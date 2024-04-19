В преддверии масштабной военной операции государство, кроме планирования самой операции, должно решить ещё три ключевых задачи: модернизировать, переоснастить и переодеть армию.

Иван Шилов ИА Регнум

Процесс переодевания российской армии растянулся почти на десятилетие.

Начиная с 2012 года основным видом обмундирования российских военнослужащих был ВКПО — всесезонный комплект полевого обмундирования. Главная особенность формы — многослойность. При необходимости боец мог надеть на себя до 8 слоёв одежды.

Всего в ВКПО входило 23 предмета одежды, включая 3 пары обуви для разной погоды. Комбинирование 8 разных слоёв давало возможность использовать ВКПО при температуре от +15 до -40 градусов.

В форме применялось сочетание разных пропиток. Состав ткани обеспечивал приемлемый парообмен. Был пересмотрен подбор для цифровой камуфляжной расцветки — рисунок стал лучше работать на разных дистанциях, скрывая фигуру военного на фоне растительности. Особое внимание при разработке уделили утеплителю зимнего комплекта: разработчики гарантировали, что он выдержит даже сильные морозы.

ВКПО начала поступать в вооружённые силы России в конце 2013 года, став частью боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Впервые её представили на авиасалоне МАКС-2011 как «экипировку солдата будущего».

Как заявлял тогда генеральный конструктор ВКПО Владимир Лепин, его детище может на равных соперничать с аналогичными зарубежными образцами. Также он отмечал, что во время работы в рамках предварительных испытаний провели оценку более 100 отдельных элементов экипировки, включая шлемы, бронежилеты и различные средства защиты.

В состав комплекса «Ратник» даже планировалось ввести экзоскелет ЭО-01.02, созданный концерном «Ростех». Устройство позволяло бойцу переносить до 70 килограммов полезной нагрузки. Вскоре экзоскелет прошёл обкатку в Сирии, где использовался сапёрными подразделениями.

Однако на этом инновации практически закончились. В последующие годы упор сделали на «красоту»: петлички, нашивки. Показателен пример армейской полевой кепки. Прежде она выглядела просто и функционально, но постепенно приобрела длинный козырёк, декоративный околыш и крупную кокарду.

ВКПО 3.0 и «форма №8»

Начало боевых действий на Украине в 2022 году избавило от многих иллюзий. Что касается военной формы, проблема заключалась не в её качестве — оно было в целом приемлемым, а в количестве.

Из-за масштаба украинского конфликта потребовалось задействовать крупные силы — а значит, требовалось много полевой формы. К тому же интенсивные бои быстро изнашивали экипировку.

Добавил проблем и застой в российской лёгкой промышленности. Вера в то, что всё необходимое можно закупить за рубежом, привела к закрытию многих швейных производств в стране. Хотя материалы для пошива военного обмундирования должны быть только отечественного происхождения, многие производители искусно обходили это правило, закупая основу ткани — суровьё — за рубежом. Затем ткань красили и выдавали за российскую. Аналогично поступали с мембранной тканью и материалами для пошива зимнего обмундирования.

Уже летом 2023 года Минобороны сообщило о начале производства нового всесезонного полевого обмундирования ВКПО 3.0. Отмечалось, что создали его с учётом пожеланий военнослужащих, участвующих в СВО.

«Вся форма ВКПО 3.0 – это одна большая инновация, — говорит в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Арутюнов, также известный как Razvedos. — Особенно это касается внешних слоёв. ВКПО 3.0 — большой шаг вперёд».

Главной особенностью нового комплекта стала расцветка «мультикам». Это копия популярного одноимённого американского паттерна, которая лучше подходит для степей южной Украины, чем стандартная единая цифровая расцветка.

При этом «мультикам» сразу же активно начали критиковать. Дело в том, что у многих частей солдат ВСУ форма имеет точно такой же камуфляж Multicam. Были опасения, что может произойти «дружественный огонь» — по своим.

«Цвет униформы не является признаком, по которому ведётся взаимное опознавание в боевых условиях, — поясняет ИА Регнум Razvedos — Те, кто считает, что можно спутать своих исходя из расцветки камуфляжа, как минимум некомпетентны».

При этом Росгвардия пошла своим путём, поставив на снабжение камуфлированное обмундирование в расцветке «Мох». Это аналог американского паттерна A-TACS, созданного на основе концепции «разрушения» силуэта фигуры человека крупными пятнами, напоминающими размазанные чернила. Подобный камуфляж снижает опасность дружественного огня и неплохо маскирует.

Как и предшественники, ВКПО 3.0 включает в себя летний, демисезонный и зимний комплекты. Новинкой стали новые тактические ботинки с поверхностью из нубука, c ортопедической стелькой и «дышащей» мембранной вставкой.

Из-за недостатка обмундирования на первых этапах СВО её участникам приходилось закупать форму самим. Активно помогали волонтёры. Но возникала постоянная проблема: купленная у разных производителей форма порой сильно различалась. Из-за этого боевые подразделения напоминали партизанские отряды.

Бойцы шутили: «Форма номер восемь — что нашли, то и носим».

Иностранный кевлар и отечественные аналоги

Боевые действия на Украине заставили пересмотреть многие незыблемые прежде догмы. Касается это и экипировки военнослужащих.

Масштабное использование тяжёлых 155-мм и 152-мм боеприпасов привело к быстрой эволюции бронежилетов и шлемов. Современные шлемы стали легче, при этом они имеют подвижную систему внутреннего подвеса. При попадании массивного осколка шлем проворачивается, снижая воздействие кинетической энергии на кости черепа и позвонки. А из-за малого веса и отверстий вентиляции бойцы могут дольше его носить и не уставать.

Изменились и бронежилеты. Снизить компрессионные травмы из-за попаданий осколков призвана не только броня, но и КАП — климатико-амортизационный подпор. Это амортизирующая мягкая пластина, устанавливаемая с обратной стороны бронежилета. Кроме того, КАП обеспечивает циркуляцию воздуха и отводит испарения от тела.

Другой чертой современных российских бронежилетов стала замена кевлара на СВМПЭ — сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«С началом санкционного давления на Россию иностранный кевлар стал недоступен», — рассказывает ИА Регнум руководитель компании-производителя бронежилетов GearCraft Олег Савин.

Выход нашли быстро: заменили пластины из кевлара на пластины из СВМПЭ. По своим качествам он почти не отличается от кевлара и держит осколки не менее эффективно. Единственное отличие — в жёсткости, поэтому его не используют в воротниках изделий.

Как отмечает Савин, с началом СВО с российского рынка пропало множество различных специальных материалов, служащих для создания бронежилетов и боевой экипировки. Это заставило российских предпринимателей освоить их производство.

«Сегодня в нашей стране изготавливают почти всё необходимое, — отмечает руководитель GearCraft. — Не только СВМПЭ. Производство отличной кордуры начали в городе Балашове, а качественные липучки-велкро делают в Челябинске».

Расцветка формы — под рельеф местности

Повсеместное использование тепловизоров и оснащённых ими дронов заставило искать противоядие в новых методах маскировки. В Военной академии РХБЗ Министерства обороны РФ заявили, что разработали особый трёхслойный материал, накидка из которого способна полностью скрыть силуэт военнослужащего от работы тепловизоров.

По словам разработчиков, материал состоит их трёх слоев: внутреннего, отражающего инфракрасное (ИК) излучение от тела пользователя; среднего, поглощающего ИК-излучение; и внешнего, отражающего ИК-излучение от внешней среды.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press ВКПО 3.0 (справа)

Свой вариант защиты от тепловизоров для российской армии разработало барнаульское предприятие НТО «Лазер». Из поглощающей ИК-излучение ткани «Лазер» изготовил пончо с капюшоном, а также специальную обувь, скрывающую тепловой след на земле. При необходимости пончо может стать палаткой или накидкой на технику.

В целом в области визуальной маскировки сделан огромный шаг вперёд. Отечественные разработчики полевой униформы создали множество эффективных камуфляжей, в том числе — под заданную местность.

«Мы разработали компьютерную программу «пиксель-spot», которая позволяет подбирать камуфлирующий рисунок под тот или иной ландшафт, — рассказывает ИА Регнум руководитель компании «Военфордизайн» Ярослав Сафонов. — Бойцам на передовой достаточно сфотографировать заданную местность и прислать снимок нам. На основании этого изображения программа автоматически сгенерирует камуфляж, который будет нанесён на форму для подразделения, приславшего фотографию».

Дорого и качественно

Параллельно со специалистами Минобороны новые образцы формы разрабатывают и частные российские компании. При их изготовлении используют дорогие ткани, способные поддерживать комфортный тепловой режим, например — различные мембранные материалы. А для защиты от осадков служат тефлоновые ткани.

Во многих образцах формы используют антибактериальную обработку химическим агентом Microban, который эффективно борется с ростом микробов, бактерий и плесени. Для вентиляции вшивают сетку в области паха и подмышек. В районе локтей и коленей располагают специальные карманы для размещения защитных элементов — для защиты при переползаниях.

Разумеется, стоит подобная форма недёшево: за инновационный комплект придётся отдать более 100 тысяч рублей.