Житель Санкт-Петербурга Глеб с нетерпением ждал апреля 2024 года. В этом месяце должна была исполниться давняя мечта парня — побывать на концерте Мадонны. Были куплены билеты авиакомпании Turkish Airlines до мексиканских Канкуна и Мехико, забронированы отели. Но на концерт Глеб не попал, потому что у него… российский паспорт.

Иван Шилов ИА Регнум

В пятницу, 19 апреля, в стамбульском аэропорту Глеб подошёл к стойке перед выходом на посадку. В руках держал паспорт. Работник аэропорта попросил его подойти к другой стойке. Увидев документ парня, негромко сказал: «А, еще один русский…».

За стойкой, к которой подошёл Глеб, стояла девушка. Едва взглянув на российский паспорт, она крикнула «Вы не летите!» и перечеркнула посадочный талон.

«А другая женщина схватила мои два паспорта и четыре паспорта другого россиянина, который тоже летел на концерт Мадонны. Она взяла вместе наши паспорта и просто швырнула ими в нас», — возмущается Глеб в своём посте в соцсети.

При этом у товарища парня по несчастью раньше был пятилетний «шенген» и британская бизнес-виза, но в аэропорту сказали, что у него «маленькая история путешествий».

«Небольшая математика: 1500$ за билеты из России до Канкуна, 190$ за билеты из Канкуна в Мехико, 1750$ отель в Канкуне, 200$ отель в Мехико, 500$ билет на Мадонну плюс 650$ меня заставили купить билет домой. Все расчеты на одного человека.

Примерно 4.800$ (430 000₽) я потерял. Ведь билеты невозвратные, бронь отеля оплачена, а обратно я полетел за свой счет. Turkish Airlines чистыми деньгами получили от меня 2.150$ за билеты, это почти 200.000! За эту сумму я получил дискриминацию по паспорту, испорченное настроение, а самое страшное это то, что я так и не исполню свою давнюю мечту — увидеть Мадонну и побывать на ее концерте», — написал Глеб.

«Не бывали в таких могущественных странах»

Еще одна россиянка — Элина к поездке в Мексику подготовилась основательно. Задолго до даты вылета купила билеты, получила мексиканскую визу, запаслась приглашением в страну от подруги — резидента Мексики. У Элины были «шенген» и американская виза. А в Канкуне девушка уже отдыхала в 2022 году — тогда её без проблем пустили в страну.

На этот раз в стамбульском аэропорту Элину встретили сотрудники Gozen Security — частной компании, оказывающей услуги безопасности на транспорте. Turkish Airlines — её клиент. У девушки проверили документы и заявили, что она не летит, поскольку «недостаточно путешествует».

Элина отправилась к представителям Turkish Airlines, но там ничем не помогли, порекомендовав обращаться к Gozen Security. В течение нескольких часов девушка переходила от работников одной компании к другой, но проблема не решилась. В итоге Элина потеряла около 300 тысяч рублей. По её словам, на тот рейс не попали еще около 30 россиян.

А в начале апреля Turkish Airlines отказали трём россиянкам в пересадке Стамбул — Канкун с формулировкой «раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия». При этом девушки отправились в Мексику в рамках туристического пакета: у них на руках были билеты туда-обратно, бронь в гостинице и медстраховка.

«Перед вылетом обращайтесь в посольство»

С начала года в страны Латинской Америки не пустили уже около тысячи россиян. В марте Turkish Airlines отказали в пересадке из Стамбула в Буэнос-Айрес около 50 людям: просто не пустили на свой рейс. Некоторых и вовсе разворачивали у входа в самолёт.

В авиакомпании заявляют, что лишь исполняют волю принимающих сторон. В Мексику не пускают, потому что оттуда не ослабевает поток нелегальных мигрантов в США. А в Аргентине новые власти борются с «родильным туризмом»: по законам страны новорождённый автоматически получает гражданство — а потом и родители. По данным консульского отдела посольства России в Аргентине, только в 2022 году в Аргентину перебрались около двух тысяч россиян.

Если же туриста «завернут» уже в пункте назначения, везти его обратно придётся Turkish Airlines — а это дополнительные расходы. При этом деньги за «сгоревшие» билеты авиакомпания туристам не возвращает.

В службе поддержки Turkish Airlines ИА Регнум заявили, что «отмашку в отношении пассажиров авиакомпании даёт турецкая таможня, а та, в свою очередь, получает информацию от таможен других стран».

В службе поддержки советуют перед вылетом сделать запрос в посольство страны, в которую собираетесь лететь, — уточнить, готовы ли они пустить вас. Также желательно, чтобы билеты туда-обратно были куплены в рамках одной операции и исключительно напрямую у Turkish Airlines, иначе возможны проблемы.

Слово за турецкой стороной

23 апреля посольство России в Турции порекомендовало соотечественникам «подумать о целесообразности использования услуг авиакомпании Turkish Airlines».

Генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов сообщил,что российская сторона обратилась к руководству Turkish Airlines и турецкому МИДу по поводу ситуации с отстранением россиян от транзитных рейсов через Стамбул. «Внятной реакции», отметил Буравов, пока не было.

В свою очередь постоянная комиссия Совета про правам человека при президенте по международному сотрудничеству обратилась к послу Турции в России Танжу Бильгичу.

Отмечается, что члены СПЧ обеспокоены случаями «русофобии и грубых нарушений прав российских граждан» со стороны авиакомпании Turkish Airlines.

«Мы, члены Постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека, продолжаем внимательно следить за ситуацией и рассчитываем на то, что турецкие власти дадут соответствующую оценку нарушению права на свободу перемещения россиян турецкими авиаперевозчиками и будут способствовать предотвращению подобных нарушений в будущем», — говорится в обращении к послу.