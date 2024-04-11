В ночь на четверг, 11 апреля, российские войска нанесли очередной массированный удар по инфраструктурным объектам на территории Украины. Сигнал воздушной тревоги зазвучал сразу на всей территории страны около половины пятого утра.

Иван Шилов ИА Регнум

Сначала полетели дроны-камикадзе, за ними последовали ракеты нескольких типов. Под удар попали объекты Харьковской, Запорожской, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областей. В ряде регионов также отработала украинская ПВО.

По информации украинских источников, в ночь с 10 на 11 апреля по территории страны было выпущено 40 беспилотников. После налёта дронов началась атака крылатыми ракетами, включая авиационный гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

Тактика комбинированного применения ракет и дронов используется, чтобы измотать системы ПВО противника, поясняет в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский. Дроны также позволяют вскрыть позиции зенитных ракетных комплексов и поразить их.

«Возможности украинской ПВО серьёзно ограничены, она существует только очагами, между которыми существенные зазоры», — отмечает эксперт.

По словам собеседника ИА Регнум, на Украине регулярно жалуются, что крылатые ракеты и дроны постоянно меняют траекторию и таким образом достигают западных районов Украины. Система ПВО же остаётся бессильна.

В свою очередь оперативное командование польской армии сообщило, что из-за активности российской авиации в небо были подняты военные самолёты ВВС Польши и стран — союзниц по НАТО.

«ТЭС уничтожена полностью»

Вооружённые силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, цели удара достигнуты, все объекты поражены, сообщил 11 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Основной целью ударов стали объекты энергетического комплекса. Сообщения об атаках критической инфраструктуры пришли из Киевской, Запорожской, Одесской, Львовской и Харьковской областей.

В результате удара была уничтожена Трипольская ТЭС — крупнейшая электростанция Киевской области, обеспечивающая электричеством большую часть центральной Украины.

В украинской компании «Центрэнерго» сообщили, что Трипольская ТЭС «уничтожена полностью». Глава наблюдательного совета компании Андрей Гота заявил, что во время ночной атаки было несколько попаданий по корпусам станции, из-за чего начался пожар в турбинном цеху.

Выведены из строя шесть энергоблоков по 300 МВт. На опубликованных в Сети фото и видео заметно, что пожар начался в машинном зале, где были установлены турбо− и электрогенераторы. По информации «Центрэнерго», в результате атаки потеряно 100% генерации.

Уничтожение Трипольской ТЭС нарушит коммуникации между фронтом и тылами украинских войск, уверен Александр Михайловский. Через центральные районы Украины перемещаются эшелоны с военной техникой, вооружениями и боеприпасами, которые Киев получает от стран Запада.

«Несколько лет назад проходило сообщение о категорической нехватке тепловозов у украинских железных дорог. А ремонтировать их негде, предприятия разбиты. К началу летних боёв в Донбассе коммуникации могут встать, а это особенно тяжкий момент для ВСУ, поскольку на фронте и так ощущается нехватка боеприпасов», — отмечает эксперт.

Заводы не работают, но там укрывают военную технику

Сообщается также о поражении ряда промышленных объектов, связанных с украинским ВПК. В харьковских чатах пишут о взрывах на заводе «Турбоатом», Заводе имени Малышева и Заводе железобетонных конструкций.

При этом, хотя предприятия выведены из строя, их корпуса ещё могут использовать в качестве укрытий для военной техники и артиллерийских установок, считает Михайловский.

«На днях в Харькове была поражена автозаправка, на которой были укрыты две установки залпового огня «Ураган». Промышленные предприятия в этом смысле ещё удобнее для укрытий, поскольку их строили с заделом на работу в условиях военного времени. Так что регулярные удары по этим предприятиям более чем логичны», — объясняет эксперт.

Также местные источники сообщили о взрывах в городе Стрый Львовской области. На территории города расположено сразу несколько предприятий, которые могут использоваться для ремонта бронетехники, включая Стрыйский вагоностроительный завод, завод металлоконструкций и автозавод «Стрый-авто».

На территории предприятий могли ремонтировать военную технику, поставленную странами НАТО.