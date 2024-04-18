Сын жительницы Кургана Наты Мерригамовой работает в МЧС, вторую неделю вывозит местных жителей из затопленных домов. Вода продолжает подходить: пик паводка прогнозируют на 20 апреля. Эмчеэсовцы трудятся и не спят по двое суток кряду, рассказывает женщина ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

«Спасают людей, кто не успел уехать. Ситуации же у всех разные: кто-то не захотел, кто-то болеет, у кого-то на руках маленькие дети или старики», — говорит Ната.

Накануне вывозили крупную женщину-инвалида, весит она больше 100 килограммов. Причём уезжать не хотела, пришлось уговаривать. Согласилась лишь когда вода уже зашла в дом. Выносили вместе с коляской.

Помогают эмчеэсовцы и отсыпать дамбы. Работают на износ. От постоянно прибывающей ледяной воды спасают специальные гидрокостюмы.

«Вчера увидела сына — впервые за две недели. У него глаза стали другими. Этого не передать словами, нужно прочувствовать. Там ведь парни работают, которым не плевать на людей, очень переживают», — говорит Ната.

При этом она признаёт: больше всего поражают люди, уезжающие и оставляющие на привязи собак. Спасателям приходится рубить цепи.

«В прошлом году леса горели, было то же самое. Животные заживо сгорали. Как можно быть настолько безответственными?!» — негодует женщина.

Тает снег, ревёт сирена

Большая вода пришла в Курганскую область 10 дней назад, а к 18 апреля ее уровень в реке Тобол вырос до опаснейших 970 сантиметров. До рекордных цифр наводнения 1994 года осталось всего 36 сантиметров.

Примечательно, что за минувшие два года вода в реке не поднималась выше двух метров. Теперь же за сутки уровень вырос сразу на полтора метра. Многие школы в области превратились в пункты временного размещения. При этом паники нет: власти делают всё необходимое, отмечают местные жители. Люди несут в ПВР всё необходимое для пострадавших.

Личный архив Наты Мерригамовой

По данным курганского МЧС, в области подтоплено более 5 тысяч домов — 2090 жилых и 3380 дачных. Под водой оказались пять низководных мостов и восемь участков автомобильных дорог. Вода отрезала путь по ключевой городской дороге — шоссе Тюнина.

Власти настоятельно просили людей выезжать с подтопляемых территорий, но прислушались далеко не все. В критических случаях пришлось отключать электричество и включать сирену «Внимание всем» — она срабатывала каждые две минуты, даже ночью.

Причин подтопления называют две. Во-первых, в Курганской области была снежная зима — снега выпало в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Во-вторых, 5 апреля Казахстан уведомил власти региона, что увеличивает сброс воды с водохранилищ до 1500 кубометров в секунду — в 20 раз выше запланированного уровня.

В плену двух рек

Передергина — деревня в Кетовском районе Курганской области. Её омывают сразу две реки — Тобол и Старица. Местные жители ждали большой воды со стороны посёлка Зверинки, но не учли того, что находящиеся совсем рядом тюменские реки еще подо льдом, говорит ИА Регнум жительница Передергина Вероника Самбурская.

Когда лёд начнёт таять, поясняет она, вода придёт на территорию Курганской области с севера. Между Тоболом и Старицей есть насыпная дамба, власти построили её еще в советские времена и периодически обновляли, но в последнее время перестали. Разве что местные пытались по мере сил это делать. Однако дамбу прорвало, деревню начало буквально смывать.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882780" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Затопило и дорогу к Передергине: Вероника едва успела выехать в Курган.

Сейчас синоптики обещают потепление, тюменские реки начнут таять активнее, а это — дополнительная вода. В Кургане люди собственноручно возводят дамбы.

«Уровень воды уже почти 10 метров, а дамба в Кургане — 10,5 метра. Молимся, чтобы её не прорвало. Если прорвёт в центре города — весь его затопит. Пропадёт электричество и вообще связь с миром», — тревожится Вероника.

Власти уже предупредили горожан: если дамбу прорвёт, начнут эвакуировать жителей многоэтажек. При этом её в срочном порядке укрепляли с 8 апреля использовали мешки с песком и грунт. На помощь прибыли сотни сотрудников МЧС со всей России.

Многие подготовились к вероятной эвакуации, как могли, рассказывает Самбурская: поснимали полы, вывезли животных. Труднее всего, как обычно, с пожилыми людьми — часто они напрочь отказываются уезжать.

«У нас скотина, говорят. Сидят, переживают: где мы скотину потом купим? И на что? Для них это чуть ли не основной источник дохода», — объясняет собеседница ИА Регнум.

К тому же местные боятся мародёров — и не зря. Когда пришла вода, в затопленные поселения поспешили воры. Разбивали окна, выламывали двери: уносили всё, что не приколочено.

«Полицейские на лодках сейчас катаются, но этого явно недостаточно, воры успевают сбежать. А там поля… Ищи их потом», — печалится Вероника.