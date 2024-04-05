У туристов курортный сезон начинается в конце весны, а у тружеников туристического бизнеса он никогда не заканчивается. Уже сейчас работа кипит: обновляют и ремонтируют номера, украшают территорию. Отели готовятся встречать гостей.

Иван Шилов ИА Регнум

Бронировать номера люди начали ещё в прошлом году, свободные комнаты на лето ещё остались, но желающим комфортно отдохнуть лучше поторопиться, говорит ИА Регнум сотрудница одной из сетей камерных отелей в Бердянске.

В этом году гостей ожидается больше, чем в прошлом. Поэтому бизнес расширяется.

«У нас в городе два отеля. Один на первой линии моря, построен в 2017 году. Второй — на второй линии, в этом году достроили», — поясняет сотрудница.

Весной 2024 года эксперты цифровой экосистемы МТС с помощью сервиса бронирования отелей проанализировали популярность российских морей у туристов. Азовское море заняло третье место — на поездки к местному побережью пришлось 8% от всех вояжей к «большой воде» по России.

В 2023 году в Бердянске побывали туристы со всей России — в том числе из Алтайского края, Якутии и Амурской области. Для них это целое приключение: выехать на машине из родного города, проехать половину страны, по пути осмотреть местные достопримечательности и, наконец, нырнуть в море.

Но больше всего гостей, разумеется, из соседних регионов России. Для многих, поясняет собеседница ИА Регнум из Бердянска, Азовское море по-прежнему остаётся экзотикой.

Летом 2022 года Азовское море стало внутренним морем России. Оно одно из самых мелководных в мире — максимальная глубина не превышает 15 метров. Такая природная особенность побудила советские власти в своё время организовать здесь множество пионерский лагерей.

Сегодня же Азовское море имеет отличные шансы стать центром семейного, пляжного и оздоровительного отдыха, а также спортивного туризма. За счёт небольшой глубины морская вода быстро прогревается, поэтому купальный сезон длится дольше, чем, например, на Чёрном море — с мая по октябрь.

При этом в середине лета вода прогревается до 30 градусов, а штили и богатый микроэлементами состав дают возможность развивать санаторно-курортное лечение.

Миллиарды на развитие туризма

В 2024 году на восстановление туристической инфраструктуры в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях из российского бюджета выделят 521 миллион рублей, заявили в Минэкономразвития. Деньги поступят в рамках национального проекта по туризму, сообщил директор департамента регионального развития ведомства Виталий Алтабаев.

«Из этого 213 млн [рублей] на строительство модульных гостиниц. Это хорошая практика, которая заработала у нас по всей стране, пользуется спросом как у регионов, у турбизнеса, так и у посетителей. 307,9 миллиона — на предоставление единой субсидии, это на все четыре региона», — рассказал Алтабаев.

Министерство также разработало план комплексного обновления и реконструкции объектов туризма в четырёх новых регионах страны. По расчётам специалистов Минэка, на эти цели в течение двух лет потребуется около 90 миллиардов рублей.

Восстанавливать инфраструктуру намерены в кооперации со строительным блоком правительства, который уже активно ведёт работы в Донбассе и Новороссии. Только в Мариуполе за 2023 год открылось больше тысячи объектов сервиса и инфраструктуры, включая магазины, ателье и кафе, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В целом же в ближайшие шесть лет на развитие внутреннего туризма правительство России собирается направить более 400 миллиардов рублей.

Красивые места и вкусная еда

В стране с каждым годом растёт число привлекательных мест для туристов, россияне охотно путешествуют по стране, отметил в разговоре с ИА Регнум директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

По итогам 2023 года внутренний туристический поток достиг рекордного уровня — превысил 75 миллионов человек. К 2030 году власти намерены довести показатель до 140 миллионов.

«Новые регионы тоже имеют все возможности, чтобы стать точкой притяжения туристических потоков.

Например, Крым активно развивал свои туристические мощности — и результат не заставил себя ждать. Граждане оперативно откликнулись на хорошие предложения местных отельеров. Крым ещё до пандемии стал одним из главных пляжных курортов страны», — сказал Осауленко.

Новым регионам тоже есть чем привлечь гостей, говорит ИА Регнум вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин: от пляжного и санаторного лечения до культурно-исторического и гастрономического туризма.

Скорее всего, предполагает эксперт, сначала представители отрасли сосредоточатся на межрегиональных турах для граждан из Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Крыма, а затем уже запустят программы для жителей других регионов — по мере стабилизации социально-экономической ситуации в Донбассе и Новороссии.

Импульс для роста экономики

Темпы развития туризма в новых регионах будут зависеть в том числе от того, насколько быстро власти смогут нарастить крепкие логистические связи и встроить территории в транспортный каркас страны.

Ожидается, что до конца 2024 года в полную силу заработает железная дорога, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы, отметил первый заместитель руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

Новая транспортная артерия пройдёт через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Джанкой и другие города региона.

Строительство дороги началось в сентябре 2023 года. За это время построены 63 километра и восстановлены 140 километров разрушенного полотна. Грузовые поезда начали курсировать по новому маршруту с 15 марта, пассажирские перевозки запустят по мере стабилизации ситуации.

«Запуск пассажирских железнодорожных перевозок должен подстегнуть турпоток в новые регионы. Некоторые путешественники любят авиатранспорт, другие предпочитают поезда, третьи — собственный автомобиль.

Это доказывает пример Крыма. Когда открыли мост, количество туристов увеличилось, а когда закрыли авиасообщение — поток несколько сократился. Разнообразие вариантов перевозки имеет значение для путешественников», — поясняет Александр Осауленко.

При этом строительство туристической инфраструктуры, в том числе различных магистралей и железных дорог, даёт мощный импульс для экономического развития регионов и обеспечивает приток частного капитала, уверен Юрий Барзыкин.

На Азовском побережье работают около 900 гостиниц и здравниц, но многие объекты нужно реконструировать. Помимо государственных средств, несколько миллиардов рублей на эти цели поступили в качестве инвестиций бизнеса, добавил эксперт.

«Власти и предприниматели готовы серьёзно вкладываться в туризм, поскольку эти вложения быстро окупаются. Это не завод, который даёт прибыль спустя 15 лет, — в туризме процесс идёт гораздо быстрее.

Сегодня 52 отрасли задействованы в формировании, продвижении, реализации и обслуживании туристического продукта. Поэтому развитие туризма даёт регионам хороший социально-экономический эффект: появляются новые рабочие места, объекты досуга и отдыха, приходит частный капитал, растут налоговые отчисления в региональные бюджеты», — заключил Барзыкин.