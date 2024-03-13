Материалы с тегом «Михаил Мишустин»
Мишустин потребовал не допускать роста цен в рамках гособоронзаказа
Цены на гособоронзаказ не должны расти вместе с увеличением объёма закупок, заявил 13 марта премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. «У нас не должно быть ситуации, когда при увеличении объёмов закупок, когда мы планируем большие...
13 марта 2024
Мишустин сообщил, что ВВП России в январе вырос на 4,6%
Рост ВВП России за январь 2024 года оценивается в годовом выражении в 4,6%, заявил 12 марта на стратегической сессии по реализации национальных проектов и исполнению государственных программ премьер-министр Михаил Мишустин. Тенденции 2023 года, характеризующиеся ростом экономики вопреки попыткам...
12 марта 2024
Путину представят идеи о корректировке стратегии по фармпромышленности
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о целесообразности корректировки Стратегии по фармацевтической промышленности страны на период до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений по социально-экономическим вопросам, опубликованном пресс-службой Кремля...
11 марта 2024
Генконсульство России откроют на Мальдивах
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства на Мальдивах, следует из документа. «Открыть генеральное консульство Российской Федерации в городе Мале (Мальдивская Республика)», — говорится в распоряжении от 7 марта 2024 года. В документе также говорится, что...
9 марта 2024
В России появятся три новые особые экономические зоны
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх новых и расширении двух действующих особых экономических зон, сообщили 9 марта на сайте правительства. «Постановления о создании трёх новых и расширении двух действующих особых экономических зон в Мордовии, Калужской, Липецкой...
9 марта 2024
Премьер-министр Мишустин поздравил россиянок с 8 марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём. Соответствующее поздравление в ночь на 8 марта опубликовали на официальном сайте правительства РФ. «Дорогие наши женщины! От всего сердца поздравляю вас с международным женским праздником — 8 марта. Он...
8 марта 2024
Правительство выделило 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням
Свыше 30 млн рублей направило правительство России на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, которые получили орден «Родительская слава». Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства на официальном сайте. «Более 30 млн рублей будет...
3 марта 2024
В России выделили 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников
В России отдельные категории мобилизованных и военнослужащих, подписавших контракт с Минобороны РФ, будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина...
26 февраля 2024
Путин поручил изучить вопрос о создании центра по беспилотным системам
Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о создании центра по беспилотным системам в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Перечень поручений 18 февраля опубликовали на сайте Кремля. «Проработать вопрос о создании в ДФО научно-производственного центра испытаний и...
новость часа
19 февраля 2024
Мишустин заявил о необходимости нарастить все поставки в российскую армию
Объёмы поставок для нужд российской армии в этом году уже увеличили, но нужно и дальше наращивать передачу военным практически всех материально-технических ресурсов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 19 февраля на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил...
19 февраля 2024
В России упростили условия для переселения соотечественников
Правительство России упростило условия участия в государственной программе по содействию добровольному переселению соотечественников в РФ. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Как напомнили в правительстве, решение госпрограммы касается соотечественников из числа...
17 февраля 2024
Мишустин поручил до сентября 2025 года создать базу генетической информации
Премьер-министр России Михаил Мишустин до 1 сентября 2025 года поручил разработать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. Об этом говорится в опубликованном на сайте правовой информации поручении главы правительства. «Министерству науки и высшего образования Российской...
16 февраля 2024
Путин поручил подвести итоги проекта по снижению нагрузки на учителей
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября подвести итоги пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля Перечне поручений по итогам заседания Государственного Совета. «Правительству Российской Федерации совместно с...
13 февраля 2024
Мишустин назвал приоритеты в работе российских дипломатов
Расширение сотрудничества с дружественными странами приоритетно в работе российских дипломатов, сообщил 10 февраля председатель правительства Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам МИД России. Поздравив российских дипломатов с профессиональным праздником...
10 февраля 2024
Правительство уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев
Единовременные выплаты добровольцам не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Речь идёт о единовременных выплатах добровольцам в...
новость часа
5 февраля 2024
В Минздраве пояснили, почему в России не стали внедрять новую МКБ-11
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал 31 января распоряжение о приостановлении внедрения в России международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11). Такое решение связано с большим количеством обращений граждан и общественных организаций...
новость часа
2 февраля 2024
Мишустин сообщил, что в РФ установлен рекорд по объёму строительства дорог
В 2023 году в России было построено около 650 км автомобильных трасс, что является рекордным показателем, заявил 2 февраля премьер-министр Михаил Мишустин. «Прошлый год стал для нашей страны рекордным по объёму дорожного строительства. Возведено около 650 км федеральных и региональных трасс, в три...
2 февраля 2024
Мишустин заявил, что рост ВВП России за 2023 год может составить 3,5-4%
За прошедший 2023 год рост валового внутреннего продукта (ВВП) России может составить порядка 3,5-4%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty 2024: Industry X в Казахстане. «В условиях санкционного давления, реального давления, по итогам прошлого...
2 февраля 2024
Россия выразила готовность помочь в ликвидации аварии на ТЭЦ в Бишкеке
Правительство РФ готово помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Бишкеке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty 2024: Industry X в Казахстане. «К сожалению, сегодня в форуме не принимает участие наш коллега...
2 февраля 2024
Путин поручил перечислять выплаты по погибшим в СВО не дольше трёх месяцев
Президент России Владимир Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов специальной военной операции не дольше трёх месяцев, следует из перечня поручений по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО 7 января 2024 года. «Обеспечить осуществление установленных выплат членам...
26 января 2024