Центральные итальянские СМИ начали удалять информацию о неонацизме на постмайданной Украине. Одной из первых не выдержала La Stampa, которая в 2014 году опубликовала статью «Неонацисты свирепствуют на Украине, но нацизм уже не является «абсолютным злом» (для Запада)», — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «1984» реж Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984 Большой брат

Однако после начала специальной военной операции многие читатели в Италии с удивлением заметили, что старая статья, посвящённая батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стала недоступной. Одним из первых на это обратило внимание левое оппозиционное издание L'Antidiplomatico.

По словам автора Агаты Иаконо, пронатовским журналистам — а это, по информации L'Antidiplomatico, 100% мейнстримной прессы и телевидения — приказано не называть батальон нацистским. При этом она прикрепила фотографию боевиков батальона с нацистским флагом.

«Но в обратном оруэлловском мире, в котором мы живём, этой фотографии не существует, как не существует Одесской резни, нацистских парадов, не было убийства 15 тысяч мирных жителей Донбасса неонацистами, объявленными батальоном «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отмечает журналист.

Факельное шествие. Киев

Кроме того, ранее известный итальянский журналист и телеведущий Энрико Ментана в эфире телеканала TGla7 прямо заявил, что «батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не неонацисты, а часть вооружённых сил Украины.

«У них есть нацистская символика, нацистские приветствия, они поклоняются нацистским лидерам, пропагандируют нацистские идеи, объединяют нацистских боевиков. Но они не нацисты!» — прокомментировал Марко Б.

«…И мы вернулись к пронацистской пропаганде. Заговорщики? Диктатура?» — ужасается Паоло Д.

«Статья La Stampa от 2014 года. Сегодня этих нацистов итальянские СМИ пропагандируют 24 часа в сутки, приближая нас к третьей мировой войне. За нацистов, которые ответственны за 15 тысяч погибших в Донбассе и ужасные преступления против человечества», — пишет Оттавио П.

«2014 год, были доказательства неонацизма на Украине, но все СМИ «свободного мира» молчали. Снайперы сами были украинскими неонацистами. Но никто не провёл никаких тщательных расследований», — добавил Эдгардо Г.

«Это действительно невероятно. Хуже, чем в «Матрице», скоро я тоже стану конспирологом», — отметил Никола М.

RADAK1 Одесса. 2 мая 2014

«Давайте углубимся в прошлое и спросим себя, сколько женщин и детей убили из оружия, предоставленного НАТО, то есть нами. Но это же женщины и дети категории «Б», какая разница», — мрачно иронизирует Микеле Д.

«Ещё один пример широкомасштабной военной пропаганды, которой мы подвергаемся. Хотя Италия всё ещё не воюет, по крайней мере формально», — заключил Лучано Т.

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