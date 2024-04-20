В Институте русского языка имени Пушкина — новый ректор. Вместо занимавшей пост Натальи Трухановской временно исполняющим обязанности стал Никита Гусев, раньше работавший проректором МГУ имени Ломоносова.

Иван Шилов ИА Регнум

Приказ об увольнении Трухановской издало Министерство науки и высшего образования. В ведомстве подчеркнули, что сделано это в полном соответствии с нормами трудового законодательства.

В Минобрнауки пояснили, что причиной увольнения стали результаты проверки, выявившей в вузе «факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства».

17 апреля Рособрнадзор вынес предупреждения пяти российским вузам, среди которых был и Институт русского языка, о недопустимости нарушения требований к экзамену. На следующий день глава ведомства Валерий Фальков провёл совещание с ректорами этих вузов — потребовал усилить контроль за качеством проведения экзамена.

Фальков также потребовал до 1 мая исключить из процедуры выдачи сертификатов мигрантам о знании русского языка всех коммерческих партнёров вузов. Теперь в каждом субъекте Российской Федерации за проведение экзамена для иностранцев будет отвечать конкретный государственный вуз.

Кроме того, СМИ сообщали, что 8 апреля были задержаны пять человек, подозреваемых в продаже сертификатов мигрантам. Среди задержанных были и представители Института им. Пушкина.

«Рейдерский захват института»

Ранним утром 19 апреля в Институт русского языка приехали заместитель министра образования Константин Могилевский в сопровождении помощника. Вместе с ними прибыл и Никита Гусев.

«Нас никто не предупреждал о визите сотрудников министерства, только с утра про это узнали. Руководства на месте не было, мы ему сообщили о нештатной ситуации», — сообщили представители вуза.

Также они заявили, что Трухановскую не уведомляли об увольнении, она находится на больничном с 14 апреля.

Сама экс-ректор сказала «Известиям», что раньше поднимала вопрос о тестировании мигрантов. По её мнению, в нормативной базе — множество проблем, нет адекватного контроля. При этом, по словам Трухановской, она направляла свои предложения по решению вопроса в Минобрнауки, но там её инициативы проигнорировали.

В институте происходящее назвали рейдерским захватом и «информационной атакой на русский язык».

«Ситуация может перерасти в международный скандал, поскольку больше половины наших студентов — иностранцы. На институт фактически совершенно нападение с целью незаконного проникновения в здание», — говорится в сообщении вуза в социальной сети.

В беседе с ИА Регнум руководитель пресс-центра Института Мария Аверина заявила, что никаких нарушений в вузе не было, из штатных работников никто не задержан, обвинений не предъявлялось. Также якобы не было и проверок.

«В отношении контроля работы по тестированию на знание русского языка в институте уже давно реализуются самые жесткие меры и приняты были все необходимые нормативные акции», — заверяет Аверина.

Серые схемы для мигрантов — целая индустрия

16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что «нелегальная миграция по-прежнему остаётся питательной средой для совершения правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности».

С конца марта по всей России вскрыто несколько мошеннических схем для «легализации» мигрантов.

Так, в Санкт-Петербурге задержаны 30 человек, которых подозревают в организации незаконной миграции. Частная коммерческая компания проводила тестирование мигрантов на знание русского языка, привлекала сотрудников вузов. Фактически же никакие экзамены не проводились. Не владеющие русские языком мигранты просто платили по 15 тысяч рублей и получали нужный сертификат. Документ даёт право на работу в России.

19 апреля столичный Следственный комитет сообщил, что в Москве пресекли деятельность участника преступной группы, которого обвиняют в организации незаконной миграции. Помимо подделки документов, задержанный вместе с соучастниками заселяли мигрантов в квартиры, собственники которых скончались.

Еще один резонансный случай связан с подозреваемым в убийстве Кирилла Ковалёва, Шахином Аббасовым. Его отец получил российское гражданство, при этом на допросе не мог общаться со следователями без переводчика. Также сообщается, что ради получения паспорта он заключил фиктивный брак.

Отреагировали на проблему и в Рособрнадзоре. Ведомство посчитало целесообразным включить в экзамен для трудовых мигрантов проверку устной речи. Большинству находящихся в стране иностранных специалистов часто приходится вступать с россиянами в устную коммуникацию. Сейчас устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патента, для остальных уровней проведения экзамена раздел «Говорение» предусмотрен.

Платили за правильные ответы

Вечером 19 апреля издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Трухановскую сняли с должности после проверок ФСБ, МВД, прокуратуры и Следственного комитета. Отмечается, что выявлены нарушения в проведении экзаменов для иностранцев «при попустительстве должностных лиц» вуза и подрядных организаций.

Издание пишет, что руководство Института русского языка выдавало партнёрским организациям доверенности на право подписывать сертификаты о прохождении экзамена.

«В ряде случаев мигранты платили таким организациям суммы, значительно превышающие реальную стоимость экзамена», — заявил источник «Коммерсанта».

Он добавил, что в ряде случаев экзаменаторы сами вписывали ответы вместо иностранцев. Была и другая схема: мигрантам давали верно заполненные билеты, они их заучивали, после чего ответы записывали на видео.

Сообщается, что нарушения выявили в Ростовской, Красноярской и Курганской областях. А деятельность центра, сотрудничавшего с Институтом, привела к легализации более 3,5 тысячи мигрантов.