».

Парламент Бельгии в ближайшее время рассмотрит вопрос о запрете на въезд в страну турецким политикам, сказал лидер оппозиционной партии. Ранее о поддержке запрета на въезд в страну турецким министрам заявил канцлер Австрии Кристиан Керн.

Напомним, турецкая община в Нидерландах запланировала митинг в Роттердаме в поддержку конституционной реформы в Турции, референдум по которой пройдет 16 апреля.

На этом митинге должен был выступить министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Однако власти Нидерландов запретили его самолету приземляться на голландской территории, объяснив отказ вопросами безопасности.

Тогда в Нидерланды прибыла турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя. Но власти Нидерландов объявили её «нежелательным иностранцем» и грубо выдворили из страны. Сам митинг в Роттердаме власти также запретили, однако мирная акция все же была проведена, за различные нарушения на митинге были арестованы шесть человек.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов «фашистами» и пригрозил жесткими ответными мерами. Временный поверенный в делах Нидерландов в Анкаре был вызван в турецкий МИД, где ему была вручена нота протеста в связи с недружественными действиями властей его страны.

Позже вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш объявил о запрете на въезд в республику послу Нидерландов, который находился в отпуске. Также вице-премьер подчеркнул, что отменяются все государственные встречи на высоком уровне с Нидерландами. Он пояснил, что это касается мероприятий министерского уровня и выше. Отменены и все дипломатические рейсы из Голландии.