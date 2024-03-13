Материалы с тегом «Александр Сырский»
Сырский признал вероятность продвижения ВС РФ на шести участках
Сложная обстановка для украинской армии наблюдается практически по всей линии боевого соприкосновения, российские войска продолжают наступать на шести участках. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 13 марта в социальной сети. Он рассказал, что «поработал в двух бригадах», где...
13 марта 2024
Украинский пленный заявил о надежде на перемирие после прихода Сырского
Некоторые украинские военнослужащие рассчитывали, что после назначения Александра Сырского главнокомандующим Вооружёнными силами Украины начнутся какие-либо движения в сторону перемирия. Об этом в беседе с «РИА Новости» 9 марта заявил украинский военнопленный Александр Гуприн. «Думали, что Сырский...
новость часа
9 марта 2024
Главком ВСУ отчитался перед главой Пентагона о ситуации на фронте
Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский доложил министру обороны США Ллойду Остину о ситуации на линии боевого соприкосновения и изменениях на самых важных направлениях. Он написал об этом 5 марта в Telegram-канале. «Важный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с...
5 марта 2024
Критиковавших Сырского украинских бойцов увезли в СБУ, рассказал пленный
Попавший в российский плен украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, что его сослуживцев, критиковавших главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, увезли сотрудники спецслужб. Об этом 4 марта сообщил ТАСС, ссылаясь на данные Министерства обороны России. По словам пленного, это было до...
4 марта 2024
Зеленский дал главкому ВСУ Сырскому карт-бланш на смену военачальников
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в своём видеобращении, что у нового главкома украинской армии Александра Сырского карт-бланш на любые дальнейшие перестановки в ВСУ. Зеленский отвёл Сырскому лишь несколько дней на представление доклада с новыми командирами. «Все украинские...
3 марта 2024
Сырский обвинил командиров бригад в провалах ВСУ на восточном фронте
В проблемах украинских войск на восточном направлении виноваты командиры бригад. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале. «Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трёх дней стало понятно, почему в случае одинаковых показателей...
2 марта 2024
Сырский обвинил командиров ВСУ в разгроме в Запорожье — эксперт Меркурис
Главком ВСУ Александр Сырский обрушился с критикой на высокопоставленных подчинённых за провал армии в Запорожье и Донбассе. Об этом рассказал военный британский эксперт Александр Меркурис. По словам аналитика, главнокомандующий пришёл в негодование от ситуации на фронте и виновными выставил...
1 марта 2024
Главком Сырский обвинил отдельных командиров ВСУ в провалах на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский прибыл на линию фронта, он назвал обстановку там сложной и обвинил отдельных командиров ВСУ в провалах. Об этом 29 февраля сообщил Генштаб ВСУ в Telegram-канале. По словам Сырского, положение в районе проведения операции украинских войск остаётся сложным. Он назвал...
29 февраля 2024
Знакомый с Сырским депутат ГД рассказал о его характере во время учёбы
За годы учёбы в Москве новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не стремился выделиться среди остальных, проявлял себя как человек скрытный, исполнительный и усидчивый, рассказал в программе «Секретные материалы» на канале «Звезда» знакомый с ним лично депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей Луговой...
29 февраля 2024
Зеленский заявил о проверках в ВСУ после потери Авдеевки
Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне сдачи Авдеевки и Крынок Вооружёнными силами Украины анонсировал массовые проверки в украинских войсках. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля. «К ставке привлекаем разного уровня боевых руководителей… Задание главкома...
25 февраля 2024
Главком ВСУ Сырский в пьяном виде посетил рекрутинговый центр во Львове
Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский был пьян во время своего визита в один из рекрутинговых центров во Львове. Видео распространил ряд украинских Telegram-каналов. На кадрах видно, что Сырский находится в недостаточно адекватном состоянии. Он с трудом...
25 февраля 2024
Сырский заявил о переходе ВСУ к маневренной обороне и изменил текст поста
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский удалил из ранее сделанного заявления слова о необходимости перехода армии к «маневренной обороне». Сообщение он опубликовал в Telegram-канале по итогам посещения командных пунктов в зоне боевых действий вместе с министром обороны...
25 февраля 2024
В США назвали потери ВСУ в Авдеевке
Вооружённые силы России уничтожили в Авдеевке элитных боевиков украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), которых туда отправил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом 23 февраля рассказал экс-сотрудник ЦРУ...
24 февраля 2024
Сырский пригрозил сбивать российские самолёты
Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский пригрозил дать российским военным асимметричный ответ в воздухе, сбивая самолёты. Он написал об этом 24 февраля в Telegram-канале. Главком ВСУ назвал украинский конфликт наиболее масштабным в Европе со Второй мировой войны. Сырский также признал...
24 февраля 2024
Приёмный сын Сырского поздравил Россию с освобождением Авдеевки
Приёмный сын нового главкома ВСУ Александра Сырского Иван Сырский пришёл в российское генконсульство в Австралии и присоединился к поздравлениям по случаю освобождения Авдеевки в ДНР, сообщили 20 февраля «Известия». Сырский пришёл генконсульство в футболке с символом Z и в папахе. Он заявил «Слава...
новость часа
20 февраля 2024
В Китае предупредили Зеленского о серьёзных последствиях сдачи ВСУ Авдеевки
Сдача украинской армией Авдеевки существенным образом ударила по позициям главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 20 февраля написало китайское издание Asia Times. «Вашингтон лелеет надежду на то, что сможет добиться смены власти в России. Сейчас кажется ещё более вероятным, что это...
20 февраля 2024
Экс-подполковник СБУ раскрыл опасность Сырского для ВСУ
Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский опасен для украинских военных тем, что боится ставить под сомнение приказы вышестоящего руководства, в том числе главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил в беседе с «РИА Новости» экс-подполковник СБУ Василий...
новость часа
20 февраля 2024
Интересный нюанс. В Авдеевке нашли тела военных с шевронами США и Польши
При зачистке Авдеевки военные обнаружили немало «интересных нюансов», сообщил 19 февраля ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В пример он привёл данные о брошенных украинскими военными телах сослуживцев, на форме которых красовались американские и польские шевроны. Это свидетельствует о том...
19 февраля 2024
В Китае высоко оценили значимость освобождения ВС России Авдеевки
Освобождение Вооружёнными силами России Авдеевки и отступление украинской армии из этого населённого пункта — это самое значительное событие в ходе спецоперации с мая 2023 года. Такое мнение 19 февраля высказал обозреватель газеты Global Times, экс главный редактор китайского издания Ху Сицзинь. По...
19 февраля 2024
Путин поздравил ВС РФ с успехом в Авдеевке — 725-й день СВО
Наступивший 725-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован взятием под полный контроль ВС РФ города Авдеевка Донецкой Народной Республики, являвшегося мощным оборонительным узлом Вооруженных сил Украины (ВСУ). С этой победой бойцов поздравил верховный главнокомандующий, президент России...
19 февраля 2024