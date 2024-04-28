Европарламент ополчился на Грузию — прозападную страну постсоветского пространства и первую жертву цветной революции в регионе. В четверг, 25 апреля, 425 голосами «за» при 25 «против» и 30 воздержавшимися депутаты приняли резолюцию, осуждающую власти страны.

ТАСС/EPA/DAVID MDZINARISHVILI

Во-первых, Евросоюз намерен ввести санкции против основателя правящей партии и фактического руководителя Грузии Бидзины Иванишвили «за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии и работу против интересов её народа». Бидзину европейские СМИ чуть ли не открыто называют «пророссийским олигархом».

Во-вторых, Грузия должна освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

В-третьих, от Тбилиси требуют отозвать поправки к конституции, направленные «против ЛГБТ-сообщества (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ)». Речь о запрете на усыновления детей гомосексуальными парами, закрепление статуса брака как союза между мужчинами и женщинами, а также запрете ЛГБТ-пропаганды и соответствующих митингов.

При этом самая скандальная часть резолюции касается законопроекта об иноагентах. 17 апреля грузинский парламент, несмотря на шумное возмущение оппозиции, в первом чтении принял документ, подсвечивающий НПО и СМИ, работающие в интересах Запада. Если эти структуры получают более 20% финансирования из-за границы, они обязаны зарегистрироваться в статусе даже не иноагентов, а «преследующих интересы иностранной державы».

Евродепутаты требуют от Тбилиси отменить закон. По их мнению, «переговоры о вступлении в ЕС не следует начинать, пока этот закон является частью правовой системы Грузии». Более того, они требуют от Евросоюза в случае окончательно принятия закона остановить всю финансовую помощь грузинскому государству и ввести санкции против депутатов, которые голосовали «за». Вдобавок евродепутаты угрожают застопорить либерализацию визового режима между Грузией и ЕС.

Истерику Европарламента авторы резолюции объясняют тем, что закон об иноагентах якобы дискредитирует прозападные силы страны (которые фактически находятся на европейском или американском финансовом обеспечении).

На первый взгляд, реакция ЕС выглядит странно: грузинские власти не собираются вводить санкции в отношении иноагентов — лишь контролировать их. Тем более что в западных странах подобные законы уже существуют.

«В Евросоюзе разработан рекомендательный протокол для всех государств-участников о принятии своих законов об иноагентах — для предотвращения идеологической работы со стороны Китая и ряда других государств.

Во Франции он уже находится в разработке. В США и Великобритании, напомню, законы об иноагентах уже действуют, и по ним довольно много уголовных приговоров», — рассказал ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

В то же время для Запада грузинский закон действительно представляет серьёзную угрозу — и региональную, и глобальную.

По словам Мендковича, для США и ЕС крайне важно сохранять на территории СНГ максимальное число стран с благоприятным режимом — для непрозрачного финансирования политической деятельности. Так можно вести подрывную деятельность против России на территории, например, Казахстана, Кыргызстана или Грузии. А если же там вводится более жесткий контроль за финансированием политических сил иностранцами, возникают проблемы.

И они уже возникли, когда аналогичный закон приняли в Кыргызстане и (хоть и под другим названием) в Казахстане.

«Повторение аналогичного опыта в странах Закавказья вызывает беспокойство у американских спонсоров. Им приходится искать новые подпольные схемы для финансирования и хищения денег, что американские НПО любят делать.

Поэтому естественно, что американцы готовы до последнего, буквально на улицах драться против того, чтобы принимались новые законы об иноагентах», — утверждает Никита Мендкович в комментарии ИА Регнум.

К тому же подобная ситуация может повториться и за пределами постсоветского пространства. Если она распространится на другие регионы мира, США придётся полностью пересмотреть свою политику, отказаться от применения так называемой мягкой силы.

«А западники по-иному работать не любят и не умеют. Им важно выдавать свою активность за движение демократических сил, а при прозрачном финансировании этого сделать не получится», — резюмирует Мендкович.

В самой же Грузии глобальные амбиции Запада не оценили. Власти страны очень резко отреагировали на инициативу евродепутатов. Министр культуры Грузии Теа Цулукиани прямо обвинила Европарламент в том, что там «принимаются законы за деньги». А её коллеги добавили, что европейские депутаты пытаются распространять откровенное зло.

«Это не имеет ничего общего ни с Европой, ни с европейскостью, это абсолютно аморально и категорически неприемлемо для грузинского общества», — утверждает лидер фракции «Мечты» в парламенте Мамука Мдинарадзе.

Попутно грузинские депутаты напомнили, что подобные резолюции вкупе с предыдущими действиями Запада, например отказом предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, когда его дали менее готовым Молдавии и Украине, приводят к разочарованию страны в евроатлантической интеграции.

В то же время, по словам спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, принятое Европарламентом решение бьёт в первую очередь не по Грузии, а по Евросоюзу.

«Вызывает сожаление, что процесс интеграции Грузии в Европейский Союз используется некоторыми депутатами Европарламента как инструмент для продвижения собственной политической повестки. И это в первую очередь наносит ущерб престижу Европейского Союза в глазах грузинского народа», — заявил Папуашвили.

Ключевой момент заключается в том, что грузинские власти уверены: реальная причина появления осуждающей резолюции — не законы об иноагентах и ЛГБТ.

«Это наказание за то, что мы не сделали. За то, что не открыли второй фронт», — уверена министр культуры Теа Цулукиани.

Фактически Грузию наказывают за отказ конфликтовать с Россией.

Чем шире будет распространяться это мнение (в том числе из-за резолюций Европарламента), тем лучше для Москвы. Долгое время грузинам рассказывали, что евроатлантический путь развития, выбранный ими еще в начале нулевых, ведёт в светлое будущее. Сейчас же получается, что цена этого будущего — разрушительный конфликт с ядерной державой.

Брюссель сам поставил Грузию перед выбором: пожертвовать собственным государством ради выживания киевского режима или, в случае отказа, получить наказание от Евросоюза. Осознав это, грузинское общество изменит своё отношение к ЕС. Процесс уже начался.