С приходом тепла и окончанием весенней распутицы фронт в Донбассе пришёл в движение. Сообщения о боевых действиях приходят с разных участков: от Харькова на севере до Херсона на юге.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пока речь не идёт о крупном наступлении одной из сторон. Самым горячим участком фронта остаётся город Часов Яр на артёмовском направлении, куда стянуты крупные соединения украинских войск.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российским войскам якобы дан приказ взять Часов Яр до 9 мая. При этом ряд украинских изданий отмечает, что правительство страны требует от Сырского удерживать город всеми силами — и как можно дольше. Отступление же ВСУ из Часова Яра может стоить Сырскому должности.

Отмечается, что главком лично командует обороной города и требует от высшего офицерского состава регулярно выезжать на позиции, контролировать ситуацию в городе и окрестностях. На удержание Часова Яра брошены резервы ВСУ, снятые с харьковского и запорожского направлений.

Ценой крупных потерь украинским войскам удаётся удерживать фронт по левому берегу канала Северский Донец — Донбасс.

По информации осведомлённого источника ИА Регнум, находящегося на месте событий, за последнюю неделю ситуация для ВСУ значительно ухудшилась. Соединения ВСУ оставили населённый пункт Богдановка, расположенный северо-восточнее города, и отступили в направлении населённого пункта Калиновка.

Южнее Часова Яра ВСУ продолжают удерживать несколько зданий на окраинах населённого пункта Ивановское.

«Центром их обороны в этом районе остаётся район Канал, который находится на «нашем» берегу. Насколько известно, командование требует удерживать район вопреки здравому смыслу — просто потому, что Киев требует.

Плотно работает авиация, артиллерия, у них просто не останется укреплённых рубежей, за которые можно держаться. Но сначала они понесут потери», — отмечает источник.

Рубежи обороны также создаются на окраинах микрорайона Канал, непосредственно вдоль набережной. В то же время украинские обозреватели открыто критикуют командование ВСУ, вынуждающее войска удерживать невыгодные позиции, — в условиях тотального превосходства российской авиации.

Военные аналитики по обе стороны фронта сходятся во мнении, что ВСУ не удастся удержать Часов Яр, но украинские войска всё равно готовят фортификационные узлы для организации длительной обороны.

В качестве главного укрепрайона планируется использовать корпуса 3, 4 и 5 Часовоярского огнеупорного комбината, примыкающие к железнодорожной станции и локомотивному депо.

Украинские войска также создают очаги обороны в Октябрьском и Новом районах города, но основные усилия сосредоточены на подготовке промзоны к длительным оборонительным боям.

Отодвинуть от Донецка

Основная тяжесть боёв приходится на районы севернее и западнее Донецка. Чтобы обезопасить столицу ДНР от украинских обстрелов, российские войска начали штурм населённого пункта Красногоровка — последнего крупного оплота ВСУ в районе.

Перед штурмом Красногоровку обошли по флангам: севернее освободили сёла Первомайское и Невельское, из которых ВСУ чаще всего обстреливали Донецк, а южнее — продвинулись от Марьинки к посёлку Георгиевка.

Продвижение российских войск позволило взять маршруты снабжения ВСУ в Красногоровке под огневой контроль и приступить к штурму.

«Сейчас уже можно сообщить, что удалось зацепиться за южную часть населённого пункта. Это район Первомайка и частный сектор, а также район ж/д станции Красногоровка».

Никто в лоб не лезет в застройку, её обкладывают с разных сторон, вынуждая противника отойти — как раньше в Авдеевке», — отметил источник ИА Регнум.

Непосредственно за железной дорогой начинается район промзоны, центр которой — Красногоровский огнеупорный завод. По аналогии с заводом «Азовсталь» в Мариуполе, цехами Авдеевского коксохимического завода и других предприятий, которые преподносились Киевом как «крепости», ВСУ стремятся выстроить оборону Красногоровки вокруг промышленного предприятия.

Но по мере охвата города с юго-запада, с дальнейшим перерезанием маршрутов снабжения гарнизона Красногоровки, командованию ВСУ в очередной раз придётся решать: оставить войска в окружении или дать приказ на отход.

Как правило, в Киеве ждут до последнего — отход превращается в бегство и оборачивается крупными потерями.

В случае отступления ВСУ постараются создать новый оборонительный рубеж в районе населённого пункта Кураховка, но это будет означать отступление от Донецка на 5–10 километров.

При этом нет гарантий, что им удастся качественно организовать оборону. Как минимум один из ранее анонсированных Киевом рубежей обороны оказался фикцией — фронт по течению реки Дурной на авдеевском направлении.

По сути, фортификационные рубежи там так и не построили, а российские войска смогли перейти на другой берег реки в районе Семёновки и севернее — от района Бердычей на Очеретино.

В целом ВСУ не удаётся стабилизировать фронт ни на одном из направлений, а дальнейшее наступление российских войск угрожает украинским войскам катастрофой.

Направление — на Угледар

Наступление ВС РФ продолжается и на южной части донецкого фронта. Несмотря на то, что с этого участка не приходит сообщений об освобождении населённых пунктов или разгроме крупных сил ВСУ, российские войска планомерно готовятся ликвидировать очередной опорный пункт противника.

Речь о городе Угледаре, имеющем важное стратегическое и тактическое значение.

«Угледар находится на возвышении, плюс в этом районе есть многоэтажные здания. Они частично разрушены, но всё равно дают возможность для корректировки артиллерии по всей округе — преимущественно равнинной.

Уцепились они там прочно. Если удастся занять его, будет возможность взять округу под наш контроль», — сообщил ещё один собеседник ИА Регнум, с угледарского направления.

Стратегически Угледар имеет огромное значение для командования ВСУ как последний опорный пункт для возможного броска к побережью Азовского моря — на Волноваху и Мариуполь. После утраты контроля над городом Киеву придётся окончательно отказаться от планов стратегического наступления на этом направлении.

На угледарском направлении российские войска наступают от населённого пункта Сладкое по направлению к трассе Угледар — Марьинка. Успешное наступление позволит отрезать от снабжения подразделения ВСУ в городе с востока, а позднее — с севера и вынудить их отступить.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал новое наступление украинских войск, но сейчас можно констатировать, что ВСУ готовятся отступать сразу на нескольких участках фронта.