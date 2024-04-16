США и Великобритания объявили о запрете на импорт российских никеля, меди и алюминия. Желание Запада лишить Россию прибыли понятно, но ограничения могут принести большие проблемы инициаторам санкций.

Иван Шилов ИА Регнум

12 апреля Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского министерства финансов опубликовало приказ, запрещающий импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения — «за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией».

Ограничения затрагивают продукцию, произведённую после 13 апреля 2024 года.

Американским компаниям запрещается оказывать услуги по приобретению этих металлов, а также заниматься их экспортом, реэкспортом, продажей и поставками. Кроме того, прекращена торговля ими на Чикагской товарной бирже. Сразу же к Вашингтону присоединилась Лондонская биржа. Импорт же алюминия, меди и никеля из России Великобритания запретила еще в 2023 году.

На Западе не скрывают, что пытаются таким образом сократить доходы Москвы.

«Биржи металлов играют центральную роль в содействии торговле промышленными металлами по всему миру. Предпринимая совместные действия, США и Великобритания лишают Россию и её производителей металлов важного источника доходов», — подчёркивают в американском Минфине.

США желают доказать своё «лидерство» в сдерживании России и пытаются помешать успехам нашей страны в проведении СВО, однако своими действиями лишь подставляют под удар себя и своих союзников, уверен посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

«Это даже не «выстрел в ногу», а «пальба без разбору». Нынешнее решение Вашингтона, вероятно, основано на расчетах, что в самих США цены на ресурсы не взлетят, — говорится в заявлении дипломата, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии. — Однако администрация с легкостью вносит дисбалансы в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов».

«Обоюдоострое оружие»

Россия осуждает новые санкции, отмечая, что они ударят по интересам их авторов.

«Относимся к ним так же, как и ко всем остальным санкциям: считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В день публикации нового запрета стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов выросла почти на 10% — максимальный показатель с 1987 года. Заметно выросли цены и на никель с медью — вернулись к цифрам 2022 года. Нестабильность на рынках легко объяснима: Россия производит около 9% мирового объёма никеля, 5% алюминия и 4% меди.

США ранее практически отказались от покупки российских металлов. За 2024 год американцы импортировали только алюминий, причем на смехотворную по меркам мировой торговли сумму — около 100 тысяч долларов.

В то же время перед введением санкций США подстраховались, обеспечив себя внушительными запасами металлов. При этом американский Минфин уточняет: в отдельных случаях ввоз партий алюминия, меди и никеля может быть разрешён — в виде исключения.

Отдельно стоит отметить, что вводить санкции на импорт российского палладия и титана, крайне важных для автомобильной и авиационной промышленности США, в Штатах не собираются.

Разворот на Восток

Введённые санкции если и снизят доходы российских компаний, то незначительно, рассказал в комментарии ИА Регнум доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве Пётр Арефьев.

По его словам, России удалось снизить внешнеэкономические риски — тем, что страна активно развивает внутренний потенциал, а также переориентировалась с Запада на Восток.

«Нам приходится ориентироваться на Восток, потому что Европа сама отказывается от сотрудничества с нами. Зато Россия наконец задумалась о своих интересах. У нас есть необходимые ресурсы для развития своей промышленности, — уверен эксперт. — И, помимо поворота на Восток, происходит переориентация на внутренний рынок, что, опять-таки, сказывается на нас лучшим образом».

Вполне вероятно, что «санкционный» экспорт Россия перенаправит через другие страны, которые будут продавать металлы тем же Вашингтону и Лондону. «Перенастройка» российских компаний уже произошла, а рост мировых цен на никель, медь и алюминий будет только увеличивать их выручку, поясняет Арефьев.

Рестрикции против компаний, которые продают ставшие «санкционными» металлы в Европу и США, ввели уже давно. Теперь же речь идёт об их возможности продавать металл в третьи страны, отмечает в комментарии ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Фактически российские компании будут продавать эти металлы через другие каналы — через страны, не присоединившиеся к санкциям.

«Недавно была новость, что Китай наращивает закупки российских металлов. Думаю, Китай станет одним из покупателей меди, никеля и алюминия российского производства. Продажи будут идти не через каналы товарных бирж, а напрямую», — прогнозирует экономист.

Пострадают европейцы

Объёмы поставок цветных металлов в США и Великобританию в прошлом году были достаточно небольшими, говорит ИА Регнум доктор экономических наук Леонид Хазанов.

Он также уверен, что производители никеля фактически не почувствуют на себе новых санкций, поскольку для них сейчас основным рынком сбыта являются страны Азии, главным образом всё тот же Китай.

А вот объёмы, которые придётся переориентировать производителям алюминия, более значительны, отмечает Хазанов. К тому же в Китае развито собственное производство алюминия, поэтому в Пекине могут попросить дисконт.

«С другой стороны, западным потребителям тоже придётся искать замену привычным поставкам. В Европе никель практически не производится, а что касается алюминия и меди, там есть производители обоих металлов, но объёмы их выплавки не покрывают потребление», — заявил доктор экономических наук.

Цены вырастут, что больно ударит по европейским потребителям, прогнозирует Хазанов.