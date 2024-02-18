Материалы с тегом «Туристы»
Посольство РФ призвало проживающих на Шри-Ланке россиян вернуться на Родину
Посольство России в Коломбо призвало граждан РФ, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на Родину на фоне инцидентов, участившихся в отношении россиян на острове. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства. «В связи с участившимися инцидентами с...
18 февраля 2024
Власти Приморья сообщили о строящейся в КНДР турзоне для приёма россиян
В КНДР в ближайшие годы начнёт принимать российских туристов строящаяся Вонсан-Кальмаская туристическая зона с развитой инфраструктурой, включая отели и магазины. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Приморского края. Отмечается, что 9 февраля из Владивостока в Северную Корею прибыла...
12 февраля 2024
На Бали утонул турист из России
Турист из России утонул на индонезийском острове Бали во время занятия сноркелингом. Об этом сообщил глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана. «Иностранный гражданин из России утонул сегодня утром на пляже Биас Тугель, деревня Падангбай, район Мангис, Бали. Перед...
4 февраля 2024
В Абхазии россиянин погиб из-за обрыва троса канатки
В Абхазии погиб гражданин России Сергей Бухарин из-за обрыва троса канатки в Рицинском национальном парке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики. «28-летний уроженец города Кувандык Оренбургской области Сергей Бухарин погиб, сорвавшись с канатки на территории Рицинского парка по дороге к...
3 февраля 2024
В правительстве РФ сообщили о росте внутреннего туризма на 20%
За 2023 год туристический поток внутри России составил порядка 78 миллионов поездок. Это на 20% выше по сравнению с предыдущим годом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что внутренний туризм в России не только восстановился со времён пандемии коронавируса, но и превысил...
3 февраля 2024
Россию в 2023 году посетили 8,5 млн иностранных туристов
В 2023 году поток иностранных туристов в Россию вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим годом — до 8,5 млн человек. Об этом 2 февраля сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в ходе стратегической...
2 февраля 2024
Число посетивших Грузию россиян выросло в 2023 году почти на треть
Грузию в 2023 году посетили 1,2 млн россиян, что на 31,1% больше показателя 2022 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные национальной службой статистики Грузии. «В 2023 году больше всего визитёров — 1,2 млн — было зафиксировано из Российской Федерации, что составляет 23,2% суммарного...
30 января 2024
Россиянка выпала из поезда на Шри-Ланке при попытке сделать селфи
Российская туристка выпала из поезда, пытаясь сделать селфи на Шри-Ланке. Об этом сообщило местное издание Newswire 26 января. Инцидент произошёл неподалёку от города Элла. 25-летняя россиянка ехала туда с курорта Хиккадува. Во время поездки она решила сделать селфи, но не удержалась и выпала на...
26 января 2024
Четверых россиян задержали за игру в покер на Пхукете в Таиланде
На одной из вилл на острове Пхукет в Таиланде задержали за покерным столом четверых россиян, которых заподозрили в участии в азартных играх. Об этом 23 января сообщила газета Bangkok Post. По информации издания, четырёх граждан России задержали во время игры в покер на втором этаже виллы класса...
23 января 2024
Пропавшую в Кемере российскую туристку нашли мёртвой
Генеральное консульство России в Анталье подтвердило информацию о гибели в Турции пропавшей туристки из Кирова Надежды Ярыгиной. Об этом сообщило «РИА Новости» с ссылкой на диппредставительство. «Представитель полиции города Кемера провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате...
12 января 2024
Судно с российскими туристами затонуло на Пхукете
Судно с шестью российскими туристами, в том числе четырьмя детьми, затонуло неподалеку от Пхукета, сообщил 10 января новостной портал Phuket News. Отмечается, что всех граждан России и троих членов экипажа спасли. Затонуло прогулочное судно Martini. Инцидент произошёл 9 января у острова Хе. Martini...
10 января 2024
Россиянка погибла на Филиппинах при падении машины со скалы в море
Туристка из России погибла на Филиппинах в результате падения автомобиля со скалы в море, сообщила 8 января Cebu Daily News. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 января примерно в 56 километрах к юго-западу от города Себу. В машине седан Toyota Vios красного цвета, упавшей со скалы в море...
8 января 2024
Два туриста попали под лавину в Мурманской области и погибли
В Мурманской области погибли два туриста. Их тела нашли в ущелье Рамзая в Хибинском горном массиве. Об этом 8 января сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Инцидент произошёл в городе Кировске. «Личности погибших установлены ― это жители города Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов...
8 января 2024
Россиянин погиб в Паттайе при падении с восьмого этажа
Российский турист погиб в городе Паттайя в Таиланде в результате падения с высоты. Об этом сообщает 6 января газета Khaosod. Мёртвого мужчину нашли ночью на лужайке в кондоминиуме Laguna Beach. Им оказался 42-летний гражданин России, проживавший в квартире на восьмом этаже. По словам сотрудника...
6 января 2024
В Москве задержали рейс Nordwind в Венесуэлу из-за неисправности в самолёте
Рейс Nordwind Airlines из Москвы в венесуэльский Порламар задержали из-за технической неисправности, пассажиров обещали отправить дополнительным бортом. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. Пассажирам выдали ваучеры на питание в терминале аэропорта Шереметьево, после их собираются заселить в...
5 января 2024
Таиланд не будет вводить ограничения для туристов, заявил посол
Таиланд не намерен вводить ограничения для туристов из России в связи с ростом заболеваемости COVID-19, о котором сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 2 января заявил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. «Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от...
2 января 2024
В крови капитана разбившегося судна с россиянами в Таиланде нашли амфетамин
Правоохранительные органы Таиланда выявили следы амфетамина в крови капитана катера, в результате столкновения со скалами которого 31 декабря погибла пятилетняя девочка из России. Об этом говорится в публикации газеты Bangkok Post. «Первоначальный тест Наттавута Вонгвилая, 41-летнего водителя лодки...
1 января 2024
Погибшей в Таиланде россиянкой оказалась пятилетняя девочка
Столкновение катера, на котором были отдыхающие россияне, со скалами в Таиланде привело к гибели пятилетней девочки, сообщили 31 декабря «Известиям» в генконсульстве России в королевстве. Журналистам рассказали, что на судне была семья из четырех взрослых и трех детей. Крушение произошло во время...
31 декабря 2023
Россиянка погибла при столкновении катера со скалами в Таиланде
Скоростной катер с туристами из России, отдыхающими в Таиланде, 31 декабря столкнулся со скалами у одного из островов, погибла женщина, пострадали ещё семь человек, сообщил «РИА Новости» генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. «Погибла гражданка России, ещё шесть россиян и капитан...
31 декабря 2023
Стоимость проезда по трассе Москва — Казань составит 4481 рубль
Стоимость проезда по платной трассе М-12 по маршруту Москва — Казань составит 4481 рубль. Как сообщили 14 декабря в «Автодоре», тарифы на проезд по уже открытым участкам останутся прежними. «Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4481 рублей», —...
14 декабря 2023